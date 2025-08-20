Slušaj vest

Da li ste se ikada ujutru pogledali u ogledalo i primetili da je koža izgubila svoj sjaj i zategnutost? Možda je u pitanju nedostatak kolagena. Pre nego što posegnete za skupim preparatima, razmislite da počnete od ishrane – jer upravo ono što unosite u organizam ima najveći uticaj na vašu kožu.

A jedan od najboljih prirodnih izvora kolagena krije se u supi od kostiju. Dugim kuvanjem kostiju i hrskavice u vodi oslobađaju se proteini, minerali i želatin, koji sadrže gradivne elemente potrebne za obnovu kolagena u našem telu. Upravo zato se ovakva supa naziva i „kolagenska supa“.

Šta je kolagen?

Kolagen je najzastupljeniji protein u ljudskom telu — čini oko 30 odsto ukupnih proteina. On je gradivni materijal kože, kostiju, mišića, tetiva, ligamenata, ali i hrskavice, zuba, krvnih sudova i creva.

Nakon 25. godine, telo počinje da usporava proizvodnju kolagena, a sa ulaskom u menopauzu i padom estrogena, njegova produkcija drastično opada.

Kako da napravite supu punu kolagena?

Potrebno je:

  • velika goveđa kost sa malo mesa (ili pileći bataci)
  • 3 šargarepe
  • 3 korena peršuna
  • koren celera
  • 2 praziluka
  • 2 čena belog luka
  • 2 lovorova lista
  • grančica ruzmarina (po želji)
  • so i biber po ukusu 
Žena u zrelim godinama ispred ogledala u kupatilu
Pad estrogena dovodi do gubitka kolagena i vode u koži Foto: Shutterstock

Priprema

Stavite kosti u veliku šerpu i prelijte ih vodom tako da budu potpuno potopljene. Kuvajte na laganoj vatri najmanje 10 sati – idealno 24, jer kolagen ne voli žurbu.

U poslednja četiri sata kuvanja dodajte povrće i začine po želji. Na kraju procedite, izvadite koštanu srž (ukoliko koristite goveđu kost)i, ako želite, vratite je nazad u čorbu – to je prava superhrana bogata nutrijentima.

Ovako pripremljena supa može se čuvati u frižideru do pet dana, ili zamrznuti za kasniju upotrebu.

U kojoj meri je idealno jesti ovu supu?

Pijte ili jedite 100–200 ml supe dnevno, idealno ujutru ili uveče. Možete da je jedete toplu ili koristite kao bujon u jelima. Za dodatni efekat, dodajte miso pastu, đumbir ili kurkumu.

Konzumiranjem ove supe, vaša koža će postati sjajnija i čvršća, zglobovi zahvalniji, kosa i nokti jači, varenje bolje, a raspoloženje stabilnije.

Izvor: Vecernji.hr/Zdravlje.Kurir.rs

