- Ovo je savršen doručak bez glutena – za balans proteina, zdravih masti i vlakana, za energiju i dobar početak dana - kaže Dajana Švraka Milutinović, magistar farmacije i master ishrane i suplementacije, koja na svom Instagram nalogu @dashinasuperhrana – aktivno deli recepte i savete o zdravoj ishrani.

Potrebno je za namaz:

Priprema

Sve sastojke sjediniti i viljuškom zgnječiti u kremastu smesu. Prepeći (tostirati) dve kriške bezglutenskog hleba, premazati namazom. Na svaki tost staviti po jedno kuvano jaje (isečeno ili celo). Gotovo za 10 minuta – a hrani telo i balansira hormone.

gluten shutterstock_1673025940.jpg
Gluten je protein koji se nalazi u pšenici, ječmu i raži. Iako je za većinu ljudi potpuno bezbedan, kod određenih osoba može izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe Foto: Shutterstock

Kome smeta gluten?

Gluten je protein koji se nalazi u pšenici, ječmu i raži. Iako je za većinu ljudi potpuno bezbedan, kod određenih osoba može izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe.

Kod osoba koje boluju od celijakije, autoimune bolesti, unos glutena pokreće imunološku reakciju koja oštećuje sluzokožu tankog creva. Ovo oštećenje remeti apsorpciju hranljivih materija, što može dovesti do simptoma poput hroničnog umora, anemije, nadutosti, dijareje i gubitka telesne mase. Celijakija zahteva doživotno izbegavanje glutena.

Pored toga, neki ljudi nemaju celijakiju, ali ipak doživljavaju slične simptome kada konzumiraju gluten. Ovo stanje se naziva necelijakijska osetljivost na gluten. Iako mehanizam još nije potpuno razjašnjen, eliminacija glutena iz ishrane kod ovih osoba često dovodi do poboljšanja simptoma kao što su bol u stomaku, nadimanje, glavobolje i umor.

Izvor: dashinasuperhrana/zdravlje.kurir.rs

