Stres je danas postao gotovo svakodnevni pratilac – bilo da ga izazivaju obaveze na poslu, porodične odgovornosti ili ubrzani ritam života. Iako se najčešće savetuje da se protiv stresa borimo meditacijom, fizičkom aktivnošću i kvalitetnim snom, sve više istraživanja pokazuje da i ono što jedemo može da ima značajnu ulogu u tome kako se naš organizam nosi sa napetošću.

Prema rečima dr Bumeša Tajagija, specijaliste interne medicine, određene namirnice mogu da utiču na regulaciju kortizola, glavnog hormona stresa, i tako učine da nervni sistem bude spremniji da se izbori sa napetošću.

- Kada ste pod stresom, nadbubrežne žlezde luče kortizol i adrenalin. To je deo prirodnog mehanizma koji telo priprema na borbu ili beg. Međutim, problem nastaje kada stres postane hroničan, pa su hormoni stalno povišeni. Tada dolazi do umora, anksioznosti, pada imuniteta i povećanja telesne težine - objašnjava dr Tajagi.

Upravo tu ishrana može da napravi razliku, jer sledeće namirnice pomažu u balansiranju hormona, smanjenju upalnih procesa i vraćanju osećaja mira.

Masna riba

Masna riba, poput lososa, skuše ili sardina, bogata je omega-3 masnim kiselinama, smanjuje upale u organizmu i može da snizi nivo kortizola. Omega-3 takođe poboljšavaju funkcije mozga, pa pomažu da budete otporniji na stres.

Crna čokolada

Čokolada sa 70 odsto kakaoa i više, umereno konzumirana, smanjuje lučenje hormona stresa zahvaljujući antioksidansima flavonoidima. Osim toga, podiže nivo serotonina, "hormona sreće".

Fermentisane namirnice

Zdravlje creva je usko povezano sa kontrolom stresa. Probiotici iz fermentisane hrane (jogurt, kimči, kiseli kupus) jačaju čivenu osovinu creva-mozak,smanjuju anksioznost i poboljšavaju reakciju tela na stres.

Zeleno lisnato povrće

Spanać, kelj, blitva i ostali zeleniš obiluje magnezijumom, mineralom koji reguliše kortizol i pomaže opuštanju mišića. Nedostatak magnezijuma često se povezuje sa povećanom anksioznošću i stresom.

Bobičasto voće

Puno vitamina C i antioksidanasa, bobičasto voće (borovnice, jagode, kupine) pomaže u regulisanju kortizola i jača imunitet tokom stresnih perioda.

Zeleni čaj

Zeleni čaj sadrži L-teanin, aminokiselinu koja podstiče opuštanje bez pospanosti. U kombinaciji sa manjom količinom kofeina, daje smiren fokus i jasniju koncentraciju.

Orašasti plodovi i semenke

Orašasti plodovi i semenke (bademi, orasi, bundeva) su izvor magnezijuma, vitamina B i zdravih masti, odnosno hranljivih materija koje stabilizuju raspoloženje i drže hormone stresa pod kontrolom.

Navike u ishrani koje prave razliku

Nije presudno samo šta jedete, već i kako. Preskakanje obroka, previše kafe ili nagli skokovi šećera u krvi mogu dodatno da naruše ravnotežu kortizola. Zato stručnjaci savetuju:

kombinujte proteine, zdrave masti i složene ugljene hidrate u svakom obroku,

u svakom obroku, pijte dovoljno vode tokom dana,

izbegavajte procesuiranu hranu i rafinisane šećere.