Spoj sočne piletine , osvežavajućih tikvica i topljene mocarele čini savršeno izbalansirano jelo bogato proteinima, idealno i za osobe sa insulinskom rezistencijom , kaže na svom Instagram nalogu nutricionista Tijana Mladenović.

Zapečena piletina sa tikvicama i mocarelom

Izdinstati mlevenu piletinu na malo maslinovog ulja. Dodati začine, beli luk i paradajz pire, pa sve dobro promešati. U tiganj sa piletinom dodati izrendane tikvice ili špagete od tikvica. Nastaviti s dinstanjem uz mešanje dok se ukusi ne sjedine. Smesu prebaciti u vatrostalnu posudu, posuti mocarelom i zapeći u rerni kratko, dok se sir ne istopi.