Jedan od najskupljih začina na svetu, šafran, nije poznat samo po svojoj intenzivnoj boji i posebnom ukusu, već i po brojnim blagotvornim svojstvima. U narodnoj i tradicionalnoj medicini često ga opisuju kao „sunce u čaši“, jer donosi toplinu, vitalnost i unutrašnju ravnotežu. Posebno se preporučuje u periodima promena godišnjih doba, kada osećamo pad energije i raspoloženja, savetuje na svom Instagram nalogu Jelena Malenović.

Kako izvući arome iz šafrana?

Da bi se iz šafrana izvukle sve arome i blagotvorna svojstva, najbolje je pripremiti ga u obliku rastvora. Potrebno vam je:

kašičica šafrana

350 ml tople vode

Začinsku biljku razmutite u vodi i ostavite da odstoji. Šafran razvija punu aromu posle 24–48 sati, pa je ovako pripremljen rastvor idealan kao osnova za napitke ili dodatak jelima.

Da bi se iz šafrana izvukle sve arome, najbolje je pripremiti ga u obliku rastvora Foto: Shutterstock

Recept za šafran limunadu

Jedan od najlepših načina da uživate u ovom začinu jeste osvežavajuća limunada. Za nju vam je potrebno:

sok od 4-5 limuna

50 ml rastvora od šafrana

1 litar vode

nekoliko kriški crvenog grejpfruta

grančica majčine dušice

kašičica meda

Sok od limuna, rastvor šafrana i vodu sjedinite i ostavite poklopljeno da prenoći. U čašu možete dodati par kriški crvenog grejpa (odličnog za snižavanje kortizola), grančicu majčine dušice (poznatu po antiseptičkom delovanju i pomoći varenju) i kašičicu meda. Rezultat je mirisan i osvežavajući napitak, prava mala infuzija zdravlja i energije.

Dovoljna je jedna čaša šafran limunade dnevno Foto: Shutterstock

Umerenost je ključ

Iako je šafran izuzetno koristan, važno je naglasiti da se ne treba preterivati. Dovoljna je jedna čaša ovakvog napitka dnevno kako bi se postigao željeni efekat, jer kao i sa svim blagotvornim biljkama, umerenost je ključ dobrog dejstva.

Zašto je šafran poseban?

Šafran ima višestruko delovanje na organizam: stimuliše varenje, umiruje upale i doprinosi balansiranju energije u telu. Njegove aktivne supstance deluju kao prirodni tonik za jetru i krvotok, a nervnom sistemu pružaju umirujući efekat. Naučna istraživanja potvrđuju i da je reč o prirodnom antidepresivu, pa ne čudi što ga mnogi koriste upravo za podizanje raspoloženja i smanjenje stresa.