Slušaj vest

Da li volite cveklu? Mnogi od nas bi želeli da češće konzumiraju ovo povrće, ali većina smatra ne postoji mnogo načina na koje se ono može spremiti, osim u salati. Evo jednog predloga – falafel od cvekle. Ovo jelo je izuzetno zdravo i ukusno, a predstavlja i odličnu zamenu za meso, jer u sastav ulazi i leblebija, bogata proteinima, savetuje na svom blogu Tatjana Popović, nutricionista i health coach.

Falafel od cvekle

Potrebno vam je (za 10-12 komada)

1 ½ šolja kuvane leblebije

1 ½ šolja cvekle, rendane

4 čena belog luka, izgnječena

1 ½ šolja peršunovog lišća, sitno seckanog

2 kašičice mlevenog kumina

½ – ¾ kašičice soli

kašika tahini paste

kašika limunovog soka

1-3 kašike ovsenog brašna (opciono)

kašika maslinovog ulja

Pet razloga da jedete cveklu (naučno potvrđenih) * Poboljšava cirkulaciju

* Prirodni je saveznik za detoksikaciju jetre

* Snižava krvni pritisak

* Podrška je moždanim funkcijama

* Pozitivno utiče na zdravlje creva i mikrobiom Pecite je u rerni, jedite je kuvanu i ohlađenu u salati, blendirajte u smutiju, cedite za sok, jedite je kao turšiju ili napravite falafel, savetuje nutricionista.

Potrebno vam je za serviranje (opciono)

nekoliko kašika humusa

nekoliko listova svežeg matovilca

prstohvat belog susama

prstohvat crnog susama

kriška limete

Novi način da pripremite cveklu Foto: Shutterstock

Priprema

Zagrejte rernu na 180 °C. U tepsiju, koju ste prethodno obložili papirom za pečenje, poslažite prethodno skuvanu leblebiju, te je pecite 10-12 minuta. Ostavite sa strane. U blender dodajte cveklu, beli luk, peršunovo lišće, pečenu leblebiju, kumin, so, tahini pastu, limunov sok, te blendirajte dok ne dobijete kompaktnu smesu. Smesa ne treba da bude poput pirea već lepljive teksture, od koje se lako može formirati falafel. Ukoliko je smesa previše vlažna, dodajte ovseno brašno.