Ako imate alopeciju, određene promene načina života, uz standardne tretmane, mogu vam pomoći u upravljanju simptomima. Na primer, iako ishrana ne može izlečiti alopeciju, hrana koju jedete može napraviti razliku.

- Kod gubitka kose, najvažnija vrsta ishrane je bogata hranljivim materijama koje su gradivni blokovi i zaštitnici kose - kaže dr Dženifer Gordon, dermatolog u Vestlejk dermatologiji u Ostinu, Teksas i dodaje:

- Generalno, to uključuje proteine, gvožđe, omega-3 masne kiseline i specifične vitamine kao što su vitamin A, C i E. Zdrava ishrana ne samo da može podržati vaše zdravlje uopšte, već može biti korisna i za rešavanje alopecije kao dopuna lečenju ovog stanja.

Alopecija je medicinski termin koji opisuje medicinski gubitak kose ili dlaka sa bilo kog dela tela, a može nastati usled brojnih uzroka, uključujući genetiku, autoimune poremećaje, stres, hormonalne promene, infekcije, traumu, nedostatak hranljivih materija ili kao posledica hemioterapije i zračenja.

- Iako ishrana može pomoći, imajte na umu da stanje zahteva sveobuhvatan tretman koji prevazilazi ono što je na vašem tanjiru, kaže Lila Atalje, doktorka osteopatije, dermatolog u Orange Coast Dermatology u Mišn Vijehu, Kalifornija.

Uravnotežena ishrana svakako može pomoći u podsticanju rasta kose:

- Ali je takođe ključno razgovarati o mogućnostima dermatološkog lečenja i obratiti pažnju na probleme mentalnog zdravlja poput socijalne anksioznosti, emocionalnog stresa i smanjenog samopoštovanja. Na taj način, simptomi alopecije mogu se lečiti na svim nivoima.

Imajući to u vidu, evo pet najboljih primera namirnica bogatih ključnim hranljivim materijama za rast kose, zajedno sa alternativnim izvorima koje bi trebali razmotriti za sledeću kupovinu:

- Kosa je napravljena od proteina, tako da unos dovoljno tog hranljivog sastojka iz hrane pomaže u izgradnji jakih vlasi, kaže Ali Mekgovan, dijetetičarka sa sedištem u Bostonu u Sprout Out Loud i tvorac Sprout Out Loud Podcast-a, serije koja se bavi ishranom i promenom ponašanja.

Istraživanja pokazuju da premalo proteina ima suprotan efekat.

Studija o nedostatku hranljivih materija i njihovoj povezanosti sa gubitkom kose pronašla je vezu između ishrane sa niskim sadržajem proteina i većeg rizika od simptoma alopecije.

- Srećom, postoji obilje izvora proteina i na bazi mesa i na bazi biljaka koje možete izabrati - kaže dr Gordon i navodi 5 najboljih namirnica za alopeciju:

Pileća prsa

Pileća prsa su jedan od najboljih primera, jer obezbeđuju oko 22 grama proteina za porciju. Drugi uobičajeni izvori proteina uključuju ćuretinu, ribu, pasulj, orašaste plodove, jaja i neke integralne žitarice.

Količina proteina koja vam je potrebna dnevno zavisi od nekoliko faktora kao što su vaše godine, pol i nivo fizičke aktivnosti. Ali generalno, preporučena količina unosa u ishrani je 0,8 g po kilogramu telesne težine.

Spanać

Još jedan važan hranljivi sastojak za zdravlje kose je gvožđe. To je zato što je feritin, protein koji skladišti gvožđe, prisutan u folikulima dlake. Kada vam nedostaje ovaj mineral, to može dovesti do problema poput bržeg opadanja kose i promena u teksturi, poput suvoće i lakog lomljenja.

Gvožđe se nalazi u mnogim životinjskim proizvodima poput govedine, piletine i morskih plodova, ali se nalazi i u nekim namirnicama biljnog porekla, posebno u tamno lisnatom povrću poput spanaća, kelja i raštana. Na primer, pola šolje sirovog spanaća sadrži oko 1,05 miligrama (mg) gvožđa.

