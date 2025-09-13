Smuti od krušaka i grožđa za jak imunitet i dobro varenje: Evo kako da ga napravite
Uravnotežena ishrana bogata voćem i povrćem ključna je za očuvanje zdravlja i jačanje imunog sistema. Smutiji, kao jednostavan i brz način unosa hranljivih sastojaka, mogu značajno doprineti dnevnim potrebama za vitaminima, mineralima i vlaknima.
Posebno kombinacija kruške i grožđa pruža niz zdravstvenih benefita, od poboljšanja varenja do jačanja prirodne otpornosti organizma, što ih čini idealnim izborom za doručak ili užinu.
Evo kako da napravite ovaj moćan smuti
Potrebno vam je
Priprema
Oljuštite krušku i grožđe, stavite u blender sa medom, cimetom i mlekom, pa blendajte dok smesa ne postane kremastaa.
Zašto baš kruške?
Kruške su bogate rastvorljivim vlaknima koja pomažu varenju i održavanju zdrave crevne flore. Osim toga, sadrže vitamine C i K, antioksidanse koji jačaju imuni sistem i pomažu u zaštiti organizma od slobodnih radikala. Kruške su niskokalorične, a zahvaljujući prirodnoj slatkoći, čine smuti ukusnim bez dodatnog šećera. Takođe doprinose hidrataciji organizma jer sadrže veliki udeo vode.
Izvor: Fitness.com.hr/Zdravlje.Kurir.rs
