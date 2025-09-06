Ovaj smuti je idealan izbor za sve koji žele zdrav i lagan doručak, ali i za one kojima je potrebna brza doza energije tokom užurbanog dana.
morate da probate
Moćan smuti sa nanom i brusnicom koji menja doručak: Za zdrav početak dana
Slušaj vest
Ako tražite brz, zdrav i ukusan način da započnete dan, ovaj smuti je pravi izbor. Pružiće vam dovoljno energije, obezbediti vitamine i minerale, a ujedno osvežiti i podstaći probavu. Spoj voća, osvežavajuće nane i hranljivih dodataka čini ga savršenom zamenom za doručak.
Smuti sa nanom i brusnicom
Potrebno vam je
- čaša suvih ili zamrznutih brusnica
- 2 banane
- 4 lista sveže nane
- breskva
- šolja bademovog mleka
- za dekoraciju: brusnice, listići nane, semenke bundeve i malo kakao praha
Priprema
U blender ubacite banane, brusnice, breskvu, listove nane i bademovo mleko. Blendajte dok ne dobijete glatku i kremastu smesu. Prespite u čašu, a zatim ukrasite dodatnim brusnicama, listićima nane, semenkama bundeve i prahom kakaa. Najbolje je da ga pijete odmah, dok je sveže pripremljen.
Brusnice posebno čuvaju zdravlje mokraćnih puteva Foto: Shutterstock
Zašto je ovaj smuti zdrav?
- Brusnice su poznate po jakim antioksidantnim i protivupalnim svojstvima, a posebno čuvaju zdravlje mokraćnih puteva.
- Banane daju kremastu teksturu i energiju zahvaljujući prirodnim šećerima i kalijumu, važnom za rad srca i mišića.
- Breskva je bogata vlaknima i vitaminom C, što jača imunitet i pospešuje varenje.
- Nana osvežava, smiruje stomak i poboljšava varenje, a njen miris dodatno podiže raspoloženje.
- Bademovo mleko donosi blage proteine i zdrave masti, dok dekoracija sa semenkama bundeve i kakaom obogaćuje napitak mineralima i dodatnim antioksidansima.
Ovaj smuti je idealan izbor za sve koji žele zdrav i lagan doručak, ali i za one kojima je potrebna brza doza energije tokom užurbanog dana.
Reaguj
Komentariši