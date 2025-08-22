Slušaj vest

Bez obzira na manji ili veći višak kilograma koji nas muči, želja je uvek ista, da vidimo manji broj na vagi. Na tom putu uz određeni plan ishrane i fizičkih aktivnosti još uvek mogu da se jave napadi gladi. Kako da se oduprite ovim napadima i potpuno ih savladate u pet koraka, savetuje na svom blogu nutricionista Dijana Radetić.

Jedite proteine i ne zaboravite na masti

Već i vrapci na grani znaju da nas proteini drže duže sitim, ali se masti još uvek plašimo, navodi nutricionista. Masti imaju svoju ulogu u organizmu i ne treba ih anatemisati - važno je samo koje ćemo izabrati. Što su masti bliže prirodnom obliku to je bolje za naše zdravlje. One isto produžavaju osećaj sitosti.

- Maslinovo ulje kada dopre u tanko crevo proizvodi oleoiletanolamid. Naučnici tvrde da ono ima pozitivan uticaj na sprečavanje napada gladi. Ipak, trebalo bi biti umeren zbog velike kalorijske vrednosti - sugeriše Dijana.

Zdrave masti produžavaju duži osećaj sitosti Foto: Shutterstock

Umanjite zalogaj koji stavljate u usta

Kada usitnite hranu u manje komade i dobro ih sažvaćete, bićete duže vreme siti.

Ne preskačite obroke

Kada preskočite neki obrok, verovatnije je da ćete se za sledeći prejesti. Preskakanje obroka obično raspaljuje žudnju za visoko kaloričnom, masnom i slatkom hranom.

- Ako baš i niste naročito gladni u vreme obroka, pojedite zalogaj, dva nekog proteina i tako sprečite kasnije prejedanje - preporučuje nutricionista.

Ne preskačite vežbe snage, mišići su vrlo korisni u procesu mršavljenja Foto: Shutterstock

Jačajte mišiće

Vežbanjem se ne postižu samo veći mišići i veće sagorevanje kalorija, napiminje Dijana Radetić, već se vežbama proizvode i određeni hormoni koji imaju uticaj na osećaj gladi i sitosti.

Ne žurite

Mnoge studije su pokazale da gutanje hrane u kratkom vremenskom periodu, utiče loše na digestivni sistem, a onda i na telesnu težinu.

- Zato je važno da odredite vreme za svoj obrok i svesno ga pojedete. Tako kontrolišete osećaj gladi i sitosti, te sprečavate nastajanje digestivnih problema, kao i veći broj na vagi - naglašava nutricionista.