Top pet namirnica za koje vam bubrezi kažu "hvala": Prirodno pomažu tihim herojima vašeg tela
Bubrezi su vitalni organi koji igraju ključnu ulogu u održavanju ravnoteže tečnosti i elektrolita u organizmu. Njihova osnovna funkcija je filtriranje otpadnih materija iz krvi i njihovo izlučivanje putem mokraće. Osim toga, bubrezi pomažu u regulaciji krvnog pritiska, proizvodnji hormona i pH ravnoteži tela. Sledećih pet namirnica mogu posebno da doprinesu boljem radu bubrega.
Jabuke
Jabuke su bogate vlaknima, posebno pektinom, koji pomaže u smanjenju nivoa šećera i holesterola u krvi, dva faktora rizika za oštećenje bubrega. Uz to, imaju nizak sadržaj kalijuma, fosfora i natrijuma, što ih čini idealnim izborom za osobe koje vode računa o zdravlju bubrega.
Borovnice
Borovnice su snažan prirodni diuretik - podstiču izlučivanje viška tečnosti i pomažu u čišćenju mokraćne bešike, mokraćnih kanala i bubrega. Zbog niskog sadržaja fosfora, kalijuma i natrijuma, preporučuju se osobama sa osetljivim bubrezima ili smanjenom bubrežnom funkcijom.
Masna riba
Masne ribe poput lososa, skuše ili sardine bogate su omega-3 masnim kiselinama koje pomažu u regulaciji krvnog pritiska i smanjenju upalnih procesa u telu. Time se smanjuje i opterećenje bubrega, kao i rizik od nastanka hronične bubrežne bolesti.
Kelj
Kelj je izvor antioksidanasa i bioaktivnih jedinjenja koja pomažu u kontroli šećera u krvi, čime se smanjuje rizik od dijabetesne bolesti bubrega. Takođe je bogat vitaminima i mineralima koji su korisni za opšte zdravlje.
Batat
Batat je bogat vlaknima, beta-karotenom, vitaminima i mineralima koji pozitivno utiču na zdravlje bubrega. Iako sadrži kalijum, njegova količina se može značajno smanjiti termičkom obradom. Osobe na dijalizi trebalo bi da ga uzimaju sa oprezom zbog potencijalno visokog unosa kalijuma.
Pre bilo kakve promene u ishrani, posebno kod osoba sa već postojećim bubrežnim oboljenjima, preporučuje se konsultacija sa lekarom ili nutricionistom.
