Razgovarali smo sa Jovanom Živić, nutricionistom o tome koji su to najefikasniji dijetetski pristupi, kako izgleda balansiran jelovnik i koje navike bi trebalo da promenite radi zaštite zdravlja mozga i krvnih sudova naročito nakon moždanog udara.

Mediteranska ishrana – zlatni standard za zdravlje srca i mozga

Nutricionisti najčešće preporučuju mediteranski tip ishrane, koji se zasniva na obilju svežeg voća i povrća, integralnih žitarica, mahunarki i orašastih plodova. Maslinovo ulje je glavni izvor masti, dok se riba i morski plodovi unose nekoliko puta nedeljno. Crveno meso je svedeno na minimum.

– Ovakav način ishrane dokazano smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, ali i podstiče zdravlje mozga zahvaljujući obilju antioksidanata i zdravih masti – rekla je Živić.

DASH dijeta – ciljana zaštita od visokog pritiska

Za kontrolu i snižavanje krvnog pritiska, što je jedan od glavnih faktora rizika za moždani udar, preporučuje se tzv. DASH dijeta (Dietary Approaches to Stop Hypertension).

Ona podrazumeva visok unos voća, povrća, integralnih žitarica, nemasnih izvora proteina (poput ribe, piletine i mahunarki) i mlečnih proizvoda sa niskim sadržajem masti. Takođe, ograničava unos soli, zasićenih masti i industrijski prerađene hrane.

- Studije pokazuju da osobe koje se pridržavaju DASH režima imaju značajno manji rizik od ponovnog moždanog udara.

DASH dijeta je način ishrane osmišljen za snižavanje krvnog pritiska i zaštitu zdravlja srca i krvnih sudova Foto: Shutterstock

Individualni pristup i smernice

Pored opštih pravila, prilagođavanje ishrane individualnim potrebama pacijenta je ključno. Nutricionista savetuje sledeće:

Unos soli ograničiti na manje od 5 g dnevno,

Zasićene i trans masti zameniti zdravim mastima poput onih iz maslinovog ulja, orašastih plodova i avokada,

Održavati zdravu telesnu težinu,

Izbegavati alkohol i obavezno prestati sa pušenjem,

Unositi dovoljno tečnosti – hidratacija je važna za moždane funkcije.

Osobama s otežanim gutanjem nakon moždanog udara savetuje se: Kod osoba koje nakon moždanog udara imaju problema sa gutanjem (disfagija), hrana mora biti dodatno prilagođena. U tim slučajevima preporučuju se miksani, kašasti ili mekani obroci, kako bi unos bio bezbedan i efikasan.

Zaključak

Ishrana nije samo podrška oporavku – ona je terapijski alat. Pravilnim izborom namirnica i usvajanjem zdravih navika, rizik od novog moždanog udara može se znatno smanjiti.- Hrana je moćan saveznik u borbi za zdravlje – pametan izbor danas može spasiti život sutra.

