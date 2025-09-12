Za razliku od kratkoročnih dijeta koje mnogi sprovode samo da bi smršali, nutritivna terapija je sveobuhvatniji pristup jer posmatra hranu kao saveznika u očuvanju zdravlja

Već vekovima je poznata izreka: "Neka hrana bude tvoj lek, a lek tvoja hrana."

Ova misao danas dobija sve veći značaj kroz koncept nutritivne terapije, koji podrazumeva upotrebu ishrane kao sredstva za poboljšanje zdravlja i lečenje određenih stanja.

- Nutritivna terapija se odnosi na planiranu, ciljanu ishranu prilagođenu individualnim potrebama, sa ciljem da pomogne u lečenju ili kontroli bolesti, poboljša opšte zdravstveno stanje i spreči nastanak oboljenja. Za razliku od kratkoročnih "dijeta" koje ljudi često sprovode samo da bi smršali, nutritivna terapija je sveobuhvatniji pristup koji posmatra hranu kao saveznika u očuvanju zdravlja - kaže dr Veroslava Stanković, dijetolog.

Nepravilna ishrana kao vodeći uzrok hroničnih bolesti

U modernom društvu, gde su nezdrave navike ishrane doprinele ekspanziji hroničnih bolesti poput gojaznosti, dijabetesa i bolesti srca, značaj pravilne ishrane nikada nije bio očigledniji.

- Nepravilna ishrana danas se ubraja među vodeće uzročnike mnogih nezaraznih hroničnih bolesti. Shodno tome, stručnjaci nutricionisti i lekari sve češće preporučuju nutritivnu terapiju kao prvu liniju odbrane ili lečenja kod ovih stanja. Jednostavno rečeno, ono što stavimo na tanjir može imati snažan uticaj na naše zdravlje – bilo pozitivan ili negativan. Nutritivna terapija nastoji da obezbedi da taj uticaj bude pozitivan, koristeći hranu da pomogne telu da se izleči, ojača i funkcioniše optimalno - ističe dr Stanković.

Dr Veroslava Stanković, dijetolog: Nutritivna terapija se odnosi na planiranu, ciljanu ishranu prilagođenu individualnim potrebama, sa ciljem da pomogne u lečenju ili kontroli bolesti, poboljša opšte zdravstveno stanje i spreči nastanak oboljenja Foto: Pritnscreen

Nutritivna ishrana nije samo za bolesne

Važno je naglasiti da nutritivna terapija nije rezervisana samo za bolesne.

- Onase može primenjivati i preventivno, kako bi se održalo dobro zdravlje i sprečio razvoj bolesti. Bilo da je u pitanju osoba koja se bori s visokim pritiskom, sportista koji želi bolje rezultate ili neko ko jednostavno želi da se oseća bolje i ima više energije, prilagođena ishrana može biti od velike koristi - navodi dr Stanković.

Prema njenim rečima nutritivna terapija počiva na nekoliko ključnih principa.

Individualan pristup

Pre svega, svaka osoba je jedinstvena i zahteva individualizovan pristup ishrani. Ono što prija jednom organizmu ne mora odgovarati drugom, stoga se plan ishrane kreira prema specifičnim potrebama pojedinca – uzimajući u obzir zdravstveno stanje, životne navike, nivo fizičke aktivnosti, pa čak i ukuse i averzije prema određenoj hrani.Stručnjaci naglašavaju da "jedna dijeta ne odgovara svima", te je personalizacija jedno od osnovnih načela nutricionističke prakse.

Uravnoteženost i kvalitet namirnica

Drugi bitan princip jeste uravnoteženost i kvalitet namirnica. Nutritivna terapija nije izgladnjivanje niti opsesivno brojanje kalorija, već fokus na to da telo dobije sve potrebne nutrijente u pravoj meri.

To podrazumeva raznovrsnu ishranu bogatu povrćem, voćem, integralnim žitaricama, nemasnim proteinima (poput ribe, piletine, mahunarki) i zdravim mastima (maslinovo ulje, orašasti plodovi, avokado). Uravnotežena ishrana obezbeđuje vitamine, minerale, vlakna i antioksidante neophodne za normalno funkcionisanje organizma i jačanje imuniteta. Cilj je da većina potrebnih hranljivih materija potiče iz prirodne hrane, dok se suplementi koriste samo po potrebi i prema savetu stručnjaka.

