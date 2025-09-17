Slušaj vest

Zeleni mediteranski režim ishrane može da zaštiti mozak od ubrzanog starenja, zahvaljujući svom uticaju na proteine koji se povezuju sa kognitivnim propadanjem, otkriva novo istraživanje. Studija, objavljena u časopisu Clinical Nutrition, sprovedena je u saradnji naučnika sa Univerziteta Ben-Gurion u Izraelu, Harvard T.H. Chan škole javnog zdravlja i Univerziteta u Lajpcigu.

Veza između ishrane i starenja mozga

Neurološki poremećaji poput blagog kognitivnog oštećenja i Alchajmerove bolesti često se vezuju za „povećani jaz u starosti mozga“, kada mozak izgleda biološki starije od stvarnih godina osobe. Da bi ispitali može li ishrana da utiče na ovaj proces, istraživači su analizirali podatke skoro 300 učesnika studije Direct plus, jedne od najopsežnijih dugoročnih studija o vezi između ishrane i zdravlja mozga.

Tokom 18 meseci učesnici su pratili jedan od tri režima:

standardnu zdravu ishranu ,

, tradicionalnu , kalorijski ograničenu mediteransku dijetu, sa manje prostih ugljenih hidrata, više povrća i zamenom crvenog mesa piletinom i ribom,

, kalorijski ograničenu mediteransku dijetu, sa manje prostih ugljenih hidrata, više povrća i zamenom crvenog mesa piletinom i ribom, ili zeleni mediteranski režim, koji uključuje sve navedeno uz dodatak zelenog čaja i biljke mankai (vodene sočivice).

Najviše koristi imali su ispitanici koji su praktikovali zeleni mediteranski režim Foto: Shutterstock

Rezultati su pokazali da su povišeni nivoi određenih proteina u krvi povezani sa ubrzanim starenjem mozga. Međutim, kod ispitanika koji su pratili zeleni mediteranski režim ti proteini su se smanjili, što sugeriše da upravo antiinflamatorni molekuli iz zelenog čaja i biljke mankai imaju zaštitni efekat.

"Dinamičan prozor u zdravlje mozga"

- Proučavanje cirkulišućih proteina u krvi omogućava nam da u realnim uslovima pratimo kako procesi starenja mozga reaguju na promene u načinu života i ishrani - objašnjava dr Anat Meir, postdoktorski istraživač na Harvard Chan školi i jedan od vodećih autora studije.

Ona dodaje da ovakav pristup pruža dinamičan uvid u zdravlje mozga, jer otkriva biološke promene mnogo pre nego što se pojave simptomi.