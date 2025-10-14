Slušaj vest

Sećate li se stare izreke „Jedna loša jabuka pokvari celu gajbu“? Ispostavilo se da je to i naučno tačno – jer određene vrste voća, poput jabuka i banana, ispuštaju gas etilen koji ubrzava sazrevanje, pa čak i kvarenje drugog voća i povrća.

Zato je važno znati koje plodove ne treba držati zajedno – i kako da ih pravilno rasporedite kako bi duže ostali sveži.

Šta je etilen i kako utiče na voće?

Etilen je prirodni biljni hormon u gasovitom obliku koji reguliše sazrevanje plodova. Sve voće proizvodi određenu količinu etilena, ali neke vrste – poput jabuka i banana – proizvode ga mnogo više. Ove vrste voća mogu uticati na brže sazrevanje i kvarenje drugih plodova u njihovoj blizini.

Neka voća i povrća su posebno osetljiva na etilen, pa njihovo čuvanje pored „proizvođača etilena“ može značajno skratiti njihov vek trajanja.

Voće koje proizvodi mnogo etilena:

Držite ih odvojeno od ostalog voća i povrća:

* Jabuke

* Banane

* Mango

* Kruške

* Šljive

* Nektarine

* Dinje

* Avokado

jabuke.jpg
Određene vrste voća, poput jabuka i banana, ispuštaju gas etilen koji ubrzava sazrevanje, pa čak i kvarenje drugog voća i povrća Foto: Profimedia

Povrće i voće osetljivo na etilen:

Čuvajte ih dalje od voća koje ga proizvodi:

* Brokoli

* Karfiol

* Špargla

* Krastavci

* Praziluk

* Kelj

* Krompir

* Pasulj

* Slatki grašak

* Pečurke

* Čili papričice

Voće koje nije osetljivo na etilen:

Ove vrste možete bezbedno čuvati zajedno s drugim plodovima:

* Trešnje

* Borovnice

* Grejpfrut

* Ananas

* Beli luk

borovnice shutterstock_233940634.jpg
Borovnice spadaju u voće koje možete bezbedno čuvati zajedno s drugim plodovima Foto: Shutterstock

Kako pravilno organizovati voće i povrće?

* Odvojite proizvode koji proizvode etilen od onih koji su osetljivi na njega.

* Ne čuvajte prezrelo voće zajedno s ostalim – ono oslobađa još više etilena.

* Redovno proveravajte plodove: ako primećujete buđ, promenu boje ili neprijatan miris, uklonite ih odmah.

* Ne stavljajte voće u zatvorene kese ili posude, osim ako želite da ubrzate sazrevanje (npr. za avokado).

Da li treba sve voće držati u frižideru?

Ne. Evo nekoliko pravila:

* Tropsko voće (banane, avokado, mango) držite na sobnoj temperaturi dok ne sazri. U frižideru mogu dobiti tamne mrlje i ostati nezrela iznutra.

* Bobičasto voće i jabuke čuvajte u frižideru od početka.

* Idealna temperatura frižidera za voće i povrće je ispod 6°C (42°F).

Zaključak

Ako želite da vaše voće i povrće ostane sveže što duže, ključ je u pravilnom razdvajanju. Jabuke, banane, mango i slično voće koje proizvodi etilen treba držati dalje od osetljivih vrsta poput brokolija, krompira ili krastavaca.

