Kurkuma je prijatelj bubrega ako ne preterujete s količinom

Kurkumin, glavni bioaktivni sastojak kurkume, snažan je antioksidans sa moćnim protivupalnim efektima. Međutim, iako su kurkumin i kurkuma generalno bezbedni za upotrebu, preterivanje čak i sa korisnim stvarima može da bude štetno. Prema podacima američke Nacionalne fondacije za bubrege, previše kurkumina može značajno da poveća nivo oksalata u mokraći, čime se povećava rizik od stvaranja kamena u ovim organima.

Koja je razlika između kurkumina i kurkume?

Kurkuma potiče iz korena biljke Curcuma longa, koja pripada porodici đumbira. Njena jarko žuta boja i specifičan ukus čine je popularnim začinom u mnogim kuhinjama, posebno u južnoazijskim jelima. Pored kulinarske primene, raste i interesovanje za kurkumu kao pomoć za zdravlje bubrega, jer može da ima blagotvoran uticaj na njihovu opštu funkciju. Dok je kurkuma začin, kurkumin je glavni bioaktivni sastojak u njoj, podseća nutricionistkinja Kejal Ša i dodaje da je kurkumin zaslužan za mnoge zdravstvene koristi kurkume, poput:

Smanjivanja upala

Pozitivnog uticaj na zdravlje zglobova

Poboljšanja varenja

Od kurkume možete da napravite i napitak Foto: Shutterstock

Međutim, dok se naglašavaju prednosti kurkume za zdravlje bubrega, važno je uzeti u obzir i moguće negativne efekte, opominje nutricionista.

Može li kurkuma da škodi bubrezima?

Iako se umerena upotreba kurkume generalno smatra bezbednom, postoje situacije u kojima može da nosi rizike, prema američkom Nacionalnom centru za komplementarnu i integrativnu medicinu:

Prekomeran unos – dok su kulinarske količine bezbedne, visoke doze (posebno u dodacima ishrani) mogu da budu problematične, naročito kod ljudi koji već imaju bolest bubrega . Velike količine kurkumina mogu da dovedu do stvaranja kamena u bubregu, posebno kod osoba sklonih njihovom nastanku.

– dok su kulinarske količine bezbedne, visoke doze (posebno u dodacima ishrani) mogu da budu problematične, naročito kod ljudi koji . Velike količine kurkumina mogu da dovedu do stvaranja kamena u bubregu, posebno kod osoba sklonih njihovom nastanku. Interakcije sa lekovima – kurkuma može da utiče na dejstvo određenih lekova, uključujući antikoagulanse i lekove za dijabetes , što može da poveća rizik od bubrežnih komplikacija.

– kurkuma može da utiče na dejstvo određenih lekova, uključujući , što može da poveća rizik od bubrežnih komplikacija. Sadržaj oksalata – oksalati iz kurkume mogu da doprinesu formiranju kamena kod predisponiranih osoba.

Kurkuma može da utiče na dejstvo nekih lekova, poput antikoagulansa i lekova za dijabetes Foto: Shutterstock

Da li kurkuma ima dejstvo na bubrege?

Istraživanja koja direktno povezuju kurkumu sa zdravljem bubrega i mogućim koristima kod oštećenja ovih organa su ograničena. Ipak, iskustva pacijenata i preliminarne studije ukazuju da je potreban oprez.

Studije na životinjama – objavljene u časopisu Pharmaceutics, pokazuju da prevelike doze kurkumina mogu da izazovu oštećenje bubrega.

– objavljene u časopisu Pharmaceutics, pokazuju da prevelike doze kurkumina mogu da izazovu oštećenje bubrega. Studije na ljudima – prema časopisu Molecules, većina dostupnih istraživanja ističe zaštitnu ulogu kurkume, posebno kod hroničnih stanja kao što su dijabetes i hipertenzija, koja mogu da ugroze zdravlje bubrega. Protivupalna svojstva kurkumina mogu u nekim slučajevima da zaštite bubrege od oštećenja.

Zaštitna uloga kurkume je dokazana kod dijabetesa i hipertenzije, što sve utiče na bubrege Foto: Shutterstock

Zašto je kurkuma važna za organizam?

Iako kurkuma pruža brojne zdravstvene koristi, važno je da budete oprezni ako:

Već imate oboljenje bubrega ili ste ranije imali kamen u bubregu

ili ste ranije imali kamen u bubregu Uzimajte lekove koji utiču na rad bubrega

koji utiču na rad bubrega Unosite dosta oksalata ili vam je lekar preporučio da ih ograničite

U ovim situacijama obavezno se posavetujte sa lekarom pre nego što uvrstite kurkumu ili suplemente kurkumina u ishranu.

Kako je najbolje uzimati kurkumu za zdravstvene koristi?

Za većinu ljudi, uključivanje kurkume u ishranu može da donese korist uz minimalan rizik, pa i za zdravlje bubrega.

- Dodavanje kurkume jelima, supama, varivima ili pirinču obogaćuje ukus i donosi zdravstvene koristi. Uobičajena kulinarska doza od 1–2 grama dnevno smatra se bezbednom - savetuje Kejal Ša.