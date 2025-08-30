Slušaj vest

Ako tražite jednostavan način da započnete dan orniji i sa više energije, nutricionista Nataša Aleksić na svom Insatagram nalogu predlaže napitak koji može da postane deo vaše jutarnje rutine. Reč je o kombinaciji povrća, voća i začina koja ne samo da osvežava, već smanjuje nadutost, pomaže varenju i hidrira organizam.

Jutarnji napitak za ravan stomak

Potrebno vam je (za bokal od 1l)

½ krastavca

½ limuna

½ limete

4–5 listića sveže nane

mali komadić svežeg đumbira

1 litar mlake vode

Priprema

U bokal od jednog litra ubacite pola krastavca isečenog na tanke kolutove, pola limuna i pola limete, takođe isečene na kolutove, 4–5 listića sveže nane, mali komadić svežeg đumbira u tankim kriškama i prelijte sve litrom mlake vode. Lagano promešajte i ostavite u frižideru preko noći, najmanje 6-8 sati. Ujutru, na prazan stomak, popijte čašu ovog napitka.

Dužim stajanjem voda poprima arome voća i začina Foto: Shutterstock

Zašto je ovaj napitak koristan? Krastavac osvežava i hidrira, a sadrži i vlakna koja pomažu varenju.

Limun i limeta obiluju vitaminom C, jačaju imunitet i podstiču metabolizam.

Đumbir ima termogeno dejstvo, što znači da podstiče cirkulaciju i ubrzava sagorevanje kalorija.

Nana umiruje želudac i osvežava dah.

Nutricionisti naglašavaju da ovaj napitak ne može sam od sebe da „istopi“ kilograme, ali može da bude odličan saveznik ako ga uvrstite u uravnoteženu ishranu i kombinujete sa fizičkom aktivnošću.

Kada i kako piti?