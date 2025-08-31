Slušaj vest

Sledi recept za kuglice koje u sebi spajaju gvožđe i folnu kiselinu iz koprive, vitamin C iz limuna koji poboljšava apsorpciju, antioksidanse i magnezijum iz kakao praha, kvalitetne proteine i zdrave masti iz orašastih plodova, kao i prirodnu energiju i minerale iz meda i urmi, a odlična su pomoć u borbi protiv anemije, otkriva na svom Instagram nalogu nutricinista Tijana Mladenović.

Kuglice protiv anemije

Potrebno vam je (za 16 kuglica)

200 g mlevenih orahaili lešnika

2 kašika kakao praha

2 kašika čaja od koprive (ili samlevenih suvih listova)

100 g meda

100 g urmi

sok od jednog limuna

Koprivu, koj je najvredniji sastojak, u ovoj kombinaciji nečete ni osetiti Foto: Shutterstock

Priprema

U blenderu usitniti orašaste plodove. U činiji skediniti usitnjene orašaste plodove, kakao prah i kakao prah. Dodati med, limunov sok i iseckane urme, pa sve sjediniti dok se ne dobije homogena smesa. Oblikovati kuglice, uvaljati ih po želji u kakao ili usitnjene orašaste plodove. Čuvati u frižideru i uzimati dve kuglice dnevno.

Ove kuglice su jednostavne, hranljive i funkcionalne, savršena užina ili dodatak ishrani kod anemije, dodaje nutricionista.