Nova studija otkriva da svakodnevno grickanjebademamože imati izuzetno povoljan uticaj na zdravlje srca, i to na potpuno prirodan način.

Istraživači su otkrili da konzumacija oko 45 grama badema dnevno (otprilike jedna šaka) može značajno smanjiti nivo LDL („lošeg“) holesterola u krvi, koji je poznat kao jedan od glavnih faktora rizika za razvoj srčanih oboljenja.

Bademi su bogat izvor nezasićenih masti, vlakana, vitamina E, magnezijuma i antioksidanasa, koji zajednički deluju protiv upalnih procesa u organizmu.

Rezultati studije pokazuju da redovno konzumiranje badema ne samo da smanjuje ukupni holesterol, već i poboljšava stanje krvnih sudova, smanjujući mogućnost njihovog začepljenja i pojave arteroskleroze.

Zanimljivo je da su ispitanici koji su uključili bademe u svakodnevnu ishranu pokazali i poboljšanja u drugim aspektima metaboličkog zdravlja, uključujući stabilniji nivo šećera u krvi i smanjene markere upale.

Stručnjaci ističu da bademi nisu „lek u tableti“, ali predstavljaju prirodan i lako dostupan način prevencije kardiovaskularnih problema. Kada se redovno konzumiraju umesto rafinisanih grickalica bogatih šećerima, solju itrans-mastima, bademi postaju saveznik broj jedan u očuvanju zdravlja srca.

Orašasti plodovi bogati vlaknima, zdravim mastima i antioksidansima mogu značajno doprineti snižavanju LDL holesterola i smanjenju upalnih markera – što znači manje rizika za srce - kaže dr Sharayah Carter, istraživačica sa Univerziteta Južna Australija

Stručna napomena:

Iako su bademi zdravi, važno je voditi računa o količini – jer su kalorični. Preporučuje se porcija od 20–25 badema dnevno, najbolje neslanih i neprženih.

Izvor: timesofindia.indiatimes.com/zdravlje.kurir.rs

