Tajne prevencije koje mogu da vas sačuvaju

Rak debelog creva i rektuma, obično grupisani zajedno kao kolorektalni rak jer su obe bolesti debelog creva, pogađaju jednog od 24 muškarca i jednu od 26 žena tokom njihovog života, prema Američkom društvu za rak (ACS).

Kolorektalni karcinom je treći najčešći rak u Sjedinjenim Državama (isključujući rak kože), sa oko 107.000 Amerikanaca koji svake godine obole od kolorektalnog karcinoma. U Srbiji je rak debelog creva je drugi najčešći zloćudni tumor u obolevanju i umiranju. Svake godine od ovog raka oboli približno 4.500, a umre više od 3.000 ljudi.

Efikasna prevencija, dakle, ima ogroman potencijal da poboljša zdravlje i pojedinaca i javnosti u celini.

Održavajte zdravu težinu

Muškarci i žene koji imaju prekomernu težinu ili su gojazni imaju veću verovatnoću da razviju kolorektalni karcinom. Meta-analiza 66 studija otkrila je da je gojaznost povezana sa 36% povećanim rizikom od kolorektalnog karcinoma.

U jednoj studiji sa više od 135.000 učesnika, istraživači su zamolili ispitanike da prijave svoju težinu i visinu u tri različita perioda u svom životu: sa 20, 50 godina i nakon 55 godina. Analiza je pokazala povećanje rizika od kolorektalnog karcinoma za 2 do 4 procenta sa svakim povećanjem indeksa telesne mase (ITM) za 1 jedinicu.

Opasnost je posebno velika za muškarce, a posebno za one koji gomilaju višak kilograma oko srednjeg dela tela.

Stope kolorektalnog karcinoma među mladima takođe su u porastu poslednjih godina, a istraživači sumnjaju da bi porast stope gojaznosti u Sjedinjenim Državama mogao biti faktor koji doprinosi tome.

Vežbajte više — što jače, to bolje

Redovna, umerena vežba - vežbe koje blago povećavaju broj otkucaja srca, poput brzog hodanja - pokazala se kao sredstvo za smanjenje rizika od raka debelog creva i rektuma. Ali čini se da energična vežba nudi najveću korist.

Na primer, jedna studija je otkrila da su viši nivoi fizičke aktivnosti, u poređenju sa nižim nivoima, povezani sa 16 procenata manjim rizikom od raka debelog creva i 13 procenata manjim rizikom od raka rektuma.

Američko društvo za borbu protiv raka nudi alate koji pomažu ljudima koji žele da postanu fizički aktivniji, uključujući kalkulator ciljanog otkucaja srca koji vam pomaže da utvrdite da li postižete ciljeve vežbanja.

Redovna, umerena vežba - vežbe koje blago povećavaju broj otkucaja srca, poput brzog hodanja - pokazala se kao sredstvo za smanjenje rizika od raka debelog creva i rektuma Foto: Shutterstock

Preispitajte svoju ishranu (posebno unos proizvoda i povrća)

Brojne studije su potvrdile da ishrana igra ulogu u mnogim vrstama kolorektalnog karcinoma.

Konzumiranje crvenog mesa (govedina i jagnjetina) i određenih prerađenih mesnih vrsta (kao što su kobasice i hot-dogovi) povezano je sa većim rizikom od kolorektalnog karcinoma. Dakle, ograničavanje ove hrane može pomoći u smanjenju rizika.

Ishrana zasnovana na biljkama koja je bogata celim žitaricama, orašastim plodovima, mahunarkama, voćem i povrćem izgleda smanjuje rizik od raka debelog creva i rektuma u ​​poređenju sa ishranom bogatom životinjskom hranom, rafinisanim žitaricama i dodatnim šećerima.

Ishrana zasnovana na biljkama koja je bogata celim žitaricama, orašastim plodovima, mahunarkama, voćem i povrćem smanjuje rizik od raka debelog creva i rektuma Foto: Shutterstock

Voće i povrće su bogati antioksidansima, koji mogu igrati ulogu u prevenciji raka, i dijetetskim vlaknima, za koja su brojne velike studije sugerisale da mogu smanjiti rizik od kolorektalnog karcinoma.

Vlakna povećavaju zapreminu stolice i pomažu joj da se brže kreće kroz digestivni trakt, čime se brže ispiraju potencijalni kancerogeni.

Dijetetska vlakna takođe mogu pomoći u regulisanju crevne mikrobiote, čiji je sastav pokazao da je povezan sa pojavom kolorektalnog karcinoma u sve većem broju studija.

Izbegavajte prekomerno konzumiranje alkohola

Umerena do teška upotreba alkohola povezana je sa većim rizikom od raka debelog creva i rektuma. Dokazi za ovo su generalno jači kod muškaraca nego kod žena, ali studije su pronašle vezu kod oba pola.

Američki univerzitet u Kašmiru (ACS) predlaže ograničavanje alkohola na dva pića dnevno za muškarce i jedno za žene, iako istraživači sve više naglašavaju da je bezalkoholna ishrana najbolji način za smanjenje rizika od mnogih vrsta raka. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), nijedna količina alkohola nije bezbedna za zdravlje.

