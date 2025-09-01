Istraživanje pokazuje da konzumiranje brokolija smanjuje rizik od raka debelog creva

Slušaj vest

Rak debelog creva je treći najčešći oblik raka u svetu. Nažalost, i dijagnoze ove maligne bolesti kod osoba mlađih od 50 godina sve su učestalije, što se pripisuje brojnim faktorima, uključujući ishranu bogatu prerađenom hranom.

Mnoge ranije rađene studije pokazuju da fokusiranje na određene vrste hrane može pomoći u smanjenju rizika od raka debelog creva.Nova istraživanja ukazuju da konzumacija krstašica — povrća poput brokolija, prokelja i karfiola — može dodatno doprineti smanjenju ovog rizika.

U studiji objavljenoj u časopisu "BMC Gastroenterology", analizirani su podaci iz 17 istraživanja koja su obuhvatila preko 97.000 učesnika. Cilj je bio da se utvrdi da li postoji veza između količine konzumiranog povrća iz porodice krstašica i učestalosti raka debelog creva.

Istraživanje je pokazalo da osobe koje su dnevno konzumirale između 20 i 40 grama krstašica imale su 20% manji rizik od raka debelog creva u poređenju sa onima koji su jeli manje.

Najveća zaštita primećena je kod konzumacije oko 20 grama dnevno, dok je zaštitni efekat stagnirao između 40 i 60 grama dnevno.

Krstašice smanjuju rizik od raka debelog creva Foto: Profimedia

Više od 1,9 miliona novih slučajeva raka debelog creva globalno Prema podacima iz 2022. godine, zabeleženo je više od 1,9 miliona novih slučajeva raka debelog creva širom sveta, čime je ovaj tip raka treći po učestalosti. Povećana učestalost ovog raka kod mlađih od 50 godina pripisuje se kombinaciji faktora: sedentarnom načinu života, gojaznosti, konzumaciji alkohola, uticajima iz okoline i ishrani bogatoj prerađenom hranom.

Kako krstašice pomažu?

Ranija istraživanja pokazuju da krstašice, poput kelja i kupusa, sadrže jedinjenja koja se bore protiv raka, kao što su sulforafan i indoli.

- Sastojci u krstašicama, kao što su glukozinolati, pomažu u zaštiti ćelija od raka, oksidativnog stresa, toksina i slobodnih radikala. Takođe su bogate vitaminom C, mineralima, flavonoidima, karotenoidima i fitokemikalijama.

Dodaje i da vlakna u krstašicama hrane korisne bakterije u crevima i održavaju zdravlje crevnog zida, sprečavajući rast štetnih bakterija.

Krstašice i drugi oblici raka

Pored raka debelog creva, konzumacija krstašica povezana je sa smanjenim rizikom od raka jajnika, prostate, bešike, pluća, želuca i pankreasa.

Kako uneti više krstašica u ishranu?

Za one koji žele da povećaju unos brokolija, kelja i ostalog povrća iz porodice krstašica, ali nisu fanovi ukusa, nutricionista Monnika Ričard preporučuje sledeće:

* Počni sa malim porcijama, na primer dve porcije zelenog povrća dnevno, kao što je kupus salata uz ručak i pola šolje kuvanog brokolija za večeru.

* Seckaj brokoli ili karfiol 30-45 minuta pre kuvanja – to aktivira korisne jedinjenja i smanjuje jak miris.

* Pečeni karfiol ili brokoli sa maslinovim uljem, belim lukom i začinima može biti ukusan prilog.

* Dodaj zdrave prelive poput soja sosa, wasabija ili hrena za azijski šmek.

* Ubacuj sirovi kelj ili rukolu u smutije, salate ili kao prilog uz jela.

* Eksperimentiši sa mešavinama povrća i celih žitarica, začinjenim limunom i svežim začinskim biljem.

Ubacujte sirovi kelj u smutije Foto: Shutterstock

Zaključak