Ako tražite jednostavan način da započnete dan orniji i sa više energije, nutricionista Nataša Aleksić na svom Insatagram nalogu predlaže napitak koji može da postane deo vaše jutarnje rutine. Reč je o kombinaciji povrća, voća i začina koja ne samo da osvežava, već smanjuje nadutost, pomaže varenju i hidrira organizam.

Jutarnji napitak za ravan stomak

Potrebno vam je (za bokal od 1l)

  • ½ krastavca 
    ½ limuna 
    ½ limete 
    4–5 listića sveže nane
    mali komadić svežeg đumbira 
    1 litar mlake vode

Priprema

U bokal od jednog litra ubacite pola krastavca isečenog na tanke kolutove, pola limuna i pola limete, takođe isečene na kolutove, 4–5 listića sveže nane, mali komadić svežeg đumbira u tankim kriškama i prelijte sve litrom mlake vode. Lagano promešajte i ostavite u frižideru preko noći, najmanje 6-8 sati. Ujutru, na prazan stomak, popijte čašu ovog napitka.

Foto: Shutterstock

Zašto je ovaj napitak koristan?

  • Krastavac osvežava i hidrira, a sadrži i vlakna koja pomažu varenju.
    Limun i limeta obiluju vitaminom C, jačaju imunitet i podstiču metabolizam.
    Đumbir ima termogeno dejstvo, što znači da podstiče cirkulaciju i ubrzava sagorevanje kalorija.
    Nana umiruje želudac i osvežava dah.

Nutricionisti naglašavaju da ovaj napitak ne može sam od sebe da „istopi“ kilograme, ali može da bude odličan saveznik ako ga uvrstite u uravnoteženu ishranu i kombinujete sa fizičkom aktivnošću.

Kada i kako piti?

Iako se preporučuje jedna čaša ujutru, ostatak napitka možete ga piti tokom dana kao osvežavajuću vodu. Na taj način ne samo da ćete povećati unos tečnosti, već ćete svom telu obezbediti i dodatne vitamine i antioksidanse.

Izvor: Instagarm nutrifit_natasa/Zdravlje.kurir.rs

