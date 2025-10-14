Koje voće i povrće ne bi trebalo čuvati jedno pored drugog? Ovo su ključni saveti
Sećate li se stare izreke „Jedna loša jabuka pokvari celu gajbu“? Ispostavilo se da je to i naučno tačno – jer određene vrste voća, poput jabuka i banana, ispuštaju gas etilen koji ubrzava sazrevanje, pa čak i kvarenje drugog voća i povrća.
Zato je važno znati koje plodove ne treba držati zajedno – i kako da ih pravilno rasporedite kako bi duže ostali sveži.
Šta je etilen i kako utiče na voće?
Etilen je prirodni biljni hormon u gasovitom obliku koji reguliše sazrevanje plodova. Sve voće proizvodi određenu količinu etilena, ali neke vrste – poput jabuka i banana – proizvode ga mnogo više. Ove vrste voća mogu uticati na brže sazrevanje i kvarenje drugih plodova u njihovoj blizini.
Neka voća i povrća su posebno osetljiva na etilen, pa njihovo čuvanje pored „proizvođača etilena“ može značajno skratiti njihov vek trajanja.
Voće koje proizvodi mnogo etilena:
Držite ih odvojeno od ostalog voća i povrća:
* Jabuke
* Banane
* Mango
* Kruške
* Šljive
* Nektarine
* Dinje
* Avokado
Povrće i voće osetljivo na etilen:
Čuvajte ih dalje od voća koje ga proizvodi:
* Brokoli
* Karfiol
* Špargla
* Krastavci
* Praziluk
* Kelj
* Krompir
* Pasulj
* Slatki grašak
* Pečurke
* Čili papričice
Voće koje nije osetljivo na etilen:
Ove vrste možete bezbedno čuvati zajedno s drugim plodovima:
* Trešnje
* Grejpfrut
* Ananas
* Beli luk
Kako pravilno organizovati voće i povrće?
* Odvojite proizvode koji proizvode etilen od onih koji su osetljivi na njega.
* Ne čuvajte prezrelo voće zajedno s ostalim – ono oslobađa još više etilena.
* Redovno proveravajte plodove: ako primećujete buđ, promenu boje ili neprijatan miris, uklonite ih odmah.
* Ne stavljajte voće u zatvorene kese ili posude, osim ako želite da ubrzate sazrevanje (npr. za avokado).
Da li treba sve voće držati u frižideru?
Ne. Evo nekoliko pravila:
* Tropsko voće (banane, avokado, mango) držite na sobnoj temperaturi dok ne sazri. U frižideru mogu dobiti tamne mrlje i ostati nezrela iznutra.
* Bobičasto voće i jabuke čuvajte u frižideru od početka.
* Idealna temperatura frižidera za voće i povrće je ispod 6°C (42°F).
Zaključak
Ako želite da vaše voće i povrće ostane sveže što duže, ključ je u pravilnom razdvajanju. Jabuke, banane, mango i slično voće koje proizvodi etilen treba držati dalje od osetljivih vrsta poput brokolija, krompira ili krastavaca.
