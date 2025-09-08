Nar ima brojne potencijalne koristi za plodnost, kako kod žena, tako i kod muškaraca

- Nar ima brojne potencijalne koristi za plodnost, kako kod žena, tako i kod muškaraca - kaže Mirjana Ljutić Jezdimirović, nutricionista i objašnjava kako tačno nar utiče na plodnost.

Antioksidativna svojstva

Nar je bogat antioksidansima (posebno polifenolima) koji:

* Smanjuju oksidativni stres — jedan od glavnih uzroka oštećenja spermatozoida i jajnih ćelija.

* Poboljšavaju kvalitet jajnih ćelija i zdravlje materice kod žena.

* Štite DNK spermatozoida i poboljšavaju njihovu pokretljivost kod muškaraca.

Povećanje nivoa hormona

Neka istraživanja na životinjama i ograničene studije na ljudima sugerišu:

* Nar može povećati nivo testosterona kod muškaraca, što pozitivno utiče na libido i kvalitet sperme.

* Može pomoći u regulaciji estrogena i progesterona kod žena, što utiče na menstrualni ciklus i ovulaciju.

Nar je bogat antioksidansima, a posebno polifenolima koji pozitivno utiču na plodnost Foto: Shutterstock

Poboljšanje cirkulacije

Nar poboljšava protok krvi:

Kod žena:

Bolja cirkulacija u materici može doprineti zdravijem endometrijumu, koji je ključan za implantaciju embriona.

Kod muškaraca:

Poboljšana cirkulacija može uticati na bolju erektilnu funkciju.

Protivupalno dejstvo

Upale u reproduktivnom sistemu (npr. hronični endometritis ili prostatitis) mogu otežati začeće. Antiinflamatorni efekti nara mogu pomoći u smanjenju ovih upala.

Napomena

- Nar nije lek sam po sebi, ali može biti korisna podrška u prirodnom povećanju plodnosti. Kod ozbiljnijih problema u vezi sa začećem, najbolje je konsultovati ginekologa ili urologa.

Čašica ili kruna nara otkriva da li je ova voćkica zrela i sočna Foto: Shutterstock

Jarkocrvena zrna nara bogata su gotovo svim vitaminima, a posebno C, A, E i B5, kao i mineralima kalijumom i gvožđem. Prelepu crvenu boju duguje antocijaninu i taninu, a od ostalih antioksidanata sadrži polifenole, flavonoide, elaginsku i kafinsku kiselinu.

Kako da izaberete ukusan nar?

* Čašica ili kruna nara je otvorena i suva. Pokazuje zrelost i sočnost.