- Osim toga, ukus krastavca lako se prilagođava ukusu drugih namirnica. Ovog puta sam ga iskoristila kao bazu kremaste supe, u koju sam dodala različito sveže bilje - kaže Tatjana Popović, nutricionista i health coach.

Sastojci

* 1 halapenjo zelena papričica, seckana na sitne komade

* 1 kašika vlašca, sitno seckanog

* 1 čen belog luka, izgnječen

* 1 krastavac, sitno seckan

* ¼-½ šolje peršunovog lišća, sitno seckanog

* 1-2 kašike svežeg soka od limuna

* 1 šolja nezaslađenog sojinog mleka

* ¼ šolje punomasnog kokosovog mleka

* ¾ kašičice soli

* ¼ kašičice bibera

* 5-6 listova svežeg bosiljka + nekoliko listića za dekoraciju

* 1 kašika maslinovog ulja

* 1 kašičica integralnog susama za dekoraciju

Priprema

1. Stavite sve sastojke u blender, osim susama i listova bosiljka za dekoraciju, te ih blendirajte dok ne dobijete smesu glatke teksture.

2. Sipajte dobijeni potaž u posudu i dekorišite ga listićima bosiljka, te pospite susamom.

3. Poslužite i uživajte.