Kajsija (prunus armeniaca) je koštuničavo voće u grupi kojoj pripadaju i šljiva, breskva , trešnja i badem . Teško je definitivno odrediti gde se prvo pojavila, jer se uzgaja od najranijih vremena. Plod kasije je najsličniji plodu breskve, a veličina i boja su mu nešto drugačije. Obično su žute ili narandžaste boje, a koštica je znatno glađa od one koju ima breskva i više liči na šljivinu košticu.

Kajsija u 100 grama ima 48 kcal i sadrži najviše šećera, a malo masti i belančevina. Od vitamina tu su najznačajniji vitamini A i C , dok od minerala sadrži gvožđe. Sušene kajsije imaju nešto veću energetsku vrednost, pa u 100 grama ima 241 kcal.

* Kupite sveže kajsije kada je sezona u punom jeku – kod nas u leto.

* Gledajte na boju i čvrstinu ploda. Neka budu narandžaste boje, relativno tvrde na dodir

* Ako ih volite jesti u svežem stanju, birajte plodove bez znakova oštećenja, a ako ih koristite za džemove i prelive za torte i kolače, možete i mekše jer su slatki.

* Ako ste kupili nedozrele kajsije, stavite ih u papirnu kesu i držite ih na sobnoj temperaturi 2-3 dana, dalje od sunca.

* Stavite ih u frižider, tako će trajati i do nedelju dana.

* One plodove koji su prezreli, odmah upotrebite, za jelo, sokove ili neke druge namene.

* Male kasijje su obično slađe od većih, jer je to znak da nisu veštački navodnjivane pa je nivo šećera u njima veći.