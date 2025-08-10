Slušaj vest

Da li volite cveklu? Mnogi od nas bi želeli da češće konzumiraju ovo povrće, ali većina smatra ne postoji mnogo načina na koje se ono može spremiti, osim u salati. Evo jednog predloga – falafel od cvekle. Ovo jelo je izuzetno zdravo i ukusno, a predstavlja i odličnu zamenu za meso, jer u sastav ulazi i leblebija, bogata proteinima, savetuje na svom blogu Tatjana Popović, nutricionista i health coach.

Falafel od cvekle

Potrebno vam je (za 10-12 komada)

  • 1 ½ šolja kuvane leblebije
    1 ½ šolja cvekle, rendane
    4 čena belog luka, izgnječena
    1 ½ šolja peršunovog lišća, sitno seckanog
    2 kašičice mlevenog kumina
    ½ – ¾ kašičice soli
    kašika tahini paste
    kašika limunovog soka
    1-3 kašike ovsenog brašna (opciono)
    kašika maslinovog ulja
Pet razloga da jedete cveklu (naučno potvrđenih)

* Poboljšava cirkulaciju
* Prirodni je saveznik za detoksikaciju jetre
* Snižava krvni pritisak
* Podrška je moždanim funkcijama
* Pozitivno utiče na zdravlje creva i mikrobiom

Pecite je u rerni, jedite je kuvanu i ohlađenu u salati, blendirajte u smutiju, cedite za sok, jedite je kao turšiju ili napravite falafel, savetuje nutricionista.

Potrebno vam je za serviranje (opciono)

  • nekoliko kašika humusa
    nekoliko listova svežeg matovilca
    prstohvat belog susama
    prstohvat crnog susama
    kriška limete
veganske pljeskavice od cvekle poređane jedna na drugu
Novi način da pripremite cveklu Foto: Shutterstock

Priprema

Zagrejte rernu na 180 °C. U tepsiju, koju ste prethodno obložili papirom za pečenje, poslažite prethodno skuvanu leblebiju, te je pecite 10-12 minuta. Ostavite sa strane. U blender dodajte cveklu, beli luk, peršunovo lišće, pečenu leblebiju, kumin, so, tahini pastu, limunov sok, te blendirajte dok ne dobijete kompaktnu smesu. Smesa ne treba da bude poput pirea već lepljive teksture, od koje se lako može formirati falafel. Ukoliko je smesa previše vlažna, dodajte ovseno brašno.

Od dobijene smese rukama oblikujte falafele. Za jedan falafel debiljne 3-5 cmpotrebna vam je oko 1 ½ kašika smese. Dobijene falafele poslažite u tepsiju u kojoj ste pekli leblebije, poprskajte ih maslinovim uljem, te ih pecite 20-30 minuta, dok ne postanu hrskavi spolja. Poslužite falafele sa humusom i salatom, i uživajte.

Izvor: Totallywellness.rs/Zdravlje.kurir.rs

