- Ovo je savršen doručak bez glutena – za balans proteina, zdravih masti i vlakana, za energiju i dobar početak dana - kaže Dajana Švraka Milutinović, magistar farmacije i master ishrane i suplementacije, koja na svom Instagram nalogu @dashinasuperhrana – aktivno deli recepte i savete o zdravoj ishrani.

Potrebno je za namaz:

4 sveža čeri paradajza (sitno seckana)

½ zrelog avokada

Kašika seckanog svežeg peršuna

Prstohvat belog luka u granulama

u granulama Biber po ukusu

Sok od ½ limuna

Kašika sitno seckanih oraha

Kašika seckanih badema

Kašika sušenih brusnica

Priprema

Sve sastojke sjediniti i viljuškom zgnječiti u kremastu smesu. Prepeći (tostirati) dve kriške bezglutenskog hleba, premazati namazom. Na svaki tost staviti po jedno kuvano jaje (isečeno ili celo). Gotovo za 10 minuta – a hrani telo i balansira hormone.

Gluten je protein koji se nalazi u pšenici, ječmu i raži. Iako je za većinu ljudi potpuno bezbedan, kod određenih osoba može izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe Foto: Shutterstock

Kome smeta gluten?

Gluten je protein koji se nalazi u pšenici, ječmu i raži. Iako je za većinu ljudi potpuno bezbedan, kod određenih osoba može izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe.

Kod osoba koje boluju od celijakije, autoimune bolesti, unos glutena pokreće imunološku reakciju koja oštećuje sluzokožu tankog creva. Ovo oštećenje remeti apsorpciju hranljivih materija, što može dovesti do simptoma poput hroničnog umora, anemije, nadutosti, dijareje i gubitka telesne mase. Celijakija zahteva doživotno izbegavanje glutena.