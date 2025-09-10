Moćan domaći sok od aronije: Zaboravite suplemente – čašica ujutru je prirodni buster imuniteta
Ova moćna bobica, poznata i kao černika, bogata je antioksidansima, vitaminima i vlaknima, i pravi je eliksir za vaš organizam. U nastavku vam donosimo jednostavan recept za domaći sok od aronije koji možete pripremiti kod kuće – brzo, lako i bez konzervansa.
Zašto je aronija toliko posebna?
Aronija potiče iz Severne Amerike, a kod nas je sve popularnija zbog svojih snažnih lekovitih svojstava. Bobice aronije su prepune polifenola, prirodnih antioksidanasa koji pomažu u borbi protiv upala i štite ćelije od oštećenja.
Osim toga, aronija sadrži:
* Visok nivo vitamina C – jača imunitet
* Vitamin K – važan za zdravlje kostiju i normalno zgrušavanje krvi
* Dijetetska vlakna – podstiču varenje i regulišu nivo šećera u krvi
Zahvaljujući ovim sastojcima, aronija može doprineti boljoj koži, boljoj cirkulaciji i većoj otpornosti organizma.
Recept: Domaći sok od aronije
Potrebno je
* 1 šolja svežih ili zamrznutih bobica aronije
* 3 šolje vode
* med ili stevija – po ukusu (opciono)
Potrebna oprema:
* Blender ili sokovnik
* Cediljka ili gaza
* Bokal za sok
Priprema
Stavite bobice aronije i vodu u blender (ili sokovnik) i blendirajte dok ne dobijete glatku smesu.
Procedite smesu kroz cedilo ili gazu kako biste uklonili semene i višak pulpe.
Sipajte sok u bokal.
Po želji, dodajte med ili steviju i promešajte dok se ne rastopi.
Poslužite rashlađeno, po mogućstvu uz nekoliko kockica leda.
Sok od aronije pije se u manjim količinama – dovoljna je jedna čašica dnevno, i to ujutru pre jela za sve one koji ovaj sok piju preventivno. Osobama narušenog imuniteta i sklonim prehladama, preporuka je da uzimaju po jednu čašicu pola sata pre svakog obroka. Svima koji imaju neka ozbiljnija oboljenja preporučuje se upotreba soka od aronije svakog dana – od šest do osam meseci.
Saveti:
* Sok možete čuvati u frižideru do 3 dana.
* Za bogatiji ukus, možete dodati nekoliko kapi limunovog soka ili kombinovati aroniju sa drugim bobičastim voćem poput borovnica ili ribizli.
* Ako vam je ukus prejak, razblažite sa dodatnom vodom ili dodajte malo jabukovog soka.