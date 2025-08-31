Slušaj vest

Sledi recept za kuglice koje u sebi spajaju gvožđe i folnu kiselinu iz koprive, vitamin C iz limuna koji poboljšava apsorpciju, antioksidanse i magnezijum iz kakao praha, kvalitetne proteine i zdrave masti iz orašastih plodova, kao i prirodnu energiju i minerale iz meda i urmi, a odlična su pomoć u borbi protiv anemije, otkriva na svom Instagram nalogu nutricinista Tijana Mladenović. 

Kuglice protiv anemije

Potrebno vam je (za 16 kuglica)

  • 200 g mlevenih orahaili lešnika
    2 kašika kakao praha
    2 kašika čaja od koprive (ili samlevenih suvih listova)
    100 g meda
    100 g urmi
    sok od jednog limuna
screenshot-1.jpg
Koprivu, koj je najvredniji sastojak, u ovoj kombinaciji nečete ni osetiti Foto: Shutterstock

Priprema

U blenderu usitniti orašaste plodove. U činiji skediniti usitnjene orašaste plodove, kakao prah i kakao prah. Dodati med, limunov sok i iseckane urme, pa sve sjediniti dok se ne dobije homogena smesa. Oblikovati kuglice, uvaljati ih po želji u kakao ili usitnjene orašaste plodove. Čuvati u frižideru i uzimati dve  kuglice dnevno.

Ove kuglice su jednostavne, hranljive i funkcionalne, savršena užina ili dodatak ishrani kod anemije, dodaje nutricionista.

- Preporuka je dve kuglice dnevno, ali individualne potrebe mogu da se razlikuju, te se konsultacija sa lekarom ili stručnim licem uvek preporučuje - savetuje Tijana Mladenović.

Moćan napitak protiv anemije: Nutricionista deli ukusan i zdrav recept za bustovanje krvne slike

Ne propustiteZdravljeVitamin B utiče na mozak, srce i upale: Novo istraživanje otkriva sve njegove benefite za naše zdravlje
vitamin-b-shutterstock-1696786360.jpg
ZdravljeHemoglobin prirodno štiti mozak od starenja i bolesti: Kako povećati njegov nivo?
hemoglobin shutterstock_342706706.jpg
Zdravlje iz PrirodeŠest razloga zašto matovilac zaslužuje mesto na vašem tanjiru: Evo kako deluje na srce, oči, metabolizam
matovilac salata zeleno lisnato povrće
Zdravlje iz PrirodeČetiri moćna razloga da svakog dana jedete limun: Kako vitamin C i antioksidanti štite vaše zdravlje
stvar-ukusa-limun.jpg