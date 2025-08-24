Kremasta čorba od paradajza i crvenih paprika: Zdrav obrok koji se lako priprema
Zapečeno povrće ovoj čorbi daje bogat, karamelizovan ukus, dok dodatak pavlake i bujona pretvara sve u savršeno kremastu teksturu. Recept potpisuje Tara Božić, mama dva dečaka i ljubitelj kuvanja, koja uvek osmišljava zdrave i „zdravije“ varijante omiljenih jela.
Kremasta čorba od paradajza
Potrebno vam je
- 2–3 paradajza
- crvena paprika
- crni luk
- glavica belog luka (ili manje, po ukusu)
- maslinovo ulje
- začini (so, biber, mešavina začina za povrće)
- 300 ml bujona
- 200 ml neutralne pavlake
Priprema
Oprano i iseckano povrće stavite u nauljenu posudu, prekrijte papirom za pečenje i alu-folijom, pa pecite u rerni na 200 °C oko 45 minuta (posle 30 minuta skinite pokrivač da povrće lepo porumeni).
Zapečeno povrće prebacite u šerpu, dodajte bujon i pavlaku, pa sve izmiksajte u glatku čorbu. Ako volite osvežavajuću notu, ubacite malo svežeg peršuna pre blendanja.
Zašto je ovaj recept dobar izbor?
Paradajz i paprika bogati su antioksidansima, crni i beli luk imaju snažno protivupalno dejstvo, dok peršun osvežava i podstiče varenje. Neutralna pavlaka dodaje kremastu punoću, a sve zajedno čini obrok koji je zdrav, ali i dovoljno zasitan da može da zameni i glavno jelo, naročito leti.
Izvor: Instagram zbirka_recepata_jedne_mame/Zdravlje.kurir.rs