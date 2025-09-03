Slušaj vest

Voće je neizostavan deo svake uravnotežene ishrane, bogato vitaminima, vlaknima i antioksidansima. Ipak, za osobe koje imaju dijabetes, veoma je važno da obrate pažnju na porcije i biraju vrste sa nižim glikemijskim indeksom, kaže dr Bhumeš Tjagi, specijalista interne medicine.

- Neko voće sadrže veliku količinu prirodnih šećera koji mogu naglo da podignu nivo glukoze u krvi. To ne znači da bi trebalo potpuno izbaciti voće iz ishrane, već da je potrebna pametna selekcija i umerenost - savetuje dr Tjagi i izdvaja nekoliko vrsta slatkih plodova koje bi osobe sa dijabetesom trebalo da izbegavaju ili jedu samo povremeno i u malim količinama.

Grožđe

Grožđe je bogato antioksidansima, ali i fruktozom. Samo jedna šolja (oko 150 g) sadrži čak 23 g šećera, što može da izazove nagli skok šećera u krvi.

Banane

Banane su praktična užina, ali se nalaze na višem delu glikemijskog indeksa. Srednja banana ima oko 14 g šećera, dok potpuno zrela banana može još brže da podigne nivo glukoze.

Bilo da su sveže ili suve, smokve su među najslađim voćem Foto: Shutterstock

Smokve

Bilo da su sveže ili suve, smokve su među najslađim voćem. Dve srednje smokve mogu da sadrže i do 16 g šećera, dok su suve smokve još koncentrisanije i šećernije.

Trešnje

Iako su male, trešnje su veoma slatke. U jednoj šolji može da se nađe i do 18 g šećera, što može da dovede do brzog porasta šećera u krvi ako se uzimaju u većim količinama.

Jako zdrav, ali pun prirodnog šećera Foto: Shutterstock

Ananas

Osvežavajući i sočan, ali sa visokim glikemijskim opterećenjem. Jedna šolja kockica ananasa sadrži oko 16 g šećera. Osobe sa dijabetesom ga zato treba jesti pažljivo i u malim porcijama.

Pametniji izbor za osobe sa dijabetesom

Umesto ovih voćki, dr Tjagi savetuje da se biraju vrste sa nižim glikemijskim indeksom, bobičasto voće (jagode, borovnice, maline), jabuke ili kruške.

- Dobar trik je i da se voće kombinuje sa proteinima, poput orašastih plodova ili grčkog jogurta, jer to usporava apsorpciju šećera i sprečava nagle skokove - objašnjava on i poručuje:

Kruške i jabuke imaju niži glikemijski indeks Foto: Shutterstock