Postupnost i održivost

Treći princip je postupnost i održivost promena u ishrani. Nutritivna terapija obično ne daje dramatične rezultate "preko noći" – i to je u redu, jer je cilj dugoročno usvojiti zdrav stil ishrane. Brze dijete koje obećavaju čuda u kratkom roku često nemaju stručnu osnovu i mogu čak biti opasne po zdravlje. Za razliku od njih, nutritivna terapija se fokusira na postepeno uvođenje zdravijih navika koje će biti održive na duže staze. Na primer, umesto radikalnog izbacivanja svih ugljenih hidrata, stručnjak će savetovati izbor složenih, neprocesuiranih ugljenih hidrata (poput integralnih žitarica) i umerene porcije.

Brze dijete koje obećavaju čuda u kratkom roku često nemaju stručnu osnovu i mogu čak biti opasne po zdravlje Foto: Shutterstock



Ciljevi nutritivne terapije su višestruki i prilagođeni osobi koja je sprovodi.

- Uopšteno gledano, glavni cilj je poboljšanje zdravlja – bilo da se radi o lečenju konkretne bolesti ili opštem povećanju vitalnosti. Kod osoba sa određenim oboljenjima, cilj može biti držanje bolesti pod kontrolom ili smanjenje simptoma putem ishrane.

Na primer, cilj nutritivne terapije kod dijabetesa je održavanje stabilnog nivoa šećera u krvi, kod hipertenzije smanjenje krvnog pritiska uz redukciju unosa soli, a kod celijakije potpuno eliminisanje glutena radi sprečavanja simptoma. Za gojazne pacijente, jedan od ciljeva biće gubitak suvišnih kilograma na zdrav način, uz očuvanje mišićne mase i prevenciju povratka kilograma.

Takođe, nutritivna terapija ima za cilj i prevenciju komplikacija bolesti.

- Pravilna ishrana može usporiti napredovanje oboljenja i smanjiti rizik od dodatnih komplikacija. Na primer, kod osobe sa predijabetesom, korekcija ishrane može sprečiti razvoj dijabetesa tipa 2. Pored toga, značajan cilj je i edukacija – kroz proces nutritivne terapije, osoba uči kako da se pravilno hrani i razume potrebe svog tela, što joj omogućava da i nakon završetka terapije nastavi sa zdravim navikama.

Nutritivna ishrana se može primenjivati i preventivno, kako bi se održalo dobro zdravlje i sprečio razvoj bolesti Foto: Shutterstock



U suštini, principi nutritivne terapije svode se na: personalizaciju, balans, kvalitet namirnica, održivost promena i kontinuirano praćenje napretka.

- Uz takav pristup, hrana postaje terapijsko sredstvo koje pomaže telu da postigne ravnotežu, oporavi se i funkcioniše najbolje što može. To je put ka dugoročnom blagostanju, a ne brzi trik za prolazni efekat. Nutritivna terapija može doneti koristi gotovo svima koji žele da unaprede svoje zdravlje, ali posebno se preporučuje određenim grupama ljudi koje imaju specifične zdravstvene potrebe ili rizike.

U nastavku su navedene ključne kategorije populacije kojima se savetuje razmatranje nutritivne terapije:

* Osobe sa hroničnim bolestima: Skoro svaka hronična nezarazna bolest povezana sa metabolizmom ili ishranom (poput dijabetesa, povišenog krvnog pritiska, kardiovaskularnih bolesti, povišenog holesterola, oboljenja bubrega, masne jetre itd.) može se bolje kontrolisati adekvatnom ishranom.

Često je nutritivna terapija jednako važna kao i lekovi za ta stanja. Na primer, dijabetičarima poseban režim ishrane pomaže da drže nivo šećera pod kontrolom i može smanjiti potrebu za lekovima; osobama sa hipertenzijom redukcija soli i povećanje povrća u ishrani doprinose sniženju pritiska; kod povišenog holesterola pravilna ishrana može značajno sniziti masnoće u krvi. Ukratko, svako ko živi sa hroničnim oboljenjem trebalo bi da ishranu posmatra kao važan deo terapije i saveznika za bolje upravljanje bolešću.

* Osobe sa prekomernom telesnom masom i gojaznošću: Nutritivna terapija je ključna za postepeno i zdravo mršavljenje. Gojaznost je faktor rizika za niz oboljenja (dijabetes, srčane bolesti, problemi sa zglobovima itd.), pa je stručno vođena ishrana najbolji put ka skidanju kilograma bez gladovanja.

