Slušaj vest

Prenosimo dva recepta za lagane i osvežavajuće čorbe koje su pune sezonskih ukusa.

Hladna čorba od cvekle

Potrebno je (za 4 osobe):

  • 3 srednje cvekle
  • 1 svež krastavac
  • 5 rotkvica ili 2 kelerabe
  • 500 ml jogurta (grčkog ili tečnog, po želji)
  • 250 ml pavlake ili kefira
  • 1 kašika limunovog soka ili sirćeta
  • 1 čenje belog luka (po želji)
  • so i biber po ukusu
  • svež kopar (dosta)
  • kuvana jaja za serviranje (1 jaje po osobi)

Priprema

Operite cveklu i kuvajte je u ljusci dok ne omekša (oko 30 - 40 minuta). Ohladite, oljuštite i krupno izrendajte. Oljuštite krastavac (ako je potrebno) i izrendajte ili sitno iseckajte. Uradite isto sa rotkvicama ili kelerabom. Sitno iseckajte i kopar.

U velikoj posudi pomešajte jogurt, pavlaku (ili kefir), rendanu cveklu, krastavac, rotkvice i kopar. Dodajte so, biber, limunov sok i malo zgnječenog belog luka po želji.

Poklopite i stavite u frižider najmanje jedan do dva sata da se dobro ohladi i da se ukusi sjedine. Probajte pre serviranja i po potrebi dodajte začine. Dodajte pola kuvanog jajeta na tanjir, još mirođije po želji i malo maslinovog ulja.

gaspaćo hladna supa od paradajza shutterstock_2169054275.jpg
Čorbu od paradajza možete poslužiti sa listovima bosiljka i malo maslinovog ulja Foto: Shutterstock

Hladna paradajz čorba u mediteranskom stilu

Potrebno je (za 4 osobe):

  • 1 kg zrelog paradajza
  • 1 crvena paprika
  • 1 mali krastavac (oljušten)
  • 1 čenje belog luka (po želji)
  • 2 kriške bajatog belog hleba (bez kore)
  • 3 kašike maslinovog ulja (ekstra devičanskog)
  • 1 kašika crvenog vinskog sirćeta (ili balzamiko sirćeta)
  • so i sveže mleveni crni biber
  • sveži bosiljak za dekoraciju
  • hladna voda ili kockice leda (po potrebi, za razređivanje)

Priprema

Napravite noćićem znak X na vrhu paradajza, kratko ga blanširajte u ključaloj vodi (30 sekundi), zatim prebacite u ledenu vodu i oljuštite kožicu. Krupno ga iseckajte. Potopite hleb u malo hladne vode da omekša, pa ga lagano ocedite.

Stavite oljušteni paradajz, isečenu papriku, krastavac, natopljeni hleb i beli luk (ako koristite) u blender. Dodajte sirće, so, biber i maslinovo ulje. Blendirajte dok ne dobijete glatku kremastu teksturu.

Čorba se može razblažiti sa malo hladne vode ako je previše gusta. Poklopite i ostavite u frižideru najmanje dva sata (ili preko noći) da se ukusi sjedine i supa lepo ohladi. Poslužite u dubokim tanjirima ili čašama. Ukrasite svežim listovima bosiljka, malo maslinovog ulja i (po želji) ili seckanog povrća odozgo.

Izvor: zivim.jutarnji.hr/zdravlje.kurir.rs

5 zdravih supica koje će ubrzati gubitak težine: Ukusne su, zasitne i bogate nutrijentima

Ne propustiteIshranaHladan kremasti potaž od krastavca: Nutricionista otkriva odličan recept za laganu večeru
Hladna corba od krastavac.jpg
IshranaNutricionista predlaže lagani ručak: Potaž od šargarepe sa kikiriki puterom
corba shutterstock_1313902520.jpg
IshranaKrem supa od brokolija i belog pasulja: Obiluje vlaknima i vitaminima, a sprema se za tili čas
shutterstock_514630966.jpg
Zdravlje iz PrirodeKako semenke bundeve pomažu da bolje spavate? Dodajte ih u čorbe, salate, jogurt
semenke bundeve sshutterstock_169462157.jpg