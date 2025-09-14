Da li ste spremni za potpuno drugačiji pasulj? Mediteranska salata prema receptu nutricioniste
Recept za mediteranskipasulj sa prosom je osmislila je nutricionistkinja Zvezdana Ljubenković Marković, specijalista nutricionizma-dijetetike, koja često u svojim preporukama kombinuje jednostavnost i punu nutritivnu vrednost obroka.
Mediteranski pasulj sa prosom
Potrebno vam je
Priprema
Na malo maslinovog ulja i vode izdinstajte praziluk dok ne omekša, a zatim dodajte nekoliko seckanih čeri paradajza da puste sok i stvore prirodan sos. Dodajte kuvani beli pasulj i začine po želji.
Kao prilog možete da koriste kuvani proso, a na kraju jelo obogate kašikom grčkog jogurta i pospite susamom. Rezultat je hranljiv obrok lagane teksture, pogodan i za ručak i za večeru.
Zašto baš ova kombinacija?
Pasulj je bogat biljnim proteinima i vlaknima, pa pruža dug osećaj sitosti i stabilizuje nivo šećera u krvi. Proso je žitarica bez glutena, lako svarljiva i puna minerala, dok praziluk i paradajz donose dodatne antioksidante i vitamine. Grčki jogurt i susam daju jeloj posebnu kremastu i orašastu notu, a ujedno obogaćuju obrok kalcijumom i zdravim mastima.