Spoj sočne piletine, osvežavajućih tikvica i topljene mocarele čini savršeno izbalansirano jelo bogato proteinima, idealno i za osobe sa insulinskom rezistencijom, kaže na svom Instagram nalogu nutricionista Tijana Mladenović.

Zapečena piletina sa tikvicama i mocarelom

Potrebno vam je 

  • 300 g mlevenog pilećeg belog mesa
    500 g paradajz pirea
    500 g tikvica
    2 čena čena belog luka
    2 kašičice maslinovog ulja
    80 g mocarele
    so, biber, crvena mlevena paprika 
tikvice-2.jpg
Tikvice izrendajte ili isecite ljuštilicom na tanke listiće poput špageta Foto: Profimedia

Priprema

Izdinstati mlevenu piletinu na malo maslinovog ulja. Dodati začine, beli luk i paradajz pire, pa sve dobro promešati. U tiganj sa piletinom dodati izrendane tikvice ili špagete od tikvica. Nastaviti s dinstanjem uz mešanje dok se ukusi ne sjedine. Smesu prebaciti u vatrostalnu posudu, posuti mocarelom i zapeći u rerni kratko, dok se sir ne istopi.

Uživajte i prijatno!

Izvor: Instagram ltm.fitt/Zdravlje.kurir.rs

