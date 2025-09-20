Domaći džem od šipka: Recept nutricioniste bez šećera i konzervansa
Jesen je vreme kada šipak, ovaj dragoceni crveni plod, u potpunosti sazreva i spreman je za preradu. Pored toga što ga mnogi vole u obliku čaja, od njega se može napraviti i vrlo ukusan domaći džem. Nutricionista Mirjana Ljutić Jezdimirović podelila je recept svoje majke Zorislave, ističući da je reč o jednom od njenih omiljenih džemova, jer se pravi bez dodatka šećera i konzervansa.
Recept za domaći džem od šipka
Sastojci (za teglu od 1 kg)
Priprema
Operite i dobro osušite šipak, uklonite crne „kapice“ i prepolovite plodove. Ubacite ih u blender sa malo vode, da se semenke i dlačice lakše odvoje. Dobijenu masu sipajte u šerpu, dodajte vodu i kuvajte na tihoj vatri oko sat vremena dok šipak ne omekša. Zatim prohladite, ponovo izblendirajte i procedite kroz sito ili gazu.
Proceđenu masu vratite u šerpu, dodajte limunov sok, začine i, ako želite, malo kokosovog šećera. Kuvani džem sipajte u teglu, zatvorite i okrenite na poklopac da odstoji 24 sata. Čuvajte ga u frižideru.
Zašto je šipak poseban?
Šipak je prava riznica zdravlja, bogat je vitaminom C, antioksidansima i vlaknima, što ga čini odličnim saveznikom u jačanju imuniteta i zaštiti organizma od infekcija. Njegovi polifenoli pomažu u smanjenju upalnih procesa i pozitivno utiču na zdravlje srca i krvnih sudova. Upravo zato, džem od šipka nije samo ukusan namaz, već i način da obogatite ishranu prirodnim nutrijentima.