Plan ishrane obezbeđuje sve potrebne nutrijente, što sprečava jo-jo efekat i nedostatke vitamina. Gubitak težine uz ovakav pristup prati i poboljšanje mnogih zdravstvenih parametara – snižava se šećer i masnoće u krvi, rasterećuje srce i snižava pritisak, smanjuje opterećenje zglobova, a osoba se oseća pokretnije i ima više energije.

* Oboleli od autoimunih bolesti: Kod autoimunih oboljenja (kada imunitet napada sopstveno telo) ishrana ne može ukloniti uzrok, ali može pomoći u kontroli zapaljenja. Preporučuje se uravnotežena, antiinflamatorna ishrana mediteranskog tipa – bogata povrćem, voćem, celovitim žitaricama, zdravim mastima (maslinovo ulje, riba), a siromašna šećerom i prerađenom hranom. Mnogi pacijenti primete poboljšanje kada eliminišu namirnice koje im pojačavaju simptome (često gluten ili određene mlečne proizvode), što se otkriva kroz eliminacionu dijetu. Ishrana nije zamena za lekove kod autoimunih bolesti, ali može produžiti faze mirovanja bolesti, ublažiti simptome i poboljšati kvalitet života.

* Sportisti i osobe sa povećanom fizičkom aktivnošću:Sportisti (profesionalni ili rekreativni) imaju posebne nutritivne potrebe. Njihovom telu treba više energije i gradivnih elemenata za trening i oporavak, pa je pravilna ishrana ključ za maksimalne performanse.

Dobro izbalansirani obroci pre i posle treninga poboljšavaju izdržljivost, snagu i regeneraciju mišića (npr. ugljeni hidrati pre treninga daju energiju, proteini posle pomažu oporavak). Takođe, ishrana se može prilagoditi specifičnim ciljevima sportiste – bilo da želi povećanje mišićne mase, izdržljivosti ili regulaciju telesne težine. Kroz nutricionističko savetovanje izrađuje se individualni plan koji uzima u obzir vrstu sporta, učestalost treninga i takmičenja, i ciljeve sportiste.

* Starija populacija: Stariji ljudi (npr. populacija od 65 godina i više) često imaju posebne potrebe u ishrani zbog fizioloških promena koje donosi starenje. Metabolizam se usporava, mišićna masa opada (sarkopenija), a potrebe za nekim vitaminima i mineralima mogu biti veće (npr. vitamin D i kalcijum za zdravlje kostiju, vitamin B12 zbog slabije apsorpcije). Istovremeno, starije osobe se mogu suočiti sa smanjenim apetitom ili teškoćama u žvakanju i varenju određene hrane.

Nutritivna terapija starijima može pomoći da održe adekvatnu uhranjenost i spreče pothranjenost ili manjak važnih mikronutrijenata. Takođe, pravilna ishrana može doprineti prevenciji ili boljoj kontroli hroničnih bolesti koje su česte u starosti, poput hipertenzije, bolesti srca, dijabetesa tip 2, osteoporoze i sl. Na primer, povećan unos kalcijuma i vitamina D uz odgovarajuću ishranu pomaže u jačanju kostiju i smanjenju rizika od preloma.

* Trudnice (i dojilje): Period trudnoće jedan je od najvažnijih u pogledu nutricije, jer tada ishrana direktno utiče na dve osobe – majku i bebu. Potrebe za određenim nutrijentima (poput folne kiseline, gvožđa, kalcijuma, joda, omega-3 masnih kiselina) povećavaju se u trudnoći. Nutritivna terapija za trudnice podrazumeva savetovanje kako da se kvalitetno hrane radi pravilnog razvoja ploda i očuvanja zdravlja majke.

To može uključivati savet o unosu dovoljno proteina (za rast tkiva bebe), dovoljnih kalorija (ali ne "jesti za dvoje" u smislu prejedanja nezdravom hranom), puno svežeg povrća i voća (za vitamine i vlakna), integralnih žitarica i zdravih masti.

