Falafel od cvekle, zdrav ručak prema receptu nutricioniste: 5 razloga za ovo fantastično povrće
Ako ste do sada cveklu gurali u drugu stranu tanjira, vreme je da joj date drugu šansu.
Da li volite cveklu? Mnogi od nas bi želeli da češće konzumiraju ovo povrće, ali većina smatra ne postoji mnogo načina na koje se ono može spremiti, osim u salati. Evo jednog predloga – falafel od cvekle. Ovo jelo je izuzetno zdravo i ukusno, a predstavlja i odličnu zamenu za meso, jer u sastav ulazi i leblebija, bogata proteinima, savetuje na svom blogu Tatjana Popović, nutricionista i health coach.
Falafel od cvekle
Potrebno vam je (za 10-12 komada)
- 1 ½ šolja kuvane leblebije
1 ½ šolja cvekle, rendane
4 čena belog luka, izgnječena
1 ½ šolja peršunovog lišća, sitno seckanog
2 kašičice mlevenog kumina
½ – ¾ kašičice soli
kašika tahini paste
kašika limunovog soka
1-3 kašike ovsenog brašna (opciono)
kašika maslinovog ulja
* Poboljšava cirkulaciju
* Prirodni je saveznik za detoksikaciju jetre
* Snižava krvni pritisak
* Podrška je moždanim funkcijama
* Pozitivno utiče na zdravlje creva i mikrobiom
Pecite je u rerni, jedite je kuvanu i ohlađenu u salati, blendirajte u smutiju, cedite za sok, jedite je kao turšiju ili napravite falafel, savetuje nutricionista.
Potrebno vam je za serviranje (opciono)
- nekoliko kašika humusa
nekoliko listova svežeg matovilca
prstohvat belog susama
prstohvat crnog susama
kriška limete
Priprema
Zagrejte rernu na 180 °C. U tepsiju, koju ste prethodno obložili papirom za pečenje, poslažite prethodno skuvanu leblebiju, te je pecite 10-12 minuta. Ostavite sa strane. U blender dodajte cveklu, beli luk, peršunovo lišće, pečenu leblebiju, kumin, so, tahini pastu, limunov sok, te blendirajte dok ne dobijete kompaktnu smesu. Smesa ne treba da bude poput pirea već lepljive teksture, od koje se lako može formirati falafel. Ukoliko je smesa previše vlažna, dodajte ovseno brašno.
Od dobijene smese rukama oblikujte falafele. Za jedan falafel debiljne 3-5 cmpotrebna vam je oko 1 ½ kašika smese. Dobijene falafele poslažite u tepsiju u kojoj ste pekli leblebije, poprskajte ih maslinovim uljem, te ih pecite 20-30 minuta, dok ne postanu hrskavi spolja. Poslužite falafele sa humusom i salatom, i uživajte.
