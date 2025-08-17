Domaći sok od paradajza je prava riznica hranljivih materija

Osim što osvežava i podseća na ukus leta, domaći sok od paradajza predstavlja pravu riznicu hranljivih materija – od vitamina i minerala do moćnog antioksidansa likopena. Za razliku od kupovnih varijanti, ovako pripremljen sok ne sadrži veštačke dodatke, a količinu soli možete sami da prilagodite. Upravo zbog toga lekari ga preporučuju kao dragocen dodatak ishrani, a recept koji prenosimo dolazi od endokrinologa prof. dr Vesne Dimitrijević Srećković.

Recept za domaći sok od paradajza

Operite paradajz, sameljite ga i stavite u šerpu na vatru. Posolite po ukusu, dodajte sitno seckano lišće celera, pa kuvajte 20–30 minuta. Vruć sok sipajte u dobro zagrejane tegle, koje ste prethodno stavili u rernu. Čvrsto ih zatvorite, okrenite naopačke i ostavite da se ohlade, a potom ih složite u špajz.

Zašto je domaći sok od paradajza izuzetno zdrav?

Prema brojnim istraživanjima, domaći sok od paradajza obiluje važnim hranljivim materijama koje imaju višestruke koristi za organizam.

Sadrži vitamine A, C i B grupe, kao i minerale poput kalijuma i magnezijuma, koji jačaju imunitet, pomažu zdravlju kože i održavaju ravnotežu elektrolita. Posebno se ističe likopen – snažan antioksidans koji štiti ćelije od oštećenja i smanjuje upale.