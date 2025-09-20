Slušaj vest

Jesen je vreme kada šipak, ovaj dragoceni crveni plod, u potpunosti sazreva i spreman je za preradu. Pored toga što ga mnogi vole u obliku čaja, od njega se može napraviti i vrlo ukusan domaći džem. Nutricionista Mirjana Ljutić Jezdimirović podelila je recept svoje majke Zorislave, ističući da je reč o jednom od njenih omiljenih džemova, jer se pravi bez dodatka šećera i konzervansa.

Recept za domaći džem od šipka

Sastojci (za teglu od 1 kg)

2 kg zrelog šipka

2 l vode

sok od 2 limuna

kafena kašika cejlonskog cimeta

1/2 kafene kašike muskatnog oraščića

malo vanile

po želji 2 kašike kokosovog ili brezinog šećera

Priprema

Operite i dobro osušite šipak, uklonite crne „kapice“ i prepolovite plodove. Ubacite ih u blender sa malo vode, da se semenke i dlačice lakše odvoje. Dobijenu masu sipajte u šerpu, dodajte vodu i kuvajte na tihoj vatri oko sat vremena dok šipak ne omekša. Zatim prohladite, ponovo izblendirajte i procedite kroz sito ili gazu.

Šipak je ove godine jako dobro rodio, iskoritite sezonu, uberite ga i pripremite džem Foto: Shutterstock

Proceđenu masu vratite u šerpu, dodajte limunov sok, začine i, ako želite, malo kokosovog šećera. Kuvani džem sipajte u teglu, zatvorite i okrenite na poklopac da odstoji 24 sata. Čuvajte ga u frižideru.

Zašto je šipak poseban?