Takođe možete dobiti podsticaj gvožđa iz hrane poput obogaćenih žitarica, ostriga, belog pasulja i tofua. Dobre vesti ako volite čokoladu - crna čokolada vam takođe može pružiti malo gvožđa.

Pola šolje sirovog spanaća sadrži oko 1,05 miligrama (mg) gvožđa. Foto: Shutterstock

Losos

Masne ribe poput lososa su glavni izvori omega-3 masnih kiselina, koje mogu biti toliko korisne za gubitak kose da stručnjaci često preporučuju suplemente omega-3 onima koji smatraju da ne mogu da ih unesu dovoljno kroz ishranu.

Omega-3 masne kiseline mogu stimulisati folikule dlake, a istovremeno smiriti upau. U jednom kliničkom ispitivanju žena sa gubitkom kose, upotreba omega-3 masnih kiselina, zajedno sa omega-6 masnim kiselinama i antioksidansima, dovela je do poboljšane gustine kose i usporavanja gubitka.

Preporučena količina u ishrani varira u zavisnosti od pola i starosti, ali je oko 1,55 g za muškarce i 1,32 g za žene. Oko 85 grama lososa ima 1,24 g.

Ostali izvori hrane bogati omega-3 masnim kiselinama uključuju laneno seme, čija seme, haringu i orahe.

Pored toga što pomaže zdravlju kose, pokazalo se da veća konzumacija ribe i drugih morskih plodova bogatih omega-3 masnim kiselinama ima niz koristi, od nižeg rizika od kardiovaskularnih bolesti do bolje kognitivne funkcije.

Paprike su odličan izbor ako imate alopeciju Foto: Profimedija

Paprike

- Dva vitamina koja igraju centralnu ulogu u zdravlju kose su C i E. To je zato što su antioksidanti koji mogu pomoći u zaštiti folikula dlake od stresnih faktora iz okoline.

- Antioksidanti takođe mogu poboljšati zdravlje kože glave i stimulisati rast kose. Oni takođe igraju ulogu u smanjenju upale, što može koristiti osobama sa alopecijom smanjenjem rizika od kontinuiranog gubitka kose.

Ako tražite hranu koja sadrži oba vitamina u jednom, paprike su dobar izbor. Druge namirnice bogate oba vitamina uključuju brokoli, kivi, paradajz i spanać.

Jaja

Gordon kaže da se vitamin B7, nazvan biotin, odavno ističe kao pomoć kod gubitka kose. Jedna namirnica koja je posebno bogata biotinom je goveđa džigerica, ali iznutrice nisu lako dostupne mnogim ljudima zbog ukusa i dostupnosti. Srećom, postoji još jedna opcija bogata biotinom, a to su žumanca: jedno kuvano jaje obezbeđuje 10 mikrograma (mcg) biotina, što je u velikoj meri bliže preporuci od 30 mcg dnevno za odrasle.

Botin pomaže u proizvodnji keratina, proteina koji je ključan za nokte, kožu i kosu. Istraživanja su pokazala da nedostatak biotina može izazvati gubitak kose, zbog čega je često uzrok alopecije.

Drugi izvori biotina u ishrani uključuju meso, orašaste plodove, semenke, ribu, iznutrice i određeno povrće poput slatkog krompira. Iako postoji mnogo suplemenata vezanih za kosu koji ističu biotin, Gordon predlaže da se prvo fokusirate na izvore hrane i da razgovarate sa svojim dermatologom o tome da li treba da povećate količinu suplementom.

Jedno kuvano jaje obezbeđuje 10 mikrograma biotina koji se ističe kao pomoć kod gubitka kose Foto: Shutteratock

Hrana koju bi trebalo ograničiti ako imate alopeciju

Što se tiče ograničenja, može biti korisno izbegavati ultraprerađenu hranu (obično prethodno upakovane proizvode) sa visokim sadržajem šećera i rafinisanih ulja, kaže Mekgovan.

- Ovo može povećati upalu u telu, što može vremenom pogoršati gubitak kose i ističe:

- Istraživanja su povezala ishranu bogatu šećerom ili prerađenom hranom sa većim gubitkom kose. Iako nijedna hrana ne izaziva direktno alopeciju, vaš opšti način ishrane može pomoći u smanjenju ili usporavanju simptoma.

Zaključak