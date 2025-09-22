Slušaj vest

Studija objavljena u časopisu British Journal of Health Psychology pratila je odrasle starije od 50 godina kako bi utvrdila da li ishrana bogata ribom, voćem, povrćem i zdravim mastima utiče na sreću i zadovoljstvo. Iako nalazi sugerišu da ishrana može imati pozitivan efekat, potrebna su temeljnija istraživanja da bi se to potvrdilo.

Konzumiranje ribe barem jednom nedeljno (porcija od 140 g) posebno je povezano sa većim blagostanjem kod starijih, i to nezavisno od raspoloženja, prihoda i zdravlja. Voće, povrće i polinezasićene masti (PUFA) poznati su po koristima za fizičko zdravlje, ali sve više dokaza pokazuje da mogu doprineti i mentalnom.

Pozitivno blagostanje obuhvata tri dimenzije:

eudemonsko (svrha, lični rast)

hedonističko (sreća, pozitivne emocije)

evaluativno (zadovoljstvo životom)

Iako je mnogo istraživanja posvećeno smanjenju depresije kroz ishranu, znatno manje njih proučava na koji način ishrana može direktno jačati pozitivno blagostanje.

Kako je sprovedena studija?

Korišćeni su podaci iz English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) iz 2018–2019. Analizirano je 3.103 učesnika starijih od 50 godina. Unos namirnica merio se 24-časovnim upitnikom, a blagostanje u tri domena: svrha i lični rast, osećaj sreće prethodnog dana i zadovoljstvo.

Rezultati su pokazali da:

voće i povrće dosledno podržavaju osećaj svrhe i ličnog rasta

riba je najjače povezana sa osećajem sreće

PUFA su imale slabije i nedosledne efekte

Masna riba može doprineti većoj sreći jer podržava moždane puteve koji regulišu serotonin i dopamin Foto: Shuttesrstock

Međutim, kada su uključeni depresivni simptomi i zdravstveno stanje, mnoge od tih veza oslabile su ili nestale, što pokazuje koliko se efekti ishrane prepliću sa drugim faktorima.

Ključni nalazi

Učesnici su u proseku imali 69 godina i konzumirali dve porcije voća i povrća dnevno (manje od preporučenih 5+). Više od polovine nije jelo ribu tokom posmatranog dana.

Analize su otkrile skromne, ali značajne pozitivne veze između ishrane i blagostanja, pri čemu se riba izdvojila kao jedina koja ostaje povezana sa srećom čak i kada se u obzir uzmu simptomi depresije. Stručnjaci veruju da masna riba pomaže funkcionisanju moždanih puteva zaduženih za serotonin i dopamin.

Zaključak

Studija pokazuje da različite namirnice različito utiču na blagostanje: voće i povrće najviše na osećaj svrhe, a riba na sreću. Polinezasićene masti imale su slabije efekte.

Iako ishrana nije jedini faktor, povećanje unosa voća, povrća i ribe može biti jednostavan i isplativ način za jačanje psihološkog blagostanja starijih osoba. Potrebna su dalja istraživanja kako bi se potvrdila uzročna povezanost.