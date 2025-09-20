Slušaj vest

Jesen je vreme kada šipak, ovaj dragoceni crveni plod, u potpunosti sazreva i spreman je za preradu. Pored toga što ga mnogi vole u obliku čaja, od njega se može napraviti i vrlo ukusan domaći džem. Nutricionista Mirjana Ljutić Jezdimirović podelila je recept svoje majke Zorislave, ističući da je reč o jednom od njenih omiljenih džemova, jer se pravi bez dodatka šećera i konzervansa.

Recept za domaći džem od šipka

Sastojci (za teglu od 1 kg)

  • 2 kg zrelog šipka
  • 2 l vode
  • sok od 2 limuna
  • kafena kašika cejlonskog cimeta
  • 1/2 kafene kašike muskatnog oraščića
  • malo vanile
  • po želji 2 kašike kokosovog ili brezinog šećera

Priprema

Operite i dobro osušite šipak, uklonite crne „kapice“ i prepolovite plodove. Ubacite ih u blender sa malo vode, da se semenke i dlačice lakše odvoje. Dobijenu masu sipajte u šerpu, dodajte vodu i kuvajte na tihoj vatri oko sat vremena dok šipak ne omekša. Zatim prohladite, ponovo izblendirajte i procedite kroz sito ili gazu.

shutterstock-1852835134.jpg
Šipak je ove godine jako dobro rodio, iskoritite sezonu, uberite ga i pripremite džem Foto: Shutterstock

Proceđenu masu vratite u šerpu, dodajte limunov sok, začine i, ako želite, malo kokosovog šećera. Kuvani džem sipajte u teglu, zatvorite i okrenite na poklopac da odstoji 24 sata. Čuvajte ga u frižideru.

Zašto je šipak poseban?

Šipak je prava riznica zdravlja, bogat je vitaminom C, antioksidansima i vlaknima, što ga čini odličnim saveznikom u jačanju imuniteta i zaštiti organizma od infekcija. Njegovi polifenoli pomažu u smanjenju upalnih procesa i pozitivno utiču na zdravlje srca i krvnih sudova. Upravo zato, džem od šipka nije samo ukusan namaz, već i način da obogatite ishranu prirodnim nutrijentima.

Izvor: Instagram mira.ljutic.jezdimirovic/Zdravlje.kurir.rs

