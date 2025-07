Šećer ima više različitih uticaja na telo. Kada ga unesemo, naročito u velikoj količini, dolazi do naglog skokašećera u krvi. To može da da kratkotrajan osećaj naleta energije, ali nakon toga sledi pad koji ostavlja osećaj umora i razdražljivosti. Ako to postane navika, s vremenom može da dovede do gojenja, insulinske rezistencije i povećanog rizika od dijabetesa tipa 2, bolesti srca i masne jetre. Takođe, šećer doprinosi upalnim procesima u telu i može da utiče na raspoloženje i zdravlje kože.