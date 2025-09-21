musaka od bundeve u vatrostalnoj posudi na stolu sa sastojcima

Slušaj vest

Musaka je jedno od onih jela koje gotovo svaka kuća na Balkanu ima u svom repertoaru. Ipak, kad kažemo musaka, većina odmah pomisli na krompir i mleveno meso. Ova verzija ide potpuno drugim putem, bez mesa, sa bundevom kao glavnim junakom, a rezultat je lagan, mirisan i neverovatno ukusan obrok, kaže na svom blogu Maja Petrović, autor knjige Gurmanske veze.

Sojini komadići su u ulozi glavnog proteina i daju jelu teksturu, dok bundeva unosi nežnu slast i aromu. Šampinjoni obogaćuju ukus, a kombinacija začina, kari, origano, čili i muskatni oraščić, pretvara svaki zalogaj u toplo jesenje iskustvo.

Musaka od bundeve bez mesa

Potrebno vam je

100 g komadića soje

200 g šampinjona (braon ili beli)

crni luk

3 čena belog luka

2-3 kašike maslinovog ulja

2 pune kašike pirea od paradajza

400 g sečenog paradajza

2 kašičice karija

čili, origano, biber, so

oko 500 g bundeve

2 jaja

oko 200 g mleka

malo muskatnog oraščića

Bundeva je glavni junak ovog jela Foto: Shutterstock

Priprema

Bundevu oljušitite i isecite tanko, kao krompir za klasičnu musaku. Sojine ljuspice prelijte s 300 ml vrele i slane vode i sačekajte oko 15 minuta da se hidriraju. Za to vreme iseckajte crni luk, beli luk i šampinjone, pa prvo propržite crni luk na maslinovom ulju da omekša. Zatim dodajte šampinjone i beli luk. Kad voda ispari, propržite i paradajz pire, oceđene sojine ljuspice, a zatim dodajte paradajz iz konzerve i začine.

Kada se fil ukuva, ređajte red bundeve, pa red fila dok ne potrošite sav materijal. Ili idite na još lekšu varijantu: red bundeve, sav fil, otatak bundeve. Prekrijte folijom i pecite u rerni na 180 stepeni dok bundeva ne omekša. Kad omekša, pecite još malo bez folije da višak tečnosti ispari. Umutite jaja i mleko, prelijte gotovu musaku i još malo zapecite da dobije zlatnu boju. Poslužite toplo.