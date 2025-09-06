Slušaj vest

Ništa ne može da zameni miris i ukus domaćeg džema, naročito onog koji se polako krčka u rerni. Za razliku od kupovnih varijanti, koje često sadrže velike količine šećera, konzervansa i veštačkih aroma, domaći džem se priprema od samo nekoliko sastojaka i čuva autentičan ukus voća. Osim što je zdraviji, pruža i poseban osećaj zadovoljstva, jer znate tačno šta ste stavili u teglu.

Domaći džem od šljiva

Potrebno vam je

3 kg šljiva

200 g šećera

prstohvat cimeta

malo vanile

Iskoristite sezonu i uz malo truda napravite zdravu i ukusnu poslasticu Foto: Shuterstock

Priprema

Šljive dobro operite, očistite od koštica i prepolovite. Složite u posudu za pečenje, najbolje pleh, dodajte šećer, cimet i vanilu (začine možete da dodate i nakon pečenja), pa stavite u prethodno zagrejanu rernu na 250 stepeni na 20 minuta, a zatim smanjite na 150 stepeni. Malo odškrinite rernu (pomoću varjače) kako bi izlazila para. Nastavite da pečete dok ne počne da se zgušnjava, ali nemojte predugo jer će se džem prilikom hlađenja dodatno zgusnuti.

Kada su šljive pečene, ispasirajte ih štapnim mikserom (ako više volite krupnije komade ostavite džem takvog kakav jeste ili ispasirajte samo jedan deo) i sipajte u tople teglice koje ste prethodno kratko zagrejali na 150 stepeni.

Zašto baš šljive?

Šljive nisu samo ukusne, već su i prava riznica hranljivih materija. Bogate su vlaknima, koja pomažu boljem varenju, i prirodnim antioksidansimakoji štite organizam od štetnog dejstva slobodnih radikala. Sadrže i vitamin C, koji jača imunitet, kao i vitamin K, važan za zdravlje kostiju. Posebno su poznate po svom blagotvornom dejstvu na probavu i prirodni su saveznik kod zatvora.