Limunada sa grejpfrutom i šafranom: Božanstven napitak koji podiže raspoloženje
Jedan od najskupljih začina na svetu, šafran, nije poznat samo po svojoj intenzivnoj boji i posebnom ukusu, već i po brojnim blagotvornim svojstvima. U narodnoj i tradicionalnoj medicini često ga opisuju kao „sunce u čaši“, jer donosi toplinu, vitalnost i unutrašnju ravnotežu. Posebno se preporučuje u periodima promena godišnjih doba, kada osećamo pad energije i raspoloženja, savetuje na svom Instagram nalogu Jelena Malenović.
Kako izvući arome iz šafrana?
Da bi se iz šafrana izvukle sve arome i blagotvorna svojstva, najbolje je pripremiti ga u obliku rastvora. Potrebno vam je:
- kašičica šafrana
- 350 ml tople vode
Začinsku biljku razmutite u vodi i ostavite da odstoji. Šafran razvija punu aromu posle 24–48 sati, pa je ovako pripremljen rastvor idealan kao osnova za napitke ili dodatak jelima.
Recept za šafran limunadu
Jedan od najlepših načina da uživate u ovom začinu jeste osvežavajuća limunada. Za nju vam je potrebno:
- sok od 4-5 limuna
- 50 ml rastvora od šafrana
- 1 litar vode
- nekoliko kriški crvenog grejpfruta
- grančica majčine dušice
- kašičica meda
Sok od limuna, rastvor šafrana i vodu sjedinite i ostavite poklopljeno da prenoći. U čašu možete dodati par kriški crvenog grejpa (odličnog za snižavanje kortizola), grančicu majčine dušice (poznatu po antiseptičkom delovanju i pomoći varenju) i kašičicu meda. Rezultat je mirisan i osvežavajući napitak, prava mala infuzija zdravlja i energije.
Umerenost je ključ
Iako je šafran izuzetno koristan, važno je naglasiti da se ne treba preterivati. Dovoljna je jedna čaša ovakvog napitka dnevno kako bi se postigao željeni efekat, jer kao i sa svim blagotvornim biljkama, umerenost je ključ dobrog dejstva.
Zašto je šafran poseban?
Šafran ima višestruko delovanje na organizam: stimuliše varenje, umiruje upale i doprinosi balansiranju energije u telu. Njegove aktivne supstance deluju kao prirodni tonik za jetru i krvotok, a nervnom sistemu pružaju umirujući efekat. Naučna istraživanja potvrđuju i da je reč o prirodnom antidepresivu, pa ne čudi što ga mnogi koriste upravo za podizanje raspoloženja i smanjenje stresa.
Osim toga, šafran može da pomogne kod problema sa kožom, vraća joj blistavost i umiruje iritacije. Njegov jedinstven, topao i pun ukus čini ga dragocenim dodatkom napicima i jelima.