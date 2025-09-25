DA LI STE ZNALI?

Ako ste zabrinuti, razgovarajte sa svojim lekarom da biste utvrdili da li su promene boje vaše mokraće znaci nečeg ozbiljnijeg

Urin može biti različitih boja: crvenkasto-ružičaste, tamnosmeđe, svetlo narandžaste, jarko žute, pa čak i plave. Nova ili drugačija boja može nastati usled bezopasne promene ishrane ili lekova.

Ove namirnice i hranljive materije mogu uticati na vašu boju urina:

Cvekla

Biturija, odnosno promena boje urina nakon unosa cvekle ili korena cvekle, javlja se kod 10–14 odsto ljudi, češće kod onih sa nedostatkom gvožđa.

- Ružičasta do tamnocrvena boja urina potiče od biljnih pigmenata i sličnih jedinjenja - objašnjava dr Tejlor Volas, vanredni profesor na univerzitetima Tafts i Džordž Vašington.

Vitamin B

Vitamin B se nalazi u životinjskim proteinima, lisnatom povrću i obogaćenim žitaricama i hlebu. Određene vrste vitamina B mogu da oboje vaš urin u zeleno ili žuto i da mu daju miris ribe ili buđi.

Hrana sa jarkim bojama

Boje za hranu mogu se pojaviti u slatkišima, žitaricama i bezalkoholnim pićima. Ako je vaš urin jarko zelene ili plave boje i nemate dodatne simptome, boja može poticati od ovih boja.

Šargarepa

Da li ste ikada čuli da jedenje puno šargarepe može da vam oboji kožu u narandžasto? Istina je — a to je zbog beta-karotena u šargarepi, pigmenta koji šargarepu čini narandžastom. Može imati isti efekat nijansiranja na vaš urin.

Vitamin C

- Neke namirnice – ali uglavnom suplementi u većim dozama – koje sadrže vitamin C menjaju vaš urin u jarko žutu ili narandžastu boju - kaže dr Volas.

To se dešava zato što je vitamin C vitamin rastvorljiv u vodi. Ako konzumirate puno vitamina C putem hrane kao što su kivi, paprike i jagode ili iz suplemenata, jednostavno izbacujete višak.

Iako narandžasta boja urina ponekad može biti razlog za zabrinutost, vitamin C se smatra važnim delom vaše ishrane — i ova nuspojava često ne ukazuje na ozbiljan zdravstveni problem.

Kada posetiti lekara?

Idealno bi bilo da vaš urin bude bistro žute boje. Promena boje je obično bezopasan nusproizvod hrane ili lekova, ali takođe može pokazati da nešto nije u redu.

Tamno žuta, pa čak i smeđa mokraća može ukazivati na dehidrataciju, na primer.

- Ako vam je urin stalno tamnožut ili narandžast, a prilagođavanje unosa tečnosti i suplemenata ne funkcioniše, trebalo bi da posetite lekara - kaže Volas i dodaje:

- Ovo može biti znak problema sa jetrom ili žučnim traktom.

Dodatne promene boje mogu biti rezultat problema sa bubrezima ili infekcija urinarnog trakta. Obratite se svom lekaru ako ste zabrinuti zbog boje vašeg urina ili ako vaši simptomi uključuju:

Mehuricast ili penast urin

Crveni ili tamno smeđi urin

Urin koji sadrži krv

Promene koje traju duže od nekoliko dana i nisu rezultat hrane ili lekova.

Zaključak Promene boje urina mogu biti bezopasne posledice konzumiranja hrane poput cvekle ili šargarepe.

Vitamini B i C takođe mogu promeniti boju vašeg urina, bilo kao suplementi ili kroz hranu bogatu ovim hranljivim materijama.

Obratite se lekaru ukoliko promene boje urina traju duže od nekoliko dana ili ako je vaš urin mehurast, crven ili sadrži krv.