Hladni potaž od cvekle idealan je obrok za kraj leta

Prenosimo dva recepta za lagane i osvežavajuće čorbe koje su pune sezonskih ukusa.

Hladna čorba od cvekle

Potrebno je (za 4 osobe):

3 srednje cvekle

1 svež krastavac

5 rotkvica ili 2 kelerabe

500 ml jogurta (grčkog ili tečnog, po želji)

250 ml pavlake ili kefira

1 kašika limunovog soka ili sirćeta

1 čenje belog luka (po želji)

so i biber po ukusu

svež kopar (dosta)

kuvana jaja za serviranje (1 jaje po osobi)

Priprema

Operite cveklu i kuvajte je u ljusci dok ne omekša (oko 30 - 40 minuta). Ohladite, oljuštite i krupno izrendajte. Oljuštite krastavac (ako je potrebno) i izrendajte ili sitno iseckajte. Uradite isto sa rotkvicama ili kelerabom. Sitno iseckajte i kopar.

U velikoj posudi pomešajte jogurt, pavlaku (ili kefir), rendanu cveklu, krastavac, rotkvice i kopar. Dodajte so, biber, limunov sok i malo zgnječenog belog luka po želji.

Poklopite i stavite u frižider najmanje jedan do dva sata da se dobro ohladi i da se ukusi sjedine. Probajte pre serviranja i po potrebi dodajte začine. Dodajte pola kuvanog jajeta na tanjir, još mirođije po želji i malo maslinovog ulja.

Čorbu od paradajza možete poslužiti sa listovima bosiljka i malo maslinovog ulja Foto: Shutterstock

Hladna paradajz čorba u mediteranskom stilu

Potrebno je (za 4 osobe):

1 kg zrelog paradajza

1 crvena paprika

1 mali krastavac (oljušten)

1 čenje belog luka (po želji)

2 kriške bajatog belog hleba (bez kore)

3 kašike maslinovog ulja (ekstra devičanskog)

1 kašika crvenog vinskog sirćeta (ili balzamiko sirćeta)

so i sveže mleveni crni biber

sveži bosiljak za dekoraciju

hladna voda ili kockice leda (po potrebi, za razređivanje)

Priprema

Napravite noćićem znak X na vrhu paradajza, kratko ga blanširajte u ključaloj vodi (30 sekundi), zatim prebacite u ledenu vodu i oljuštite kožicu. Krupno ga iseckajte. Potopite hleb u malo hladne vode da omekša, pa ga lagano ocedite.

Stavite oljušteni paradajz, isečenu papriku, krastavac, natopljeni hleb i beli luk (ako koristite) u blender. Dodajte sirće, so, biber i maslinovo ulje. Blendirajte dok ne dobijete glatku kremastu teksturu.

Čorba se može razblažiti sa malo hladne vode ako je previše gusta. Poklopite i ostavite u frižideru najmanje dva sata (ili preko noći) da se ukusi sjedine i supa lepo ohladi. Poslužite u dubokim tanjirima ili čašama. Ukrasite svežim listovima bosiljka, malo maslinovog ulja i (po želji) ili seckanog povrća odozgo.