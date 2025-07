Voće je zdravo, ali i sa zdravim stvarima može da se pretera. Mnogi napune blender bananama, breskvama, jabukama, a da ni ne pomisle koliko su šećera zapravo ubacili. Iako je to prirodan šećer, on i dalje podiže nivo šećera u krvi, što kasnije može da izazove pad energije i pojačan apetit. Na duže staze, to može da uspori mršavljenje, a imajte u vidu da najviše šećera sadrže banane, grožđe i trešnje.