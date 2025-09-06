Smuti sa bananom, brusnicom i ovsenim pahuljicama

Ako tražite brz, zdrav i ukusan način da započnete dan, ovaj smuti je pravi izbor. Pružiće vam dovoljno energije, obezbediti vitamine i minerale, a ujedno osvežiti i podstaći probavu. Spoj voća, osvežavajuće nane i hranljivih dodataka čini ga savršenom zamenom za doručak.

Smuti sa nanom i brusnicom

Potrebno vam je

čaša suvih ili zamrznutih brusnica

2 banane

4 lista sveže nane

breskva

šolja bademovog mleka

za dekoraciju: brusnice, listići nane, semenke bundeve i malo kakao praha

Priprema

U blender ubacite banane, brusnice, breskvu, listove nane i bademovo mleko. Blendajte dok ne dobijete glatku i kremastu smesu. Prespite u čašu, a zatim ukrasite dodatnim brusnicama, listićima nane, semenkama bundeve i prahom kakaa. Najbolje je da ga pijete odmah, dok je sveže pripremljen.

Brusnice posebno čuvaju zdravlje mokraćnih puteva Foto: Shutterstock

Zašto je ovaj smuti zdrav? Brusnice su poznate po jakim antioksidantnim i protivupalnim svojstvima, a posebno čuvaju zdravlje mokraćnih puteva.

su poznate po jakim antioksidantnim i protivupalnim svojstvima, a posebno čuvaju zdravlje mokraćnih puteva. Banane daju kremastu teksturu i energiju zahvaljujući prirodnim šećerima i kalijumu, važnom za rad srca i mišića.

daju kremastu teksturu i energiju zahvaljujući prirodnim šećerima i kalijumu, važnom za rad srca i mišića. Breskva je bogata vlaknima i vitaminom C, što jača imunitet i pospešuje varenje.

je bogata vlaknima i vitaminom C, što jača imunitet i pospešuje varenje. Nana osvežava, smiruje stomak i poboljšava varenje, a njen miris dodatno podiže raspoloženje.

osvežava, smiruje stomak i poboljšava varenje, a njen miris dodatno podiže raspoloženje. Bademovo mleko donosi blage proteine i zdrave masti, dok dekoracija sa semenkama bundeve i kakaom obogaćuje napitak mineralima i dodatnim antioksidansima.