Posebno se vodi računa o unosu folne kiseline, gvožđa, kalcijuma i drugih ključnih nutrijenata. Takođe se ukazuje na namirnice koje treba izbegavati zbog mogućih rizika (npr. sirova riba, nepasterizovani mlečni proizvodi, alkohol, prekomeran kofein i sl.). Kod trudnica sa komplikacijama poput gestacijskog dijabetesa, pravilna ishrana je presudna za kontrolu šećera u krvi. Nakon porođaja, tokom dojenja (laktacije), ishrana majke i dalje je veoma važna – kvalitetna ishrana pomaže oporavku žene i obezbeđuje dovoljno energije i nutrijenata za proizvodnju mleka. Dakle, i trudnice i dojilje spadaju u kategorije kojima se preporučuje nutritivno savetovanje kako bi što bolje brinule o sebi i bebi.

Period trudnoće jedan je od najvažnijih u pogledu nutricije, jer tada ishrana direktno utiče na dve osobe – majku i bebu Foto: Stock

* Deca i adolescenti: Pravilna ishrana je osnov za rast i razvoj, pa je ponekad potrebna i najmlađima. Ovo je slučaj kada dete ima zdravstveni problem koji zahteva specifičnu ishranu (npr. dijabetes tipa 1, celijakija, teške alergije na hranu, gojaznost u detinjstvu, itd.). Nutricionista će u radu sa decom voditi računa da plan ishrane obezbedi dovoljno kalorija i svih gradivnih elemenata za rast.

Na primer, potreban je odgovarajući unos proteina za izgradnju tkiva, kalcijuma i vitamina D za kosti, zdravih masti za razvoj mozga. Pored toga, radi se i na edukaciji roditelja o veličini porcija i uvođenju raznovrsne hrane u dečji jelovnik.

U praksi postoje različiti načini kako se nutritivna terapija može sprovoditi, u zavisnosti od ciljeva i potreba osobe.

Ne postoji samo jedan univerzalan jelovnik – pristup može varirati od restriktivnih dijeta za specifične potrebe, do opštih obrazaca zdrave ishrane. U nastavku su opisani neki od najčešćih oblika i pristupa:

Eliminaciona dijeta

Ovo je poseban režim ishrane koji se koristi pre svega kada postoji sumnja da određena hrana izaziva zdravstvene probleme, najčešće alergije, intolerancije ili gastrointestinalne tegobe.

Eliminaciona dijeta podrazumeva isključivanje određenih namirnica koje su potencijalni okidači simptoma na određeni vremenski period, a zatim njihovo postepeno vraćanje u ishranu uz praćenje reakcije organizma[6]. Na primer, osoba koja sumnja da joj mlečni proizvodi ili gluten izazivaju nadimanje, osip ili druge simptome, u dogovoru sa nutricionistom može na nekoliko nedelja potpuno izbaciti te namirnice. Ukoliko tokom faze eliminacije simptomi nestanu ili se značajno ublaže, a zatim se po ponovnom uvođenju određene namirnice simptomi vrate, to ukazuje na problem sa tom hranom. Važno je naglasiti da eliminacionu dijetu treba sprovoditi uz nadzor stručnjaka kako bi ishrana i tokom restrikcija ostala nutritivno adekvatna i da se ne bi nepotrebno dugo isključivale čitave grupe namirnica. Nakon utvrđivanja problematične hrane, cilj je osmisliti ishranu koja će je izbegavati, a da pritom ostane izbalansirana.

Mediteranska dijeta

Mediteranski način ishranevaži za zlatni standard zdrave ishrane i često se preporučuje kao model nutritivne terapije za širu populaciju.

Karakteriše je visoka zastupljenost povrća, voća, mahunarki, integralnih žitarica, maslinovog ulja kao glavnog izvora masnoće, umerena upotreba ribe i morskih plodova, nemasne piletine, uz vrlo malo crvenog mesa, industrijskih slatkiša i prerađevina. Takođe, umereno konzumiranje orašastih plodova i semenki, kao i fermentisanih mlečnih proizvoda (poput jogurta i sira) je deo ovog obrasca ishrane.

Brojne studije su pokazale da mediteranska dijeta pozitivno utiče na zdravlje srca, reguliše krvni pritisak i nivo holesterola, smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2, pa čak i popravlja kognitivne funkcije. Zato ne čudi da su stručnjaci godinama ocenjuju kao jednu od najzdravijih dijeta na svetu.

Često se uz mediteransku spominje i DASH dijeta (originalno osmišljena za snižavanje hipertenzije) koja je slična po konceptu (puno povrća, voća, celih žitarica, ograničenje soli i nezdravih masti). Oba načina ishrane dele fokus na svežim namirnicama i izbegavanju visoko prerađene hrane.

