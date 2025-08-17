Slušaj vest

Kada govorimo o hrani koja čuva zdravlje naših creva, najčešće se pominju dve namirnice - grčki jogurt i kefir. I jedno i drugo su fermentisani mlečni proizvodi puni korisnih bakterija, ali se ipak razlikuju po svom sastavu i dejstvu na organizam.

- Grčki jogurt se dobija ceđenjem običnog jogurta, čime se uklanja surutka i dobija gušća tekstura sa više proteina i manje šećera. Upravo zbog toga je lakši za varenje kod ljudi koji imaju intoleranciju na laktozu - objašnjava dijetetičarka Frensis Largeman-Rot.

Zahvaljujući visokom sadržaju proteina, grčki jogurt duže zadržava sitost i daje energiju, pa je odličan izbor za doručak ili užinu.

Kefir, s druge strane, ima sasvim drugačiji proces proizvodnje. Pravi se od posebnih kefirnih zrnaca - mešavine bakterija i kvasaca - koji fermentišu mleko 12 do 48 sati.

Kefir ima sasvim drugačiji proces proizvodnje u odnosu na jogurt Foto: Shutterstock

- Rezultat je osvežavajući napitak bogat probioticima. Kefir sadrži i više kalcijuma i vitamina D, a zahvaljujući obilju dobrih bakterija pozitivno utiče na crevnu floru i balans u čuvenoj vezi "creva-koža“ (poput one creva-mozak), što se često odražava i na izgled kože - navodi Largeman-Rot.

Na društvenim mrežama kefir doživljava pravi povratak, pa mnogi tvrde da im je redovno ispijanje poboljšalo varenje i umirilo probleme sa kožom. Ipak, stručnjaci naglašavaju da se biraju varijante bez dodatog šećera, kako bi se iskoristile sve njegove prednosti.

Koja opcija je bolja?

Koja opcija je bolja? Largeman-Rot kaže da sve zavisi od toga šta vam je cilj...