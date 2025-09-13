Slušaj vest

Uravnotežena ishrana bogata voćem i povrćem ključna je za očuvanje zdravlja i jačanje imunog sistema. Smutiji, kao jednostavan i brz način unosa hranljivih sastojaka, mogu značajno doprineti dnevnim potrebama za vitaminima, mineralima i vlaknima.

Posebno kombinacija kruške i grožđa pruža niz zdravstvenih benefita, od poboljšanja varenja do jačanja prirodne otpornosti organizma, što ih čini idealnim izborom za doručak ili užinu.

Evo kako da napravite ovaj moćan smuti

Potrebno vam je

  • kruška
  • 10-ak zrna grožđa
  • kašičica meda
  • malo cimeta
  • 150 ml bademovog mleka

Priprema

Oljuštite krušku i grožđe, stavite u blender sa medom, cimetom i mlekom, pa blendajte dok smesa ne postane kremastaa.

kruske-shutterstock-153119078.jpg
Kruške su bogate vlaknima i vitaminima, pomažu varenju i jačaju imuni sistem Foto: Shutterstock

Zašto baš kruške?

Kruške su bogate rastvorljivim vlaknima koja pomažu varenju i održavanju zdrave crevne flore. Osim toga, sadrže vitamine C i K, antioksidanse koji jačaju imuni sistem i pomažu u zaštiti organizma od slobodnih radikala. Kruške su niskokalorične, a zahvaljujući prirodnoj slatkoći, čine smuti ukusnim bez dodatnog šećera. Takođe doprinose hidrataciji organizma jer sadrže veliki udeo vode.

Izvor: Fitness.com.hr/Zdravlje.Kurir.rs