U nutritivnoj terapiji, mediteranska dijeta se koristi kao osnov za planiranje jelovnika kod osoba sa kardiovaskularnim problemima, metaboličkim sindromom, dijabetesom, ali i za zdrave osobe koje žele da održe težinu i vitalnost. Jedna od njenih prednosti je što je raznovrsna i ukusna, što olakšava pridržavanje na duže staze – ljudi ne osećaju da su na "dijeti", već da su usvojili održiv stil ishrane.

Mediteranski način ishrane važi za zlatni standard zdrave ishrane i često se preporučuje kao model nutritivne terapije za širu populaciju Foto: Shutterstock

Individualizovani plan ishrane sa dijetologom

Najefikasniji pristup nutritivnoj terapiji često nije vezan za jednu standardizovanu dijetu, već za personalizovani plan ishrane koji pravi stručno lice (dijetolog ili dijetetičar-nutricionista) u saradnji sa pacijentom.

Ovaj plan se kreira nakon detaljne procene stanja – uključujući analizu trenutnih navika u ishrani, laboratorijskih nalaza (npr. nivo šećera, holesterola, gvožđa, vitamina), zdravstvene istorije i ciljeva koje osoba želi da postigne. Na osnovu tih podataka, dijetolog sastavlja preporuke i jelovnike prilagođene baš toj osobi.

Prednost individualnog plana je u tome što može kombinovati elemente različitih dijetetskih pristupa prema potrebi. Na primer, ako osoba ima i dijabetes i bubrežnu slabost, plan ishrane će uzeti u obzir i ograničenje šećera i ograničenje unosa fosfora ili proteina prema potrebi. Individualni pristup takođe znači da će jelovnik biti skrojen prema preferencijama osobe – ako neko ne voli ribu, tražiće se alternativni izvori omega-3 masnoća; ako je vegetarijanac, ishrana će se prilagoditi da obezbedi dovoljno proteina i gvožđa iz biljnih izvora, itd.

Planiranje obroka u saradnji sa stručnjakom povećava verovatnoću uspeha, jer pacijent dobija podršku, prati se njegov napredak i vrše se korekcije po potrebi. Dijetolog može edukovati osobu kako da čita deklaracije na proizvodima, kako da pravilno rasporedi obroke tokom dana, kao i da preporuči odgovarajuće dodatke ishrani ako je nešto neophodno. Ukratko, individualizovani plan je srž nutritivne terapije – svaki čovek je različit i najbolje rezultate daje upravo režim koji je "skrojen po meri" za njega.



Vredi napomenuti i da se u domenu nutritivne terapije izdvajaju dokazani obrasci ishrane (poput navedenog mediteranskog ili DASH režima) koji imaju naučnu i kliničku potvrdu korisnosti, za razliku od raznih pomodnih dijeta koje cirkulišu na internetu.

Na primer, dijete koje obećavaju brz gubitak kilograma eliminacijom čitavih grupa namirnica (tzv. "brze dijete") često su neodržive i mogu škoditi zdravlju. Stručnjaci upozoravaju na režime poput ekstremno restriktivnih keto ili sličnih dijeta, jer one spadaju među najslabije ocenjene za dugoročno zdravlje. Zato se u nutritivnoj terapiji akcenat stavlja na bezbedne, proverene i individualizovane pristupe, umesto na univerzalna rešenja koja zvuče predobro da bi bila istinita.

Iskustva iz prakse i brojna svedočanstva korisnika nutritivne terapije pokazuju širok spektar pozitivnih promena koje ovakav pristup može doneti. Neki od glavnih benefita uključuju:

Bolja kontrola zdravstvenog stanja

Prilagođena ishrana pomaže da se obolela tkiva manje opterećuju, a oštećeni procesi u telu stabilizuju. Na primer, kod osoba sa dijabetesom koje su promenile način ishrane, često se beleži značajno poboljšanje glikemije (niži i stabilniji šećer u krvi), što može dovesti i do smanjenja doze lekova ili insulina koji su potrebni. Kod hipertoničara (osoba sa visokim pritiskom) koji pređu na režim ishrane sa manje soli i više povrća, vrednosti krvnog pritiska mogu se sniziti do te mere da se potreba za antihipertenzivima smanji.

