- Urnebes salata potiče iz južne Srbije, naročito iz Niša i njegove okoline. Prvobitno se pravila u domaćinstvima tokom svinjokolja i praznika, kao dodatak uz pečeno meso. Urbana legenda kaže da je današnju varijantu salate napravila domaćica restorana "Amerikanac" sredinom dvadesetih godina prošlog veka, kada je restoran otvoren. Vremenom je postala nacionalni brend koji se danas može pronaći kako u kafanama i restoranima, tako i u pakovanjima na policama prodavnica - kaže dr Veroslava Stanković, dijetolog.

Osnovni sastojci su:

- Mladi beli sir ili sitni sir (ponekad i punomasni kravlji sir)

- Kajmak ili jeftinija varijanta u vidu pavlake ili jogurta za kremastiju strukturu

- Beli luk (sitno mleven)

- Tucana ljuta paprika i/ili slatka aleva paprika (po ukusu)

- So (po potrebi)

- Ulje (suncokretovo ili maslinovo, opcionalno)

Urnebes salata bogata je kalcijumom i proteinima, zahvaljujući siru, što doprinosi zdravlju kostiju i mišića Foto: Shutterstock

Varijacije uključuju dodatak kuvanih jaja, majoneza, pečenih paprika, čili papričica ili peršuna, ali prava južnjačka urnebes salata ostaje jednostavna i oštra.

Nutritivna vrednost (približno na 100 g porcije)

Nutrijent Količina (100 g)

Energetska vrednost 180–220 kcal

Proteini 7–10 g

Masti 15–18 g

Ugljeni hidrati 2–4 g

Vlakna &1 g

Kalcijum ~200 mg

Natrijum (so) 400–600 mg

Napomena: nutritivne vrednosti zavise od tačnog odnosa sastojaka i tipa sira.

Urnebes salata je postala i kulturni simbol juga Srbije, prisutna i na gastro-festivalima. Foto: Shutterstock

Zdravstveni aspekti

- Bogata je kalcijumom i proteinima, zahvaljujući siru, što doprinosi zdravlju kostiju i mišića.

- Sadrži probiotike ako se koristi fermentisana pavlaka ili jogurt.

- Ljuta paprika stimuliše metabolizam i može doprineti boljoj cirkulaciji, ali osobama sa gastritisom i čirem se ne preporučuje konzumacija u većim količinama.

- Visok sadržaj masti i soli zahteva umerenost – naročito kod osoba sa hipertenzijom i dislipidemijama.

Ljuta paprika stimuliše metabolizam i može doprineti boljoj cirkulaciji, ali osobama sa gastritisom i čirem se ne preporučuje konzumacija u većim količinama. Foto: Profimedia

Urnebes se najčešće služi uz:

- Roštilj (ćevapi, kobasice, pljeskavice)

- Pečenje (posebno uz prasetinu i jagnjetinu)

- Topao hleb ili lepinju

- Kao namaz na tost ili meze uz rakiju

