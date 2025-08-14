Slušaj vest

Bez obzira da li želite da smršate, izgradite mišiće ili jednostavno poboljšate kvalitet svoje ishrane, svuda ćete naći savete da treba da smanjite unos ugljenih hidrata i povećate unos proteina. U stvari, postoje čak i dijete zasnovane na proteinima sa minimalnim unosom ugljenih hidrata.

Šta je protein?

Protein je makronutrijent koji je neophodan za opšte zdravlje, a posebno je važan za ljude koji su fizički aktivni i, kao što smo pomenuli, one koji žele da smršaju. Pomaže u izgradnji i obnavljanju mišića, ali vas takođe duže drži sitima od ugljenih hidrata.

Daleko je od toga da ne treba jesti ugljene hidrate. Zdrava i uravnotežena ishrana sadrži oba, ali ugljeni hidrati treba da budu složeni, što znači da umesto belog pirinča i rafinisane testenine treba da jedete integralne verzije ovih namirnica.

Zdrave, ali ne i dobar izvor proteina

Za neke namirnice često se veruje da su bogate proteinima, ali nutricionista Grejem Tomlinson za Insajder objašnjava da to nije sasvim tačno. Iako nisu nezdrave i mogu biti deo uravnotežene ishrane, ne bi trebalo da se oslanjamo na njih kao na glavni izvor proteina.

Puter od kikirikija

Ovo je jedna od popularnijih namirnica među ljudima koji konzumiraju ishranu bogatu proteinima jer sadrži zdrave masti, daje im preko potrebnu energiju i, prema uvreženom verovanju, bogata je proteinima.

Iako je puter od kikirikija prepun hranljivih materija, njegov proteinski profil je identičan samom kikirikiju – ima mnogo kalorija, ali definitivno nije bogat proteinima.

Puter od kikirikija ima isti, skroman proteinski profil kao i kikiriki Foto: Shutterstock

- Kašika putera od kikirikija (oko 15 grama) sadrži oko četiri grama proteina i 95 kalorija - objašnjava nutricionistkinja Tomlinson.

Orašasti plodovi

Baš kao i puter od kikirikija, orasi ne sadrže impresivnu količinu proteina koju im pripisujemo. Orasi su hranljivi i kalorični, a bogati su vlaknima, koja su neophodna za zdrav crevni mikrobiom, i zdravim mastima, ali ne i proteinima. Morali biste ih pojesti mnogo da biste zadovoljili svoje potrebe za proteinima.

- Iako sadrže određenu količinu proteina, bogati su kalorijama i mastima, tako da su ti proteini u suštini u senci. Sto grama orašastih plodova – oraha, badema, lešnika, kikirikija... sadrži oko 30 grama proteina, ali i 620 kalorija - objašnjava Tomlinson.

Šaka orašastih plodova je oko 28 grama, što je preporučena dnevna doza. Dakle, ako želite da smršate ili da se ne gojite, budite umereni sa orasima. Međutim, dobra stvar je što „naša tela ne apsorbuju sve kalorije iz orašastih plodova. - Oko 15 do 25 procenata se ne zadržava u telu - kaže nutricionistkinja Hilari Bruk za pomenuti portal.

Proteinski hleb i peciva

Peciva i hleb označeni kao visokoproteinski najčešće sadrže oskudnu količinu proteina, samo malo više od klasičnog hleba. Redovno pecivo sadrži oko 230 kalorija i devet grama proteina, dok proteinsko pecivo sadrži samo osam grama proteina na 160 kalorija, ali je to mnogo manje od klasičnog pečenja.

- Da li se zaista isplati izbaciti iz ishrane omiljeno pecivo koje će vas zasititi, kako biste mogli da potrošite više novca na pecivo koje neće obavljati svoju funkciju? - pita nutricionistkinja, sugerišući da ne nasedate na marketinške trikove.

Peciva i hleb označeni kao visokoproteinski najčešće sadrže oskudnu količinu proteina Foto: Shutterstock

Proteinske pločice

Samo ime sugeriše da je ovo hrana koja garantuje visok unos proteina, zar ne? Proteinske pločice su danas izuzetno popularne jer ih mnogi ljudi smatraju zdravim i brzim načinom da zadovolje svoje dnevne nutritivne potrebe, a da pritom pojedu nešto kvalitetno u pokretu. Realnost je mnogo drugačija.

- Uprkos tome što se smatraju najboljom proteinskom užinom, one pružaju samo četiri grama proteina za prosečno 132 kalorije - kaže nutricionista Tomlinson.

Bolje je da pojedete dve porcije sira sa niskim sadržajem masti. Za istu količinu kalorija, dobićete četiri puta više proteina.

- Neke proteinske pločice sadrže čak 250 kalorija i deset grama proteina. Poređenja radi, sto grama pilećih prsa sadrži 110 kalorija i 25 grama proteina - dodaje nutricionista.