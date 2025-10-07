Vitamini i minerali su neophodni za pravilno funkcionisanje organizma i očuvanje zdravlja.

Pojačano opadanje kose, lomljivi nokti i grčevi u nogama nisu samo estetski ili prolazni problem – oni često ukazuju na nutritivni disbalans u organizmu. Klinički nutricionista i doktor Olga Ličina za naš portal objašnjava koji vitamini i minerali mogu biti odgovorni za ove simptome, ali i kako ih nadoknaditi.

- Kada se istovremeno jave ovi simptomi, obično se nedostatak ovih sledeći nutrijenata:

Gvožđe – neophodno za transport kiseonika do tkiva, uključujući folikule dlake i mišiće

– neophodno za transport kiseonika do tkiva, uključujući folikule dlake i mišiće Cink – učestvuje u sintezi proteina, deobu ćelija, regulaciju hormona

– učestvuje u sintezi proteina, deobu ćelija, regulaciju hormona Vitamini B kompleksa – potrebni za sintezu DNK/RNA, rast ćelija, formiranje krvnih ćelija i podršku nervnog sistema

– potrebni za sintezu DNK/RNA, rast ćelija, formiranje krvnih ćelija i podršku nervnog sistema Vitamin D – doprinosi zdravlju folikula dlake, imunitetu, metabolizmu kostiju i mišića

– doprinosi zdravlju folikula dlake, imunitetu, metabolizmu kostiju i mišića Magnezijum – važan za kontrakciju i relaksaciju mišića, prenos nervnih impulsa

– važan za kontrakciju i relaksaciju mišića, prenos nervnih impulsa Kalcijum i kalijum – važni elektroliti za normalno funkcionisanje mišića

- Najbolji način da obezbedimo ove nutrijente je kroz ishranu. Crveno meso, riba, jaja, mahunarke, zeleno lisnato povrće, orašasti plodovi, semenke i integralne žitarice su bogati prirodni izvori. Vitamin D najviše dobijamo izlaganjem suncu i konzumacijom masne ribe.

Da li su suplementi neophodni?

Pre nego što započnete uzimanje suplemenata, neophodno je proveriti krvnu sliku i nivoe nutrijenata. Ukoliko se utvrdi manjak, suplementi se primenjuju ciljano, uz lekarski nadzor koji određuje dozu i prati rezultate kroz laboratorijske analize.

- Suplementi treba da se koriste privremeno dok se ne postigne normalan nivo, a zatim može biti potrebna manja “održavajuća” doza.

Ukoliko se utvrdi manjak vitamina ili minerala iz krvne slike, suplementi se primenjuju ciljano Foto: Shutterstock

Određene loše navike mogu da pogoršaju nivo vitamina i minerala

- Posebno restriktivne dijete, jednolična ishrana, isključivanje celih grupa namirnica bez adekvatne suplementacije, visok unos šećera, alkohola i kofeina ili loše kombinovanje namirnica može da pogorša nivo ovih važnih nutrijenata.

Na primer, kafa ili čaj uz obrok bogat gvožđem. Kombinovanje kalcijuma i gvožđa ili kalcijuma i cinka. Hronični stres i loša probava smanjuju apsorpciju mikronutrijenata u organizmu, dok istovremeno povećavaju njihovu potrebu.

- Upotreba određenih lekova, kao što su diuretici, blokatori protonske pumpe, neki antibiotici, mogu izazvati “gubitak minerala” ili smanjiti apsorpciju. Sve to može pogoršati simptome, čak i ako je unos hrane donekle zadovoljavajući - zaključila je dr Ličina.

Koliko vremena je potrebno da se primeti poboljšanje?

Iz iskustva naše sagovornice i na osnovu literature, ovaj proces obično zahteva nekoliko nedelja do nekoliko meseci.

- Kod problema sa opadanjem kose, najčešće se primetno usporavanje opadanja i bolji kvalitet kose može videti nakon 3 do 4 meseca, dok kod noktiju promene su vidljive nakon 2–3 meseca. Kod grčeva u nogama, posebno ako su uzrokovani manjkom magnezijuma, olakšanje može doći već u toku prve nedelje.

Kontrolne laboratorijske analize se obično rade nakon 3 meseca.

Manjak magnezijuma može da izazove grčeve u nogama Foto: Shutterstock

Koje analize mogu da utvrde manjak vitamina i minerala? - Analize kao što su kompletna krvna slika, feritin, gvožđe, cink, magnezijum, vitamin D, vitamin B12, folat, elektroliti (kalcijum i kalijum), kao i hormoni štitaste žlezde po potrebi, pomažu u utvrđivanju nedostataka vitamina i minerala u krvi - rekla je naša sagovornica za kraj.

