Abnormalni nivoi kortizola mogu se otkriti putem testova urina, krvi i pljuvačke, a postoje određeni znaci i simptomi koji mogu ukazivati na visok nivo ovog hormona.

- Poremećaj spavanja: Kada ste pod velikim stresom, opuštanje i dobar san može biti izazov.

- Slabost mišića: Utiče na to kako telo obrađuje proteine i ugljene hidrate. Ako se osećate posebno slabo i umorno nakon tipičnog treninga, to može biti zbog skoka kortizola.

- Anksioznost: Možete postati razdražljivi, primetiti da vam srce ubrzava i da imate nedostatak daha.

- Loša memorija i poteškoće sa koncentracijom: Možda će vam biti teško da se setite informacija ili da se koncentrišete na zadatke kada ste pod velikim stresom.

- Česte prehlade: Značajna količina kortizola u telu može biti odgovorna za slabljenje sistema tela protiv virusa i infekcija.

- Sindrom iritabilnog creva: mikrobiom creva i nervni sistem su usko povezani. Stres potencijalno može izazvati probleme sa varenjem.

- Hirzutizam: Visok nivo kortizola može stimulisati folikule dlake što dovodi do njihovog abnormalnog rasta.