Oboleli od hroničnih crevnih bolesti koji uz nutritivnu terapiju izbegavaju hranu koja im smeta često izveštavaju o dužim periodima remisije (period bez simptoma). Sve ovo ukazuje da hrana može biti moćan dodatak standardnom lečenju, pa čak i omogućiti da se doza terapije lekovima redukuje uz odobrenje lekara.

Gubitak suvišnih kilograma na zdrav način

Mnoge osobe su kroz nutritivnu terapiju uspešno smršale i, što je važnije, tu težinu i zadržale. Za razliku od rigoroznih dijeta, gde se kilogrami često vrate, postepenim promenama navika postižu se trajniji rezultati. Smanjenjem telesne mase dolazi i do poboljšanja mnogih pratećih zdravstvenih pokazatelja – pada krvni pritisak, regulišu se masnoće u krvi, smanjuje opterećenje na zglobove i kičmu, a raste i samopouzdanje osobe.

Pacijenti neretko prijavljuju da im se, nakon što su oslabili uz stručnu podršku, popravilo i raspoloženje i da su motivisaniji da budu fizički aktivni, što dalje doprinosi zdravlju.

Povećanje nivoa energije i bolji kvalitet života

Jedan od prvih efekata koje ljudi primete kada promene ishranu na bolje jeste porast energije tokom dana. Izbacivanjem "teške" i nezdrave hrane (npr. brze hrane bogate zasićenim mastima i šećerima) i uvođenjem lakših, hranljivijih obroka, nestaju postprandijalni "padovi" energije i pospanost posle jela.

Uravnotežena ishrana održava stabilniji nivo šećera u krvi tokom dana, što dovodi do ravnomernijeg osećaja energije. Mnogi navode da se osećaju "lakše", pokretljivije i mentalno oštrije. Poboljšava se i san – kvalitetna večera u pravo vreme, bez teških masnih i prezačinjenih jela, može doprineti boljem snu. Sve ovo utiče na opšti kvalitet života: uz više energije i bolji san, ljudi su produktivniji, raspoloženiji i sposobniji da se nose sa svakodnevnim stresom.

Naravno, rezultati variraju od osobe do osobe, jer na ishod utiču i drugi faktori (genetika, redovna fizička aktivnost, primena lekova, nivo stresa). Ipak, opšti trend koji se vidi u praksi jeste da gotovo svi koji istraju u nutritivnoj terapiji osete neku korist – bilo u vidu objektivnih zdravstvenih poboljšanja, bilo u subjektivnom osećaju boljeg blagostanja. Takvi pozitivni ishodi motivišu ljude da nastave sa zdravim navikama, čime se stvara jedan začarani krug dobrog zdravlja: što se bolje hranimo, bolje se osećamo – a što se bolje osećamo, više želimo da nastavimo sa tom praksom.



Zablude i ograničenja nutritivne terapije

Kao i svaka popularna tema, i nutritivna terapija je predmet nekih pogrešnih shvatanja. Takođe, iako ima mnoge prednosti, važno je realno sagledati dokle dosežu njene mogućnosti. U nastavku su neke česte zablude vezane za ishranu kao terapiju, kao i realna ograničenja kojih treba biti svestan:

Zablude (mitovi):

"Nutritivna terapija je isto što i držanje bilo koje dijete."

– Mnogi mešaju profesionalno vođenu nutritivnu terapiju sa popularnim dijetama iz časopisa ili sa interneta. U stvarnosti, postoji velika razlika. Nutritivna terapija podrazumeva stručno isplaniranu ishranu prilagođenu osobi, dok "dijeta" u masovnim medijima često znači pomodarski režim koji nije nužno zasnovan na nauci. Za razliku od jednoličnih popularnih dijeta, nutritivna terapija ne demonizuje jednu namirnicu i ne obećava magične rezultate preko noći. Ako neko tvrdi da ćete za nedelju dana drastično smršati ili izlečiti ozbiljnu bolest samo jedući određenu super-namirnicu, to je crvena zastavica da je reč o dezinformaciji. Prava nutritivna terapija je individualizovana i dugoročna, a ne univerzalni plan za mase.

"Dovoljno je samo zdravo se hraniti i lekovi nisu uopšte potrebni."