Ne uzimajte cigaretu u ruke

Mnogi ljudi znaju da pušenje cigareta povećava rizik od raka pluća, ali su manje svesni njegove veze sa drugim vrstama raka, uključujući rak debelog creva i rektuma. U stvari, ljudi koji dugo puše imaju veću verovatnoću da razviju i umru od kolorektalnog karcinoma nego ljudi koji ne puše.

Uzimajte aspirin ili neki drugi nesteroidni antiinflamatorni lek — ali samo uz dozvolu lekara

Neke studije sugerišu da ljudi koji uzimaju aspirin ili druge nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL), kao što su ibuprofen (Advil) i naproksen (Aleve), smanjuju rizik od kolorektalnog karcinoma.

Ipak, neophodno je uravnotežiti potencijalne koristi sa mogućim neželjenim efektima, od kojih su neki prilično ozbiljni, poput čira na želucu. Lekari generalno ne preporučuju NSAIL pacijentima koji su u prosečnom riziku. Razgovarajte sa svojim lekarom da biste videli da li ste dobar kandidat za ove lekove.

Skrining testovi imaju za cilj da identifikuju kolorektalni karcinom kod osoba koje nemaju tipične simptome, kao što su krvava stolica ili bol u stomaku Foto: Shutterstock

Redovno se pregledajte

Skrining testovi imaju za cilj da identifikuju kolorektalni karcinom kod osoba koje nemaju tipične simptome, kao što su krvava stolica ili bol u stomaku. Oni mogu biti u stanju da otkriju kolorektalni karcinom u ranim fazama i mogu identifikovati prekancerozne kolorektalne polipe (abnormalne izrasline).

Postoje dve vrste skrining testova: testovi stolice i vizuelni pregledi.

Skrining testovi stolice analiziraju uzorke fecesa na okultnu (skrivenu) krv ili abnormalne delove DNK.

Uzorke je prilično lako prikupiti kod kuće i vratiti ih u lekarsku ordinaciju ili medicinsku laboratoriju. Ali testiranje se mora obavljati prilično često, čak i svake godine. Postoji niz različitih kolorektalnih vizuelnih pregleda, ali zlatni standard je kolonoskopija.

Tokom ove procedure, dok je pacijent pod sedativom, lekari pregledaju unutrašnjost debelog creva i rektuma pomoću uređaja umetnutog kroz anus: dugačke, fleksibilne cevi sa malom video kamerom na kraju. Pre ove procedure, pacijenti treba da očiste debelo crevo i rektum, proces koji uključuje pijenje jakog laksativnog rastvora.

Tokom kolonoskopije, lekari mogu ukloniti i biopsirati sve polipe koje pronađu, što dovodi do utvrđivanja da li je rast kancerogen, prekancerozan ili benigni.

Polipi na debelom crevu su mali izraslini koje se pojavljuju na sluzokoži debelog creva i izbočavaju u crevni kanal Foto: Shutterstock

Zabrinjavajuće je što skoro 60 procenata Amerikanaca ne shvata da uklanjanje polipa tokom kolonoskopije može sprečiti rak. Ali dobra vest je da je uklanjanje polipa otkrivenih skriningom jedan od razloga zašto stope smrtnosti od kolorektalnog karcinoma opadaju u poslednjih nekoliko decenija.



Kolorektalni skrining takođe nudi prednost otkrivanja i lečenja kolorektalnog karcinoma dok je još lokalizovan, što znači da se nije proširio van debelog creva. Rak otkriven i lečen u ovoj ranoj fazi ima petogodišnju stopu preživljavanja od oko 90 procenata.

Ipak, istraživanja pokazuju da 3 od 10 Amerikanaca u primarnoj rizičnoj grupi za kolorektalni karcinom (osobe starosti od 50 do 75 godina) nisu bili u toku sa skrininzima od 2020. godine, iako se stopa usaglašenosti stalno poboljšavala tokom poslednje decenije.

Američka Radna grupa za preventivne usluge, koja utvrđuje politiku za Mediker i privatne osiguravače u skladu sa Zakonom o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti, preporučuje da odrasli počnu sa skriningom za kolorektalni karcinom u dobi od 45 godina.

Ljudi koji se smatraju visokorizičnim, kao što su oni sa porodičnom istorijom bolesti, koji imaju prethodnu istoriju raka ili polipa, ili koji nose određene genetske mutacije za koje se zna da povećavaju rizik od raka, takođe mogu želeti da počnu sa skriningom u ranijem uzrastu. Ljudi sa prosečnim rizikom generalno treba da se podvrgnu kolonoskopiji samo jednom u 10 godina.

Ljudi sa prosečnim rizikom generalno treba da se podvrgnu kolonoskopiji samo jednom u 10 godina. Foto: Shutterstock

Zaključak

Kolorektalni karcinom je treći najčešći rak u Sjedinjenim Državama (isključujući rak kože) i drugi najčešći uzrok smrti povezane sa rakom.

Iako se neki faktori rizika ne mogu kontrolisati, mnogi drugi mogu, uključujući održavanje zdrave težine, više vežbanja, ograničavanje crvenog i prerađenog mesa i konzumiranje više voća i povrća, kao i uzdržavanje od alkohola i pušenja cigareta.