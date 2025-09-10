Sok od aronije je hranljiv napitak bogat antioksidansima, vitaminima i flavonoidima, koji jačaju imunitet i zdravlje srca

Ova moćna bobica, poznata i kao černika, bogata je antioksidansima, vitaminima i vlaknima, i pravi je eliksir za vaš organizam. U nastavku vam donosimo jednostavan recept za domaći sok od aronije koji možete pripremiti kod kuće – brzo, lako i bez konzervansa.

Zašto je aronija toliko posebna?

Aronija potiče iz Severne Amerike, a kod nas je sve popularnija zbog svojih snažnih lekovitih svojstava. Bobice aronije su prepune polifenola, prirodnih antioksidanasa koji pomažu u borbi protiv upala i štite ćelije od oštećenja.

Osim toga, aronija sadrži:

* Visok nivo vitamina C – jača imunitet

* Vitamin K – važan za zdravlje kostiju i normalno zgrušavanje krvi

* Dijetetska vlakna – podstiču varenje i regulišu nivo šećera u krvi

Zahvaljujući ovim sastojcima, aronija može doprineti boljoj koži, boljoj cirkulaciji i većoj otpornosti organizma.

Recept: Domaći sok od aronije

Potrebno je

* 1 šolja svežih ili zamrznutih bobica aronije

* 3 šolje vode

* med ili stevija – po ukusu (opciono)

Potrebna oprema:

* Blender ili sokovnik

* Cediljka ili gaza

* Bokal za sok

Priprema

Stavite bobice aronije i vodu u blender (ili sokovnik) i blendirajte dok ne dobijete glatku smesu.

Procedite smesu kroz cedilo ili gazu kako biste uklonili semene i višak pulpe.

Sipajte sok u bokal.

Po želji, dodajte med ili steviju i promešajte dok se ne rastopi.

Poslužite rashlađeno, po mogućstvu uz nekoliko kockica leda.

Sok od aronije pije se u manjim količinama – dovoljna je jedna čašica dnevno, i to ujutru pre jela za sve one koji ovaj sok piju preventivno. Osobama narušenog imuniteta i sklonim prehladama, preporuka je da uzimaju po jednu čašicu pola sata pre svakog obroka. Svima koji imaju neka ozbiljnija oboljenja preporučuje se upotreba soka od aronije svakog dana – od šest do osam meseci.

Domaći sok od aronije možete pripremiti kod kuće – brzo, lako i bez konzervansa. Foto: Shutterstock

Saveti:

* Sok možete čuvati u frižideru do 3 dana.

* Za bogatiji ukus, možete dodati nekoliko kapi limunovog soka ili kombinovati aroniju sa drugim bobičastim voćem poput borovnica ili ribizli.