Konzumiranje približno 90 grama integralnih žitaricadnevno može smanjiti rizik za 17%. Održavanje zdrave težine, redovno vežbanje i ograničavanje crvenog i prerađenog mesa takođe su ključne preventivne mere protiv kolorektalnog karcinoma.

Rak debelog crevaje drugi vodeći uzrok smrti od raka širom sveta. Sve češće se dijagnostikuje kod mlađih ljudi, mada je pretežno pronađen kod starijih osoba (starijih od 50 godina). Iako je mnogo faktora odgovorno za rak debelog creva, neki, poput faktora načina života, uključujući ishranu, su pod našom kontrolom.

A da li ste znali da određena hrana može smanjiti rizik od ove vrste karcinoma? Nedavna studija je otkrila da integralne žitarice mogu značajno smanjiti rizik od raka debelog creva.

Novi izveštaj Američkog instituta za istraživanje raka (AICR) i Svetskog fonda za istraživanje raka (WCRF) otkrio je da integralne žitarice smanjuju rizik od kolorektalnog karcinoma. Ovo je prvi put da istraživanje AICR/WCRF nezavisno povezuje integralne žitarice sa smanjenjem rizika od raka.

Novi izveštaj je otkrio da svakodnevna konzumacija integralnih žitarica može značajno smanjiti rizik od raka debelog creva. Integralne žitarice poput smeđeg pirinča ili integralnog hleba su odlične za creva, dok neke namirnice poput hot-dogova, slanine i drugih prerađenih mesa povećavaju rizik.

U Srbiji od raka debelog creva svake godine oboli više od četiri hiljade ljudi. Najviše njih je u šestoj i sedmoj deceniji, mada je sve više onih koji su mlađi od 40 godina. Rak debelog creva je češći kod muškaraca, kaže statistika.

Kolorektalni karcinom je jedan od najčešćih karcinoma, ali ovaj izveštaj pokazuje da ljudi mogu mnogo toga da urade kako bi dramatično smanjili rizik.

- Nalazi iz ovog sveobuhvatnog izveštaja su robusni i jasni: Ishrana i način života imaju glavnu ulogu u kolorektalnom karcinomu - rekao je u saopštenju dr Edvard L. Đovanuči, glavni autor izveštaja i profesor ishrane i epidemiologije na Harvardskoj školi javnog zdravlja TH Čan.

Izveštaj je procenio istraživanje o tome kako ishrana, težina i fizička aktivnost utiču na rizik od kolorektalnog karcinoma. Analizirano je 99 studija, uključujući podatke o 29 miliona ljudi, od kojih je preko četvrt miliona dijagnostikovan kolorektalni karcinom.

Drugi faktori koji povećavaju rizik od kolorektalnog karcinoma

* Konzumiranje velikih količina crvenog mesa (preko 500 grama kuvanog mesa nedeljno), kao što su govedina ili svinjetina

* Prekomerna težina ili gojaznost

* Konzumiranje dva ili više alkoholnih pića dnevno (30 grama alkohola), kao što su vino ili pivo

U izveštaju se navodi da konzumiranje približno tri porcije (90 grama) integralnih žitarica dnevno smanjuje rizik od kolorektalnog karcinoma za 17%. Ovo dodatno naglašava prethodne dokaze da vlakna imaju zaštitne efekte protiv raka.

Izveštaj je takođe pokazao da ljudi koji su bili fizički aktivniji imaju manji rizik od raka debelog creva (ne raka rektuma).

- Mnogi načini za sprečavanje kolorektalnog karcinoma važni su za opšte zdravlje. Faktori kao što su održavanje minimalne telesne težine, pravilno vežbanje, ograničavanje crvenog i prerađenog mesa i konzumiranje više integralnih žitarica i vlakana značajno bi smanjili rizik. Štaviše, ograničavanje alkohola na najviše dva pića dnevno i izbegavanje ili prestanak pušenja takođe smanjuju rizik - rekao je Đovanuči.

Riba i hrana koja sadrži vitamin C takođe su povezane sa smanjenim rizikom od kolorektalnog karcinoma. Foto: Shutterstock

Koja ishrana se preporučuje?

Studija je pronašla vidljivu vezu između ishrane i kolorektalnog karcinoma, ali su potrebna dalja istraživanja radi jasnoće. Riba i hrana koja sadrži vitamin C, poput pomorandži, jagoda i spanaća, takođe su povezane sa smanjenim rizikom od kolorektalnog karcinoma.