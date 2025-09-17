Slušaj vest

Ljudi koji se hrane u skladu sa principima mediteranske dijete— bogate povrćem, mahunarkama, voćem i maslinovim uljem — imaju zdravije desni i niži nivo upalnih procesa u telu, pokazuje nova studija King’s College-a u Londonu.

Istraživanje je sprovedeno na 200 pacijenata koji su deo biobanke usne, zubne i kraniofacijalne medicine ovog univerziteta. Učesnicima su rađeni stomatološki pregledi, uzimani uzorci krvi, i ispitivane su njihove navike u ishrani putem upitnika.

Ishrana i upala — ključna veza

Rezultati pokazuju da su osobe koje ne praktikuju mediteranski način ishrane (posebno oni koji često konzumiraju crveno meso) imale ozbiljnije oblike parodontopatije — upalne bolesti desni. Kod njih su zabeleženi i viši nivoi upalnih markera u krvi, kao što su interleukin-6 (IL-6) i C-reaktivni protein (CRP).

Nasuprot tome, osobe čija je ishrana bogata biljnim namirnicama imale su niži nivo inflamatornih pokazatelja, što ukazuje na potencijalnu zaštitnu ulogu mediteranske ishrane u zdravlju desni i opštem imunitetu.

Zdrava ishrana — temelj zdravlja usta i tela

Mediteranska ishrana, poznata po svojoj koristi za zdravlje srca, smanjenju rizika od neurodegenerativnih bolesti i određenih vrsta karcinoma, sada se povezuje i sa zdravljem usne duplje.

Dr Đuzepe Mainas, prvi autor studije i postdoktorski istraživač sa King’s College London, izjavio je:

- Naši nalazi sugerišu da uravnotežena, mediteranska ishrana može doprineti smanjenju parodontopatije i sistemskih upala. Ova veza između ishrane, težine bolesti desni i inflamacije trebalo bi da se uzima u obzir u tretmanu pacijenata.

Profesor Luidži Nibali, vodeći autor studije i profesor parodontologije, dodaje:

- Naše istraživanje ukazuje na to da ishrana bogata nutrijentima i biljnim vlaknima može imati pozitivan efekat na zdravlje desni. Ipak, potrebna su dodatna istraživanja kako bismo razvili personalizovane preporuke za prevenciju i tretman bolesti desni.