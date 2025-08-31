Slatke kuglice protiv anemije: Spoj gvožđa, vitamina C i zdravih masti
Sledi recept za kuglice koje u sebi spajaju gvožđe i folnu kiselinu iz koprive, vitamin C iz limuna koji poboljšava apsorpciju, antioksidanse i magnezijum iz kakao praha, kvalitetne proteine i zdrave masti iz orašastih plodova, kao i prirodnu energiju i minerale iz meda i urmi, a odlična su pomoć u borbi protiv anemije, otkriva na svom Instagram nalogu nutricinista Tijana Mladenović.
Kuglice protiv anemije
Potrebno vam je (za 16 kuglica)
Priprema
U blenderu usitniti orašaste plodove. U činiji skediniti usitnjene orašaste plodove, kakao prah i kakao prah. Dodati med, limunov sok i iseckane urme, pa sve sjediniti dok se ne dobije homogena smesa. Oblikovati kuglice, uvaljati ih po želji u kakao ili usitnjene orašaste plodove. Čuvati u frižideru i uzimati dve kuglice dnevno.
Ove kuglice su jednostavne, hranljive i funkcionalne, savršena užina ili dodatak ishrani kod anemije, dodaje nutricionista.
- Preporuka je dve kuglice dnevno, ali individualne potrebe mogu da se razlikuju, te se konsultacija sa lekarom ili stručnim licem uvek preporučuje - savetuje Tijana Mladenović.