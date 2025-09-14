salata od pasulja u drvenoj činiji na stolu sa kriškama limuna

Recept za mediteranskipasulj sa prosom je osmislila je nutricionistkinja Zvezdana Ljubenković Marković, specijalista nutricionizma-dijetetike, koja često u svojim preporukama kombinuje jednostavnost i punu nutritivnu vrednost obroka.

Mediteranski pasulj sa prosom

Potrebno vam je

2 štapa praziluka

4,5 čeri paradajza

200 g kuvanog belog pasulja

začini po želji (sušeni origano, bosiljak...)

2 kašike kuvanog prosa

kašika grčkog jogurta

malo susama

Priprema

Na malo maslinovog ulja i vode izdinstajte praziluk dok ne omekša, a zatim dodajte nekoliko seckanih čeri paradajza da puste sok i stvore prirodan sos. Dodajte kuvani beli pasulj i začine po želji.

Uz pasulj vam je potrebno tek nekoliko sastojaka Foto: Shutterstock

Kao prilog možete da koriste kuvani proso, a na kraju jelo obogate kašikom grčkog jogurta i pospite susamom. Rezultat je hranljiv obrok lagane teksture, pogodan i za ručak i za večeru.

Zašto baš ova kombinacija?