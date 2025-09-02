Slušaj vest

Prvi mafin napravljen je u Americi u 19. veku, a od tada nastalo je bezbroj recepata za ovaj fantastičan desert. Verzija, koju vam predstavlja Tatjana Popović, nutricionista i health coach u nastavku, sastoji se od ovsenih pahuljica i malina i izuzetno je ukusna. U ovim mafinima možete da uživate za doručak ili užinu. 

Vreme pripreme: 45 minuta
Količina: 9-12 mafina

Potrebno je

* 2 ½ šolje ovsenih pahuljica
* 1 kašika čia semenki
* 1 ½ šolja nezaslađenog bademovog mleka
* ⅓ šolje agava sirupa
* 2 kašike kokosovog ulja, rastopljenog
* 1 kašičica ekstrakta vanile
* 1 kašičica cimeta
* ½ kašičice soda bikarbone
* ¼ kašičice soli
* 1 šolja malina

Priprema

U velikoj posudi pomešajte ovsene pahuljice (ne brašno, nego pahuljice) i čia semenke. U odvojenoj posudi pomešajte bademovo mleko, agava sirup, rastopljeno kokosovo ulje, ekstrakt vanile, cimet, soda bikarbonu i so. Mešajte dok se svi sastojci ne sjedine. Pokrijte posudu i stavite u frižider da odstoji najmanje dva sata. Zagrejte rernu na 180 °C. Stavite papirne korpice u kalup za mafine, te u svaku sipajte smesu od ovsenog brašna. Na svaki mafin stavite 3-5 malina. Stavite kalup za mafine u rernu, te ih pecite 25-30 minuta, dok ne omekšaju. Poslužite nakon što se ohlade i uživajte.

Izvor: totallywellness.rs/zdravlje.kurir.rs

