Ovo povrće, iz porodice bundeva, poreklom je iz tropskih oblasti Afrike. Smatra se da lubenice vode poreklo od Kordofanskih dinja iz Sudana. One su bile gorke i manje sočne u odnosu na lubenice koje mi znamo. Vremenom, uzgajivači su stvorili slatku varijantu koja se proširila po celom svetu. Danas se lubenica gaji u mnogim zemljama i retko ko može bez nje da zamisli leto.

Lubenica ima visoki sadržaj vode, bogata je vitaminima A i C i sadrži antioksidante kao što je likopen.

- Lubenica sa sadržajem vode od 92% odlična je za hidrataciju tokom vrućih, letnjih dana. Njena boja potiče od likopena, antioksidanta koji štiti telo od dejstva slobodnih radikala koji mogu da oštete ćelijske strukture i na taj način mogu da dovedu do brojnih hroničnih oboljenja. Likopen daje lubenici crvenu boju tako da što je lubenica crvenija, to je sadržaj likopena veći - rekla je dr sci. med. Jelena Kašanin, specijalista higijene, Savetovalište za ishranu Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Lubenica sadrži vitamin C koji ima važnu ulogu u jačanju imuniteta, vitamin A, vitamine B kompleksa Foto: Shutterstock

Lubenica održava zdravlje srca

Pored visokog sadržaja vode i likopena, lubenica sadrži vitamin C koji ima važnu ulogu u jačanju imuniteta, vitamin A, vitamine B kompleksa, zatim minerale poput kalijuma i magnezijuma koji su značajni za održavanje elektrolita i zdravlje srca.

- Lubenica je zbog niske kalorijske vrednosti, velike količine vode i vlakana koja pomažu varenju i održanju osećaja sitosti, idealna za letnje osveženje. Da bismo iskoristili sve prednosti koje lubenica ima, važno je da ona bude sastavni deo naše dnevne ishrane. Trebalo bi da je jedete umereno, kao užinu, a ne kao zamenu za obrok.

Napomena Prekomerni unos lubenice može izazvati nadutost i povišen šećer, pa dijabetičari i osobe sa bubrežnim bolestima bi trebalo da je konzumiraju uz savet lekara.

Žuta lubenica ima manje semenki i slađa je od crvene Foto: Shutterstock

Žuta lubenica nema semenke

Pored crvene lubenice, u poslednje vreme sve češće nailazimo i na žute lubenice koje nam takođe pružaju osveženje u letnjim danima sa svojih 93 odsto vode. Ova vrsta lubenice ima manje semenki i slađa je od crvene.

- Kada jedemo lubenicu, obično izbacujemo semenke. Međutim, semenke lubenice su bogat izvor hranljivih materija kao što su magnezijum, koji je značajan za regulisanje krvnog pritiska, cink koji ima ulogu u održavanju imunog sistema. One sadrže i vlakna koja su značajna za varenje. Bogate su proteinima i kalcijumom - istakla je dr Kašanin.

Da li je semenke lubenice možete da jedete?

Semenke lubenice možemo da ispečemo i da ih dodamo u pahuljice. Ipak, sa njihovim unosom treba biti obazriv. Zbog visokog sadržaja kalijuma, osobe sa bubrežnim oboljenjima moraju da ograniče unos ovih semenki, što se odnosi i na osobe koje pate od stomačnih tegoba, s obzirom da semenke sadrže dosta vlakana.

Evo kako možete da kombinujete lubenicu u jelima:

- Kao što smo rekli na početku – na visokim letnjim temperaturama, malo toga može da nas osveži kao hladna lubenica. Možemo je jesti samu za užinu ili možemo da uživamo u njoj u raznim salatama ili smutijima. Salata sa lubenicom, fetom i nanom ili lubenicom, fetom i rukolom može da nam očuva energiju i sitost na poslu.

Lagan i osvežavajući obrok mogu da čine lubenica, pomorandža i avokado, a za proteinski lagani ručak možemo da kombinujemo lubenicu sa leblebijama, uz limun i maslinovo ulje. Na koji god način da jedete lubenicu u toku dana, sigurno je da ćete se odmah osetiti bolje, svežije i energičnije.