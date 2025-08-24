Slušaj vest

Zapečeno povrće ovoj čorbi daje bogat, karamelizovan ukus, dok dodatak pavlake i bujona pretvara sve u savršeno kremastu teksturu. Recept potpisuje Tara Božić, mama dva dečaka i ljubitelj kuvanja, koja uvek osmišljava zdrave i „zdravije“ varijante omiljenih jela.

Kremasta čorba od paradajza

Potrebno vam je

  • 2–3 paradajza
  • crvena paprika
  • crni luk
  • glavica belog luka (ili manje, po ukusu)
  • maslinovo ulje
  • začini (so, biber, mešavina začina za povrće)
  • 300 ml bujona
  • 200 ml neutralne pavlake
zacini bosiljak shutterstock_1746262400.jpg
Ako volite osvežavajuću notu, ubacite malo svežeg peršuna pre blendanja Foto: Shutterstock

Priprema

Oprano i iseckano povrće stavite u nauljenu posudu, prekrijte papirom za pečenje i alu-folijom, pa pecite u rerni na 200 °C oko 45 minuta (posle 30 minuta skinite pokrivač da povrće lepo porumeni).

Zapečeno povrće prebacite u šerpu, dodajte bujon i pavlaku, pa sve izmiksajte u glatku čorbu. Ako volite osvežavajuću notu, ubacite malo svežeg peršuna pre blendanja.

Zašto je ovaj recept dobar izbor?

Paradajz i paprika bogati su antioksidansima, crni i beli luk imaju snažno protivupalno dejstvo, dok peršun osvežava i podstiče varenje. Neutralna pavlaka dodaje kremastu punoću, a sve zajedno čini obrok koji je zdrav, ali i dovoljno zasitan da može da zameni i glavno jelo, naročito leti.

Izvor: Instagram zbirka_recepata_jedne_mame/Zdravlje.kurir.rs

Kako pripremiti povrće da ostane puno vitamina? Sirovo nije uvek bolje

Ne propustiteZdravlje iz PrirodeDomaći eliksir za čišćenje jetre i bolju probavu: Osvežava, hidrira i pun je vitamina
dve čaše na stolu sa smutijem od celera i zelenih jabuka
IshranaDomaći sok od paradajza: Recept doktorke koji čuva srce i jača imunitet
dr Vesna Dimitrijević Srećković/sok od paradajza
IshranaFalafel od cvekle, zdrav ručak prema receptu nutricioniste: 5 razloga za ovo fantastično povrće
Tatjana Popović/falafel od cvekle sa rukolom u tanjiru
IshranaSalata koja prija i kilaži i štitnoj žlezdi: Lagani obrok koji hrani telo i čuva hormone
salata od krastavca, rotkvica i kuvanih jaja