– Ovo je opasna zabluda. Iako pravilna ishrana može drastično poboljšati zdravlje i u nekim slučajevima smanjiti potrebu za medikamentima, ona nije zamena za medicinsku terapiju u svim okolnostima. Na primer, osoba sa dijabetesom tipa 1 mora uzimati insulin bez obzira na ishranu, jer joj pankreas ne proizvodi hormon – tu hrana nije alternativa, već pomoćno sredstvo uz terapiju. Slično, kod teških infekcija antibiotici su neophodni, bez obzira koliko zdravo jedemo. Nutritivna terapija dakle podržava konvencionalno lečenje, ali ne treba je posmatrati kao čudotvorni lek koji eliminiše potrebu za doktorom ili lekovima u svim situacijama.

"Zdrava ishrana je skupa i komplikovana."

– Čest argument protiv prelaska na bolju ishranu jeste uverenje da to zahteva puno novca i egzotičnih namirnica. Istina je da se nutritivna terapija može sprovoditi i sa vrlo jednostavnim, lokalno dostupnim namirnicama. Pasulj, jaja, sezonsko povrće, jabuke ili kupus ništa ne koštaju više od industrijskih prerađevina, a pružaju obilje hranljivih materija. Planiranje obroka unapred i kupovina na pijaci mogu čak i uštedeti novac.

Takođe, kuvanje jednostavnih jela kod kuće ne mora biti preterano komplikovano – postoji mnogo brzih, a zdravih recepata. Suština je u izboru neprerađene hrane umesto gotovih, pakovanih proizvoda. Dakle, nije tačno da je nutritivna terapija luksuz rezervisan samo za one dubokog džepa; ona je dostižna i prosečnom čoveku, često uz kreativnost i dobru organizaciju.

"Ako je nešto prirodno (biljno), ne može štetiti – mogu sam da prepišem sebi dijetu."

– Prirodno ne znači automatski i bezbedno u svakoj količini i za svaku osobu. Često se susreću saveti na internetu o drastičnim detoks dijetama, postovima samo uz sokove, konzumiranju raznih biljnih preparata bez mere, itd. Činjenica da je nešto "biljno" ili "prirodno" ne garantuje da nema neželjenih efekata. Na primer, preteran unos zelenih smutija (šejkova od sirovog povrća) može kod nekih ljudi poremetiti rad štitne žlezde zbog visokog sadržaja goitrogena u kupusnjačama.

Takođe, samoinicijativno izbacivanje čitavih grupa namirnica bez stručnog nadzora može rezultirati nedostatkom važnih hranljivih supstanci (npr. izbacivanje svih mlečnih proizvoda može dovesti do manjka kalcijuma i vitamina D). Stoga, "uradi sam" pristup u nutriciji može biti rizičan. Uvek je bolje potražiti savet profesionalca pre drastičnih poteza u ishrani.

Preteran unos zelenih smutija može kod nekih ljudi poremetiti rad štitne žlezde zbog visokog sadržaja goitrogena u kupusnjačama Foto: Shutterstock



Ograničenja nutritivne terapije:

Vremenski okvir rezultata

Ishrana, koliko god moćna, zahteva vreme da bi pokazala svoj puni efekat. Za razliku od tablete koja može brzo sniziti pritisak ili ukloniti bol, nutritivna intervencija deluje sporije i suptilnije. To može biti izazov za nestrpljive – recimo, nivo holesterola se značajno popravlja tek posle nekoliko meseci pravilne ishrane, a simptomi poput hroničnog umora ili problema sa kožom mogu zahtevati nedelje discipline da bi se ublažili. Važno je imati realna očekivanja i dati svom telu vreme da reaguje na nove navike.

Individualne razlike u reakciji

Svi smo mi različiti. Nekome će promena ishrane drastično poboljšati parametre (npr. neko ko izbaci šećer može vrlo brzo normalizovati nivo glukoze), dok drugi možda neće doživeti tako upečatljiv pomak i pored truda. Genetika igra ulogu, kao i druge zdravstvene okolnosti. Nutritivna terapija nije "garancija" istog ishoda kod svakog – neko će smršati brže, neko sporije; nekome će se krvna slika popraviti znatno, kod drugog tek malo. To ne znači da treba odustati, već da se plan možda mora dodatno prilagoditi ili kombinovati i sa drugim merama (lekovima, fizičkom aktivnošću, tretmanima) za željeni rezultat.

