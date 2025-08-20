Recept za domaći kolagen: Zaboravite skupe serume, neka lepota počne sa supom
Da li ste se ikada ujutru pogledali u ogledalo i primetili da je koža izgubila svoj sjaj i zategnutost? Možda je u pitanju nedostatak kolagena. Pre nego što posegnete za skupim preparatima, razmislite da počnete od ishrane – jer upravo ono što unosite u organizam ima najveći uticaj na vašu kožu.
A jedan od najboljih prirodnih izvora kolagena krije se u supi od kostiju. Dugim kuvanjem kostiju i hrskavice u vodi oslobađaju se proteini, minerali i želatin, koji sadrže gradivne elemente potrebne za obnovu kolagena u našem telu. Upravo zato se ovakva supa naziva i „kolagenska supa“.
Šta je kolagen?
Kolagen je najzastupljeniji protein u ljudskom telu — čini oko 30 odsto ukupnih proteina. On je gradivni materijal kože, kostiju, mišića, tetiva, ligamenata, ali i hrskavice, zuba, krvnih sudova i creva.
Nakon 25. godine, telo počinje da usporava proizvodnju kolagena, a sa ulaskom u menopauzu i padom estrogena, njegova produkcija drastično opada.
Kako da napravite supu punu kolagena?
Potrebno je:
Priprema
Stavite kosti u veliku šerpu i prelijte ih vodom tako da budu potpuno potopljene. Kuvajte na laganoj vatri najmanje 10 sati – idealno 24, jer kolagen ne voli žurbu.
U poslednja četiri sata kuvanja dodajte povrće i začine po želji. Na kraju procedite, izvadite koštanu srž (ukoliko koristite goveđu kost)i, ako želite, vratite je nazad u čorbu – to je prava superhrana bogata nutrijentima.
Ovako pripremljena supa može se čuvati u frižideru do pet dana, ili zamrznuti za kasniju upotrebu.
U kojoj meri je idealno jesti ovu supu?
Pijte ili jedite 100–200 ml supe dnevno, idealno ujutru ili uveče. Možete da je jedete toplu ili koristite kao bujon u jelima. Za dodatni efekat, dodajte miso pastu, đumbir ili kurkumu.
Konzumiranjem ove supe, vaša koža će postati sjajnija i čvršća, zglobovi zahvalniji, kosa i nokti jači, varenje bolje, a raspoloženje stabilnije.
Izvor: Vecernji.hr/Zdravlje.Kurir.rs
