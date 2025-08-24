Slušaj vest

Zapečeno povrće ovoj čorbi daje bogat, karamelizovan ukus, dok dodatak pavlake i bujona pretvara sve u savršeno kremastu teksturu. Recept potpisuje Tara Božić, mama dva dečaka i ljubitelj kuvanja, koja uvek osmišljava zdrave i „zdravije“ varijante omiljenih jela.

Kremasta čorba od paradajza

Potrebno vam je

2–3 paradajza

crvena paprika

crni luk

glavica belog luka (ili manje, po ukusu)

maslinovo ulje

začini (so, biber, mešavina začina za povrće)

300 ml bujona

200 ml neutralne pavlake

Ako volite osvežavajuću notu, ubacite malo svežeg peršuna pre blendanja Foto: Shutterstock

Priprema

Oprano i iseckano povrće stavite u nauljenu posudu, prekrijte papirom za pečenje i alu-folijom, pa pecite u rerni na 200 °C oko 45 minuta (posle 30 minuta skinite pokrivač da povrće lepo porumeni).

Zapečeno povrće prebacite u šerpu, dodajte bujon i pavlaku, pa sve izmiksajte u glatku čorbu. Ako volite osvežavajuću notu, ubacite malo svežeg peršuna pre blendanja.

Zašto je ovaj recept dobar izbor?