Nar za bolju plodnost: Nutricionista otkriva kako ova moćna voćkica deluje na reproduktivno zdravlje
- Nar ima brojne potencijalne koristi za plodnost, kako kod žena, tako i kod muškaraca - kaže Mirjana Ljutić Jezdimirović, nutricionista i objašnjava kako tačno nar utiče na plodnost.
Antioksidativna svojstva
Nar je bogat antioksidansima (posebno polifenolima) koji:
* Smanjuju oksidativni stres — jedan od glavnih uzroka oštećenja spermatozoida i jajnih ćelija.
* Poboljšavaju kvalitet jajnih ćelija i zdravlje materice kod žena.
* Štite DNK spermatozoida i poboljšavaju njihovu pokretljivost kod muškaraca.
Povećanje nivoa hormona
Neka istraživanja na životinjama i ograničene studije na ljudima sugerišu:
* Nar može povećati nivo testosterona kod muškaraca, što pozitivno utiče na libido i kvalitet sperme.
* Može pomoći u regulaciji estrogena i progesterona kod žena, što utiče na menstrualni ciklus i ovulaciju.
Poboljšanje cirkulacije
Nar poboljšava protok krvi:
Kod žena:
Bolja cirkulacija u materici može doprineti zdravijem endometrijumu, koji je ključan za implantaciju embriona.
Kod muškaraca:
Poboljšana cirkulacija može uticati na bolju erektilnu funkciju.
Protivupalno dejstvo
Upale u reproduktivnom sistemu (npr. hronični endometritis ili prostatitis) mogu otežati začeće. Antiinflamatorni efekti nara mogu pomoći u smanjenju ovih upala.
Napomena
- Nar nije lek sam po sebi, ali može biti korisna podrška u prirodnom povećanju plodnosti. Kod ozbiljnijih problema u vezi sa začećem, najbolje je konsultovati ginekologa ili urologa.
Jarkocrvena zrna nara bogata su gotovo svim vitaminima, a posebno C, A, E i B5, kao i mineralima kalijumom i gvožđem. Prelepu crvenu boju duguje antocijaninu i taninu, a od ostalih antioksidanata sadrži polifenole, flavonoide, elaginsku i kafinsku kiselinu.
Kako da izaberete ukusan nar?
* Čašica ili kruna nara je otvorena i suva. Pokazuje zrelost i sočnost.
* Ako je kruna zelena i zatvorena nar nije u potpunosti zreo i sočan.
