Dva zdrava recepta za hladne čorbe: Idealne su za prelaz iz leta u jesen
Prenosimo dva recepta za lagane i osvežavajuće čorbe koje su pune sezonskih ukusa.
Hladna čorba od cvekle
Potrebno je (za 4 osobe):
Priprema
Operite cveklu i kuvajte je u ljusci dok ne omekša (oko 30 - 40 minuta). Ohladite, oljuštite i krupno izrendajte. Oljuštite krastavac (ako je potrebno) i izrendajte ili sitno iseckajte. Uradite isto sa rotkvicama ili kelerabom. Sitno iseckajte i kopar.
U velikoj posudi pomešajte jogurt, pavlaku (ili kefir), rendanu cveklu, krastavac, rotkvice i kopar. Dodajte so, biber, limunov sok i malo zgnječenog belog luka po želji.
Poklopite i stavite u frižider najmanje jedan do dva sata da se dobro ohladi i da se ukusi sjedine. Probajte pre serviranja i po potrebi dodajte začine. Dodajte pola kuvanog jajeta na tanjir, još mirođije po želji i malo maslinovog ulja.
Hladna paradajz čorba u mediteranskom stilu
Potrebno je (za 4 osobe):
- 1 kg zrelog paradajza
- 1 crvena paprika
- 1 mali krastavac (oljušten)
- 1 čenje belog luka (po želji)
- 2 kriške bajatog belog hleba (bez kore)
- 3 kašike maslinovog ulja (ekstra devičanskog)
- 1 kašika crvenog vinskog sirćeta (ili balzamiko sirćeta)
- so i sveže mleveni crni biber
- sveži bosiljak za dekoraciju
- hladna voda ili kockice leda (po potrebi, za razređivanje)
Priprema
Napravite noćićem znak X na vrhu paradajza, kratko ga blanširajte u ključaloj vodi (30 sekundi), zatim prebacite u ledenu vodu i oljuštite kožicu. Krupno ga iseckajte. Potopite hleb u malo hladne vode da omekša, pa ga lagano ocedite.
Stavite oljušteni paradajz, isečenu papriku, krastavac, natopljeni hleb i beli luk (ako koristite) u blender. Dodajte sirće, so, biber i maslinovo ulje. Blendirajte dok ne dobijete glatku kremastu teksturu.
Čorba se može razblažiti sa malo hladne vode ako je previše gusta. Poklopite i ostavite u frižideru najmanje dva sata (ili preko noći) da se ukusi sjedine i supa lepo ohladi. Poslužite u dubokim tanjirima ili čašama. Ukrasite svežim listovima bosiljka, malo maslinovog ulja i (po želji) ili seckanog povrća odozgo.
Izvor: zivim.jutarnji.hr/zdravlje.kurir.rs