Ograničen domet kod izvesnih bolesti

Postoje stanja gde ishrana ima manju ulogu. Na primer, genetski poremećaji, urođene anomalije ili neke akutne stanja (poput akutne upale slepog creva) neće se rešiti hranom. Nutritivna terapija tu može biti podrška oporavku, ali ne i primarni lek. Takođe, kod uznapredovalih hroničnih bolesti (poput terminalne faze bubrežne bolesti) ishrana, iako vrlo važna, ne može preokrenuti tok bolesti već samo ublažiti simptome. Zato je bitno znati ograničenja – hrana je moćan faktor, ali nije svemoguća.

Zahteva istrajnost i promenu navika

Možda najveća prepreka u primeni nutritivne terapije jeste ljudski faktor – teško je menjati ukorenjene navike. Potrebna je volja i istrajnost da bi se novi način ishrane usvojio i održao. Neki ljudi započnu entuzijastično, ali se vrate starim navikama kada ne vide brze rezultate ili podlegnu iskušenjima (slavlje, putovanje, stresne situacije). Nutritivna terapija daje efekat samo dok se primenjuje; ako se prekine, problemi se mogu vratiti. Stoga se i naziva terapija – zahteva određenu disciplinu i posvećenost.

Dobra vest je da se vremenom nove navike automatizuju i postaju lakše, ali početni period prilagođavanja može biti ograničavajući faktor.

Uprkos ovim ograničenjima, nutritivna terapija ostaje izuzetno vredan pristup. Važno je ući u nju otvorenih očiju – svestan i njenih moći i njenih granica. Na taj način, očekivanja će biti realna, a šansa za uspeh veća.

- Nutritivna terapija pokazuje koliko snažan uticaj ishrana ima na naše zdravlje. Kroz prethodne celine videli smo da pravilno odabrana hrana može biti i preventiva i lek – ona pomaže u kontroli bolesti, poboljšava kvalitet života i daje nam više energije. Važno je zapamtiti da ne postoji univerzalno rešenje koje odgovara svima; ključ je u personalizovanom pristupu i postepenom usvajanju zdravih navika.

Pijte dovoljno vode tokom dana i pokušajte da budete fizički aktivni makar umerenim intenzitetom Foto: Shutterstock

Nekoliko praktičnih preporuka može biti od pomoći:

Počnite postepeno

Ne morate odjednom menjati čitav jelovnik. Uvedite jednu po jednu promenu. Na primer, počnite tako što ćete zameniti grickalice voćem ili orašastim plodovima, ili ubacite salatu uz ručak svaki dan. Male promene vremenom vode do velikih poboljšanja.

Informišite se iz proverenih izvora

Znanje je saveznik na ovom putu. Čitajte tekstove i vodiče o zdravoj ishrani od stručnjaka, posetite edukativne radionice ako su dostupne, ili se posavetujte sa svojim lekarom ili nutricionistom. Izbegavajte dijete koje zvuče suviše dobro (nerealno) ili insistiraju na kupovini skupih preparata – zdrava ishrana se pre svega zasniva na pravoj hrani.

Prilagodite plan svom stilu života

Nutritivna terapija neće biti uspešna ako se režim ishrane sukobljava sa vašom svakodnevicom do te mere da je neodrživ. Ako ste zauzeti tokom radne nedelje, planirajte obroke unapred za nekoliko dana. Ako često jedete van kuće, istražite jelovnike restorana unapred i birajte zdravije opcije. Fleksibilnost i planiranje čine čuda u pridržavanju novog režima.

Ne zaboravite na hidriranje i fizičku aktivnost

Ishrana je stub zdravlja, ali nije jedini. Pijte dovoljno vode tokom dana i pokušajte da budete fizički aktivni makar umerenim intenzitetom (šetnja, vožnja bicikla, lagane vežbe) jer to zajedno sa ishranom daje najbolje rezultate za telo i duh.

Pokušajte da budete fizički aktivni makar umerenim intenzitetom (šetnja, vožnja bicikla, lagane vežbe) Foto: Shutterstock

Slušajte svoje telo

Svako od nas najbolje oseća kako reaguje na određenu hranu. Obratite pažnju na signale: kako se osećate posle obroka, da li vam određena hrana prija ili stvara tegobe. Nutritivna terapija nas uči i da povratimo tu svest o signalima koje nam organizam šalje. Kombinujući te signale sa savetima struke, naći ćete ono što vama lično najviše odgovara.