Samo jedna šolja borovnica dnevno može da obezbedi mnoštvo hranljivih materija : 24 procenta vašeg dnevnog unosa vitamina C , 36 procenata vitamina K , 25 procenata mangana, koji pomaže u zgrušavanju krvi i promoviše snagu kostiju i mišića, i 14 procenata dijetetskih vlakana , prema Klivlendskoj klinici .

Borovnice su bogate rastvorljivim vlaknima, koja pomažu crevima da uklanjaju žuč i upravljaju holesterolom , poznatim faktorom rizika za kardiovaskularno zdravlje. Rastvorljiva vlakna to čine tako što se vezuju za holesterol, soli, minerale i druge komponente žuči i uklanjaju ih putem otpada iz tela.

To znači da je manja verovatnoća da će izazvati skok nivoa šećera u krvi, što je ključna prednost za osobe sa dijabetesom koje takođe imaju srčano oboljenje.

Kontrolisana studija objavljena u časopisu „Current Developments in Nutrition“ u martu 2020. godine otkrila je da konzumiranje 22 grama (g) liofilizovanih borovnica svakog dana (što je ekvivalentno oko jednoj šolji svežih borovnica) koristi kardiometaboličkom zdravlju kod muškaraca sa dijabetesom tipa 2. Ali potrebno je sprovesti dodatna istraživanja kako bi se uzeli u obzir svi ljudi.

Zumpano kaže da, iako dijabetes često nije prva stvar koja pada na pamet kada se radi o srčanim problemima, to ne znači da ta dva nisu povezana.

- Povišen nivo šećera u krvi može dovesti do nezdravog srca, upale i povećanog rizika od insulinske rezistencije ili dijabetesa, što udvostručuje rizik od srčanih oboljenja.

Nezdrava ishrana i stres uzrokuju habanje tela, obično kroz oksidativni stres, što je neravnoteža nestabilnih molekula i antioksidanata u telu koja može dovesti do oštećenja ćelija i tkiva.

Randomizovano kontrolisano ispitivanje objavljeno u junu 2019. godine u časopisu „American Journal of Clinical Nutrition“ ispitalo je 115 osoba sa metaboličkim sindromom i testiralo kako konzumiranje borovnica utiče na simptome.

Učesnici su bili podeljeni u placebo grupu, one koji su jeli pola šolje borovnica i one koji su jeli punu šolju dnevno tokom šest meseci. Dok je insulinska rezistencijaostala nepromenjena, primećena su trajna poboljšanja vaskularne funkcije, koncentracije holesterola i aktivnosti azotnog oksida (koji pomaže u povećanju protoka krvi opuštanjem krvnih sudova) nakon 1 šolje borovnica dnevno, što predviđa smanjenje kardiovaskularnih bolesti za 12 do 15 procenata.