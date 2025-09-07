Ako tražite brz, ukusan, lagan, a istovremeno hranljiv obrok, ovaj recept je odličan izbor.
Tijana Mladenović
Zapečena piletina sa tikvicama i mocarelom: Recept nutricioniste za zdrav ručak
Slušaj vest
Spoj sočne piletine, osvežavajućih tikvica i topljene mocarele čini savršeno izbalansirano jelo bogato proteinima, idealno i za osobe sa insulinskom rezistencijom, kaže na svom Instagram nalogu nutricionista Tijana Mladenović.
Zapečena piletina sa tikvicama i mocarelom
Potrebno vam je
- 300 g mlevenog pilećeg belog mesa
500 g paradajz pirea
500 g tikvica
2 čena čena belog luka
2 kašičice maslinovog ulja
80 g mocarele
so, biber, crvena mlevena paprika
Tikvice izrendajte ili isecite ljuštilicom na tanke listiće poput špageta Foto: Profimedia
Priprema
Izdinstati mlevenu piletinu na malo maslinovog ulja. Dodati začine, beli luk i paradajz pire, pa sve dobro promešati. U tiganj sa piletinom dodati izrendane tikvice ili špagete od tikvica. Nastaviti s dinstanjem uz mešanje dok se ukusi ne sjedine. Smesu prebaciti u vatrostalnu posudu, posuti mocarelom i zapeći u rerni kratko, dok se sir ne istopi.
Uživajte i prijatno!
Izvor: Instagram ltm.fitt/Zdravlje.kurir.rs
Reaguj
Komentariši