Slušaj vest

Kada je u pitanju zdrava ishrana, izgled ume da vara. Mnoge namirnice koje se reklamiraju kao „dobre za srce” ili „sa malo masti” i dalje mogu sadržati sastojke koji neprimetno podižu holesterol. Visok nivo holesterola se najčešće razvija bez simptoma, ali posledice po zdravlje srca su dobro poznate – od začepljenih arterija do povećanog rizika od srčanog i moždanog udara.

Evo nekoliko iznenađujućih namirnica koje možda redovno konzumirate, a da ne znate kako utiču na vaš holesterol.

Granola i energetske pločice

Granola i energetske pločice deluju kao najzdravija užina, posebno ako želite više energije ili gradite mišiće. Međutim, mnoge kupovne varijante prepune su šećera, hidrogenizovanih ulja i zasićenih masti. Ovi sastojci podižu nivo LDL („lošeg”) holesterola, što povećava rizik od srčanih bolesti.

Bolja opcija je domaća granola od ovsenih pahuljica, orašastih plodova i semenki, zaslađena medom ili urmama.

Voćni jogurt

Jogurt je bogat probioticima i često se preporučuje kao zdrav doručak. Ali izbegavajte voćne jogurte, čak i one koji tvrde da sadrže komadiće voća. Obično su puni dodatog šećera, veštačkih aroma i mlečnih masti. Oni ne samo da naglo podižu šećer u krvi, već dugoročno mogu povisiti i holesterol.

Umesto toga, birajte običan, nemasni jogurt i dodajte sveže voće za prirodnu slast.

Birajte običan, nemasni jogurt i dodajte sveže voće za prirodnu slast. Foto: Shuterstock

Čips od povrća i pečene grickalice

Kad čujemo „povrće”, automatski pomislimo da je proizvod zdrav. Ipak, zamena krompira povrtnim čipsom ili pečenim krekerima neće napraviti veliku razliku – često su prženi u uljima bogatim zasićenim mastima ili sadrže trans-masti radi dužeg roka trajanja.

Čak i „pečene” varijante mogu sadržati mnogo rafinisanih ugljenih hidrata i soli, što indirektno utiče na nivo holesterola. Bolja opcija su povrtne kriške pečene u rerni ili pripremljene u fritezi na vruć vazduh, sa minimalno ulja.

Kupovni preliv za salatu

Sveža salata je odličan izbor za zdravlje srca – sve dok je ne prelijete kupovnim kremastim prelivom. Većina industrijskih prelivâ sadrži majonez, sir i ulja bogata zasićenim mastima. Čak i „light” verzije često imaju dodat šećer za bolji ukus, što može loše uticati na ravnotežu holesterola.

Umesto toga, napravite sopstveni preliv od maslinovog ulja, limunovog soka i začinskog bilja.

Kokosovo ulje i proizvodi od kokosa

Kokosovo ulje se često promoviše kao superhrana, ali sadrži visok procenat zasićenih masti, koje kod nekih ljudi povećavaju LDL holesterol. Iako može podići i HDL („dobar”) holesterol, osobe sa povišenim LDL-om trebalo bi da budu oprezne.

Bolja opcija su ulja koja štite srce, poput maslinovog ili ulja repice, dok kokosovo koristite samo povremeno.

Kokosovo ulje sadrži visok procenat zasićenih masti, koje kod nekih ljudi povećavaju LDL holesterol Foto: Shutterstock

Smutiji i proteinski šejkovi

Smutiji mogu biti hranljivi, ali oni iz kafića ili kupovni često sadrže punomasno mleko, zaslađene proteinske praškove i sirupe. Na taj način se pretvaraju u pravu „maskiranu poslasticu” koja podiže holesterol.

Ako imate blender, pripremite ih kod kuće sa nemasnim mlekom ili biljnim napicima i bez dodatog šećera.

Integralna peciva i proizvodi od žitarica sa celim zrnom

Hleb, mafini ili keksi od integralnog brašna zvuče zdravije, ali mnoge komercijalne verzije zapravo sadrže rafinisano brašno uz mali dodatak integralnog. Kada se dodaju puter, margarin ili palmino ulje, dobijate grickalicu koja ipak podiže holesterol, uprkos „zdravoj” etiketi.

Zato uvek pažljivo čitajte deklaracije ili pravite sopstvene proizvode od 100 odsto integralnog brašna i minimalne količine masti.

Zaključak

Nisu sve namirnice koje se reklamiraju kao zdrave povoljne za nivo holesterola. Čitanje deklaracija, razumevanje sastojaka i male zamene u ishrani mogu vam pomoći da uživate u ukusnoj hrani, a da ne ugrozite zdravlje srca. Ako obratite pažnju na ovakve „podmukle” namirnice, lakše ćete kontrolisati holesterol i dugoročno zaštititi svoje srce.