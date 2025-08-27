Hladan kremasti potaž od krastavca: Nutricionista otkriva odličan recept za laganu večeru
- Osim toga, ukus krastavca lako se prilagođava ukusu drugih namirnica. Ovog puta sam ga iskoristila kao bazu kremaste supe, u koju sam dodala različito sveže bilje - kaže Tatjana Popović, nutricionista i health coach.
Sastojci
* 1 halapenjo zelena papričica, seckana na sitne komade
* 1 kašika vlašca, sitno seckanog
* 1 čen belog luka, izgnječen
* 1 krastavac, sitno seckan
* ¼-½ šolje peršunovog lišća, sitno seckanog
* 1-2 kašike svežeg soka od limuna
* 1 šolja nezaslađenog sojinog mleka
* ¼ šolje punomasnog kokosovog mleka
* ¾ kašičice soli
* ¼ kašičice bibera
* 5-6 listova svežeg bosiljka + nekoliko listića za dekoraciju
* 1 kašika maslinovog ulja
* 1 kašičica integralnog susama za dekoraciju
Priprema
1. Stavite sve sastojke u blender, osim susama i listova bosiljka za dekoraciju, te ih blendirajte dok ne dobijete smesu glatke teksture.
2. Sipajte dobijeni potaž u posudu i dekorišite ga listićima bosiljka, te pospite susamom.
3. Poslužite i uživajte.
Vreme pripreme: 15 minuta
Količina: 2 porcije
Izvor: totallywellness.rs/zdravlje.kurir.rs