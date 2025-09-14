Slušaj vest

Recept za mediteranskipasulj sa prosom je osmislila je nutricionistkinja Zvezdana Ljubenković Marković, specijalista nutricionizma-dijetetike, koja često u svojim preporukama kombinuje jednostavnost i punu nutritivnu vrednost obroka.

Mediteranski pasulj sa prosom

Potrebno vam je

  • 2 štapa praziluka
    4,5 čeri paradajza
    200 g kuvanog belog pasulja
    začini po želji (sušeni origano, bosiljak...)
    2 kašike kuvanog prosa
    kašika grčkog jogurta
    malo susama

Priprema

Na malo maslinovog ulja i vode izdinstajte praziluk dok ne omekša, a zatim dodajte nekoliko seckanih čeri paradajza da puste sok i stvore prirodan sos. Dodajte kuvani beli pasulj i začine po želji.  

žena secka praziluk na dasci, povrće na stolu
Uz pasulj vam je potrebno tek nekoliko sastojaka Foto: Shutterstock

Kao prilog možete da koriste kuvani proso, a na kraju jelo obogate kašikom grčkog jogurta i pospite susamom. Rezultat je hranljiv obrok lagane teksture, pogodan i za ručak i za večeru.

Zašto baš ova kombinacija?

Pasulj je bogat biljnim proteinima i vlaknima, pa pruža dug osećaj sitosti i stabilizuje nivo šećera u krvi. Proso je žitarica bez glutena, lako svarljiva i puna minerala, dok praziluk i paradajz donose dodatne antioksidante i vitamine. Grčki jogurt i susam daju jeloj posebnu kremastu i orašastu notu, a ujedno obogaćuju obrok kalcijumom i zdravim mastima.

Da li ste isprobali kombinaciju pasulja i kelja u istoj čorbi? Recept nutricioniste za zdrav ručak

