Slušaj vest

Sok od cvekle je promenio oralne bakterije kod starijih osoba, snižavajući krvni pritisak. Rezultati ističu nitrate u ishrani kao potencijalno sredstvo za zdravije starenje.

Sposobnost soka od cvekle bogatog nitratima da snizi krvni pritisak kod starijih osoba može biti povezana sa merljivim promenama u zajednici bakterija koje žive u ustima, prema najvećoj studiji sprovedenoj do sada na ovu temu.

Istraživanje, koje su vodili istraživači sa Univerziteta u Ekseteru, a objavljeno je u časopisu „Free Radical Biology and Medicine“, uporedilo je kako su mlađi i stariji učesnici reagovali na sok. Ranije studije su već utvrdile da ishrana bogata nitratima može pomoći u smanjenju krvnog pritiska, što igra važnu ulogu u smanjenju verovatnoće kardiovaskularnih bolesti.

Uloga nitrata u telu

Nitrati igraju suštinsku ulogu u telu i redovno se konzumiraju kroz povrće kao deo zdrave ishrane. U studiji, starije osobe koje su pile koncentrovani sok od cvekle dva puta dnevno tokom dve nedelje doživele su pad krvnog pritiska. Međutim, ovaj efekat nije primećen kod mlađih učesnika.

Istraživanje, finansirano od strane BBSRC Industrial Partnership Award, sugeriše da smanjenje krvnog pritiska može biti povezano sa promenama u oralnim bakterijama. Rezultati ukazuju da je sok od cvekle suzbio određene štetne mikrobe u ustima, pomažući u obnavljanju zdravije ravnoteže. Kada se ravnoteža okrene ka štetnim bakterijama, smanjuje se sposobnost tela da pretvori dijetetski nitrat (uobičajen u povrću) u azotni oksid. Azotni oksid je vitalan za održavanje fleksibilnih, zdravih krvnih sudova i igra centralnu ulogu u regulaciji krvnog pritiska.

Sok od cvekle menja oralne bakterije kod starijih osoba, snižavajući krvni pritisak. Foto: Shutterstock

Preporuke za ishranu starijih osoba

Autorka studije, profesorka Ani Vanhatalo sa Univerziteta u Ekseteru, rekla je:

- Znamo da ishrana bogata nitratima ima zdravstvene koristi i da starije osobe proizvode manje sopstvenog azotnog oksida kako stare. Takođe imaju tendenciju da imaju viši krvni pritisak, što može biti povezano sa kardiovaskularnim komplikacijama poput srčanog i moždanog udara. Podsticanje starijih osoba da konzumiraju više povrća bogatog nitratima moglo bi imati značajne dugoročne zdravstvene koristi. Dobra vest je da ako ne volite cveklu, postoje mnoge alternative bogate nitratima poput spanaća, rukole, komorača, celera i kelja.

U istraživanje je uključeno 39 učesnika mlađih od 30 godina i 36 osoba u 60-im i 70-im godinama preko Kliničkog istraživačkog centra NIHR u Ekseteru, uz dodatnu podršku Jedinice za klinička ispitivanja u Ekseteru.

Obe starosne grupe su završile dve odvojene dvonedeljne faze: jednu u kojoj su svakodnevno konzumirale sok od cvekle bogat nitratima i drugu u kojoj su dobijale placebo verziju sa uklonjenim nitratima. Između ovih faza, svaka grupa je posmatrala dvonedeljni period „ispiranja“ kako bi resetovala svoje sisteme. Da bi procenili efekte, istraživači su koristili sekvenciranje bakterijskih gena kako bi identifikovali koji su mikrobi bili prisutni u ustima učesnika pre i posle svake faze lečenja.

Različiti efekti po starosnim grupama

U obe grupe, sastav oralnog mikrobioma se značajno promenio nakon pijenja soka od cvekle bogatog nitratima, ali su se ove promene razlikovale između mlađe i starije starosne grupe.

Starija starosna grupa je doživela značajno smanjenje broja bakterija u ustima, Prevotella, nakon što je popila sok bogat nitratima, i povećanje rasta bakterija za koje se zna da su korisne za zdravlje, kao što je Neisseria. Starija grupa je imala viši prosečan krvni pritisak na početku studije, koji je pao nakon uzimanja soka od cvekle bogatog nitratima, ali ne i nakon uzimanja placebo suplementa.

Sok od cvekle je bogat nitratima koji igraju suštinsku ulogu u telu i redovno se konzumiraju kroz povrće kao deo zdrave ishrane Foto: Shutterstock

Koautor, profesor Endi Džons sa Univerziteta u Ekseteru, kaže:

- Ova studija pokazuje da hrana bogata nitratima menja oralni mikrobiom na način koji bi mogao dovesti do manje upale, kao i do snižavanja krvnog pritiska kod starijih osoba. Ovo otvara put za veće studije koje bi istražile uticaj faktora načina života i biološkog pola na to kako ljudi reaguju na suplementaciju nitratima u ishrani.

Dr Li Beniston, pomoćnik direktora za industrijska partnerstva i kolaborativna istraživanja i razvoj u BBSRC-u, rekao je: