KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Uzimanje suplemenata melatonina je popularan način za povećanje prirodne zalihe melatonina u telu. Generalno su bezbedni i ne stvaraju zavisnost, ali mogu ometati dejstvo nekih lekova na recept i mogu izazvati neželjene efekte poput glavobolje, mučnine, pospanosti i vrtoglavice.

Međutim, suplementi možda nisu neophodni. Istraživači su otkrili da hrana bogata melatoninom povećava nivo melatonina u krvi.

Zašto vam je potreban melatonin?

Nedostatak sna negativno utiče na vaše zdravlje. Ometa učenje i povećava insulinsku rezistenciju, što može dovesti do dijabetesa. Takođe može poremetiti hormone gladi, što znači da biste mogli da jedete više nego što biste inače jeli.

Naučnici još uvek uče o važnosti melatonina. Iako je najpoznatiji kao sredstvo za spavanje, melatonin ima niz drugih potencijalnih zdravstvenih koristi:

Obnova sna

Malo je dokaza da je melatonin efikasan protiv hronične nesanice. Ako imate problem sa vremenskom razlikom, melatonin može pomoći da se vaš san brže vrati u uobičajen ritam.Takođe može pomoći pacijentima da spavaju pre operacije.

Bolji obrasci spavanja kod odraslih

Ljudi sa poremećajem odložene faze spavanja i buđenja često ostaju budni do ranog jutra i spavaju do oko podneva. Melatonin im može pomoći da održe normalniji obrazac spavanja.

Melatonin može da vam pomogne da poboljšate san Foto: Shutterstock

Bolji obrasci spavanja kod dece

Melatonin takođe može pomoći deci sa određenim stanjima koja remete san. To uključuje astmu, dermatitis, poremećaj pažnje i hiperaktivnosti (ADHD) i poremećaj iz autističnog spektra (ASD). Pošto je melatonin hormon, deca ne bi trebalo da ga uzimaju bez odobrenja lekara.

Zdravlje mozga kod starijih osoba

Nivoi melatonina prirodno opadaju sa godinama. Njihovo povećanje može pomoći u sprečavanju poremećaja mozga kasnije u životu. Studije i na životinjama i na ljudima su otkrile da melatonin može smanjiti rizik od neurodegenerativnih bolesti poput Alchajmerove i Parkinsonove bolesti.

Zdravlje očiju

Melatonin obavlja nekoliko vrednih funkcija u ljudskom oku. Suplementacija je pokazala koristi za osobe sa makularnom degeneracijom povezanoj sa starenjem. Istraživači smatraju da niži nivoi melatonina kod starijih osoba mogu doprineti ovom poremećaju.

Hrana bogata melatoninom

Nije utvrđena preporučena dnevna doza (RDA) za melatonin. Kada su u pitanju suplementi melatonina, neki stručnjaci preporučuju dozu od oko 0,5 do 3 miligrama za probleme povezane sa spavanjem. Veće doze mogu izazvati pospanost tokom dana.

Većina baza podataka o hrani ne navodi količinu melatonina u hrani, ali prema dostupnim istraživanjima, ovih šest namirnica su dobri izvori melatonina:

Višnje

Sok od višnje je jedno od najpoznatijih sredstava za spavanje. Istraživači su otkrili da povećava nivo melatonina u telu i poboljšava san. Imajte na umu da sok od višnje ima visok sadržaj šećera.

Njegovo konzumiranje svake večeri može značajno povećati unos kalorija. Jedenje višnje umesto njihovog soka je zdraviji način za unos melatonina.

Sok od višnje je jedno od najpoznatijih sredstava za spavanje Foto: Shutterstock

Jaja

Među životinjskim proizvodima, jaja su jedan od najboljih izvora melatonina. Jaja su takođe veoma hranljiva, nudeći proteine i gvožđe, između ostalih esencijalnih hranljivih materija.

Mleko

Toplo mleko je tradicionalni lek za nesanicu, tako da ne čudi što je bogato melatoninom. Moglo bi biti dobra opcija ako tolerišete mlečne proizvode.

Riba

Riba je bolji izvor melatonina od ostalih vrsta mesa. Najbolje opcije su masna riba poput lososa i sardina, koje takođe obezbeđuju vredne omega-3 masne kiseline.

Orašasti plodovi

Većina orašastih plodova ima dobru količinu melatonina. Pistaći i bademi su među onima sa najvišim sadržajem. Orašasti plodovi su takođe odličan izvor mnogih antioksidanata, zdravih omega-3 masti i minerala.